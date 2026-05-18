Kiểu thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài trong những ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ hôm qua, khu vực Đông Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đến 200mm đã gây ngập úng ở nhiều nơi.

Nguyên nhân gây mưa tại Bắc Bộ là vùng hội tụ gió hoạt động mạnh. Từ mực 1.500m-5.000m có xu hướng dịch chuyển sâu vào phía trong đất liền. Dự báo từ nay đến thứ Ba vùng mưa nhiều tập trung tại phía Đông Bắc Bộ.

Đến thứ Tư vùng mưa lan rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ, có những điểm mưa to đến rất to. Nguy cơ ngập úng sạt lở đất xảy ra tại nhiều nơi.

Dự báo ngoài Quảng Ninh, các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ nguy cơ rất cao sạt lở đất.

Các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên nằm trong vùng nguy cơ cao về sạt lở đất. Người dân cần chủ động theo dõi các dấu hiệu bất thường để đề phòng, di dời.

Tại vùng đồng bằng như Thủ đô Hà Nội, mưa dông duy trì đến thứ Sáu. Mưa chủ yếu tập trung về đêm, còn ban ngày đan xen vẫn có nắng. Trời oi nóng, mức nhiệt từ 32-34 độ. Đến cuối tuần, mưa dứt trời lại nắng nóng 35-36 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi trở vào Lâm Đồng có mưa về chiều tối trong 3 ngày đầu tuần. Cần đề phòng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh.

Gió Tây Nam từ vịnh Bengal thổi đều đặn khiến mưa xuất hiện liên tục về chiều tối ở khu vực Nam Bộ. Đây là điều kiện tiên quyết giúp khu vực này khép lại mùa khô chính thức bước vào mùa mưa.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ cũng dần bước sang mùa mưa. Dự báo về chiều tối cả tuần tới đều có mưa dông, trong 2 ngày đầu tuần có nơi mưa to đến rất to. Trước khi có mưa từ sáng đến chiều khu vực này có nắng, mức nhiệt từ 29-33 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc có mưa dông kéo dài trong những ngày tới. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 18/5 đến ngày 19/5:

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực ven biển Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 19/5 đến ngày 27/5:

- Bắc Bộ: Từ 19-21/5 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày 22/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa giảm dần. Từ ngày 23/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: từ đêm 18-20/5, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 21/5 có nắng nóng cục bộ, từ 22-23/5 khả năng có nắng nóng diện rộng trở lại.

- Khu vực Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.