Sebamed pH5.5 - Giải pháp chăm sóc an toàn cho bệnh lý viêm da cơ địa
Viêm da cơ địa là một bệnh lý da mãn tính phổ biến, đặc trưng bởi tình trạng da khô, ngứa, dễ kích ứng và tái phát kéo dài. Với những làn da này, việc chăm sóc hằng ngày – đặc biệt là lựa chọn sản phẩm làm sạch – đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của da.
Các sản phẩm có tính kiềm cao có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên, khiến da dễ mất nước, ngứa rát và khó phục hồi hơn.
pH 5.5 – Nền tảng sinh học quan trọng trong chăm sóc da viêm da cơ địa
Trong chăm sóc da viêm da cơ địa, độ pH phù hợp được xem là yếu tố nền tảng. Các nghiên cứu da liễu cho thấy pH 5.5 giúp duy trì trạng thái sinh lý ổn định của da, góp phần củng cố hàng rào bảo vệ, giảm mất nước qua da (TEWL), hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại và hỗ trợ hệ vi sinh vật có lợi.
Tại các chương trình khoa học chuyên ngành, PGS.TS. Huỳnh Văn Bá – Phó Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam và BS.CKII Trần Quốc Cường – Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp pH trong chăm sóc da nhạy cảm, da mụn và da viêm cơ địa.
Các báo cáo cũng cho thấy, làn da người Việt dễ bị rối loạn hàng rào bảo vệ khi sử dụng sản phẩm tẩy rửa có tính kiềm, trong khi việc duy trì pH 5.5 giúp da phục hồi nhanh hơn, giảm kích ứng và hỗ trợ quá trình chăm sóc da bệnh lý.
Chính từ nền tảng khoa học này, Sebamed đã xây dựng triết lý chăm sóc da dựa trên pH 5.5 suốt hơn 55 năm, với mục tiêu mang đến các giải pháp làm sạch và chăm sóc an toàn, phù hợp sinh lý da và có thể sử dụng lâu dài cho làn da nhạy cảm và da viêm da cơ địa.
Câu chuyện thương hiệu Sebamed – Khi khoa học dẫn lối cho chăm sóc da
Cuối những năm 1950, trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân mắc chàm da và viêm da cơ địa, Tiến sĩ Heinz Maurer – bác sĩ da liễu người Đức nhận thấy nhiều làn da khó phục hồi bền vững không phải vì thiếu điều trị, mà do tiếp tục bị tổn thương bởi các sản phẩm làm sạch có tính kiềm cao (pH 8–10). Những sản phẩm này phá vỡ lớp màng acid bảo vệ tự nhiên của da, gây khô, ngứa và ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc lâu dài.
Với khát vọng thay đổi quan niệm chăm sóc da truyền thống, ông cùng các cộng sự đã dành hơn một thập kỷ nghiên cứu để phát triển thanh làm sạch không chứa xà phòng - tiên phong với độ pH 5.5. Năm 1967, Tiến sĩ Heinz Maurer thành lập Sebapharma, đặt nền móng cho Sebamed – thương hiệu ra đời từ khoa học và sự thấu hiểu làn da nhạy cảm.
Quy trình sản xuất và kiểm nghiệm lâm sàng theo tiêu chuẩn Đức
Sebamed phát triển sản phẩm theo định hướng dược mỹ phẩm (medical skincare). Các sản phẩm được sản xuất tại Đức, tuân thủ tiêu chuẩn GMP nghiêm ngặt, không chứa xà phòng và không có tính kiềm. Trước khi thương mại hóa, sản phẩm đều trải qua thử nghiệm lâm sàng, đặc biệt trên da nhạy cảm, nhằm đánh giá độ dung nạp và mức độ an toàn khi sử dụng lâu dài.
Hiện nay, Sebamed đã có mặt tại hơn 85 quốc gia với hệ sinh thái sản phẩm xoay quanh pH 5.5 cho da mặt, cơ thể, tóc, da em bé và làn da đang phục hồi.
Thanh làm sạch Sebamed pH 5.5 – Biểu tượng của triết lý chăm sóc da khoa học
Trong danh mục sản phẩm của Sebamed, Thanh kháng khuẩn Sebamed pH 5.5 (Sebamed Cleansing Bar) là sản phẩm mang tính biểu tượng, thể hiện rõ triết lý làm sạch hiệu quả nhưng vẫn tôn trọng sinh lý tự nhiên của làn da. Khác với xà phòng truyền thống có tính kiềm cao, thanh kháng khuẩn Sebamed được phát triển trên nền tảng syndet – chất làm sạch tổng hợp không chứa xà phòng, sản phẩm giúp loại bỏ bụi bẩn và tạp chất mà không gây khô rát hay phá vỡ lớp màng acid bảo vệ da.
Với độ pH 5.5 ổn định cùng phức hợp thành phần dưỡng ẩm, sản phẩm hỗ trợ duy trì môi trường sinh lý tự nhiên của da ngay cả khi sử dụng hằng ngày. Nhờ đặc tính dịu nhẹ và được kiểm nghiệm da liễu, thanh làm sạch Sebamed phù hợp cho da nhạy cảm và làn da viêm da cơ địa đang trong giai đoạn phục hồi.
Theo nghiên cứu sử dụng thực tế (in-use test) tại Đức, sau 4 tuần chỉ sử dụng Sebamed Sensitive Skin Cleansing Bar, các triệu chứng như đỏ da, mẩn ngứa và khô rát được ghi nhận giảm tới 74%, đồng thời độ pH da được duy trì ổn định và hàng rào bảo vệ da cho thấy dấu hiệu cải thiện.
Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Kỳ Phong
ĐC: 45 Cửu Long, Phường Tân Sơn Hòa, Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp tự giới thiệu
