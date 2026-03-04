Người phụ nữ 40 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch sau 2 tháng mắc sai lầm này khi dùng thuốc

Từ thói quen “thuốc lành tính” đến ca cấp cứu nguy hiểm

Ngày 20/1/2026, Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh – Viện Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân Lò Thị T. (40 tuổi) trong tình trạng nặng. Trước đó, người phụ nữ này hoàn toàn khỏe mạnh nhưng đã tự ý dùng thuốc nam được truyền miệng trong khoảng hai tháng.

Ban đầu, chị chỉ cảm thấy mệt mỏi nhẹ. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện rối loạn ý thức, da xanh xao, tiểu ít và nhiều vết bầm tím dưới da không rõ nguyên nhân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy huyết sắc tố giảm sâu còn 53 g/L, phản ánh tình trạng thiếu máu nặng. Số lượng tiểu cầu chỉ còn 7 G/L, trong khi mức bình thường dao động từ 150–450 G/L, khiến nguy cơ xuất huyết tăng cao. Đồng thời, chức năng thận suy giảm với mức lọc cầu thận chỉ còn 52 mL/phút.

Sau hai ngày hồi sức tích cực và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura – TTP), nghi ngờ có liên quan đến việc sử dụng thuốc nam không rõ thành phần.

Vết bầm tím trên cơ thể là một trong những dấu hiệu của bệnh TTP

Xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối – bệnh hiếm nhưng có thể gây tử vong nhanh chóng

Theo các chuyên gia, TTP là một rối loạn đông máu hiếm gặp. Trong cơ thể bình thường tồn tại enzym ADAMTS13 giúp kiểm soát quá trình đông máu. Khi enzym này bị thiếu hụt hoặc bị ức chế, các cục máu đông nhỏ sẽ hình thành rải rác trong lòng mạch, gây tắc nghẽn tại não, thận, tim và nhiều cơ quan khác.

Bệnh có thể khởi phát sau nhiễm trùng, ở người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai hoặc do tác động của một số loại thuốc và thảo dược không rõ nguồn gốc. Triệu chứng thường bao gồm rối loạn ý thức như chóng mặt, lú lẫn, sốt không rõ nguyên nhân, thiếu máu tan máu khiến da xanh và mệt mỏi nhiều, giảm tiểu cầu gây bầm tím hoặc chảy máu bất thường, kèm theo suy thận biểu hiện bằng tiểu ít và phù.

Nếu không được điều trị, tỷ lệ tử vong của TTP có thể lên tới 90%. Tuy nhiên, khi được phát hiện và can thiệp sớm, tỷ lệ này giảm đáng kể.

Ảnh minh họa.

Hồi phục sau điều trị tích cực

Ngay sau khi chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định trao đổi huyết tương – phương pháp lọc máu ngoài cơ thể nhằm loại bỏ huyết tương chứa kháng thể bất thường và thay thế bằng huyết tương lành. Sau hai lần thực hiện, số lượng tiểu cầu tăng mạnh từ 7 G/L lên 176 G/L, ý thức cải thiện rõ rệt và chức năng thận dần hồi phục.

Sau 10 ngày điều trị và theo dõi sát, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện. Các bác sĩ lưu ý trong điều trị TTP không nên truyền tiểu cầu trừ khi có xuất huyết đe dọa tính mạng, bởi việc này có thể làm tăng nguy cơ tắc mạch.

Đừng chủ quan với thuốc truyền miệng

Theo các chuyên gia, không ít người có tâm lý cho rằng thuốc nam hoặc sản phẩm có nguồn gốc “tự nhiên” thì an toàn, ít tác dụng phụ. Tuy nhiên, thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng do sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng.

Người dân không nên tự ý dùng thuốc truyền miệng hoặc sản phẩm không rõ thành phần. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, bầm tím, sốt, tiểu ít sau khi dùng thuốc lạ, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời. Việc khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ tư vấn của bác sĩ là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra bất ngờ.