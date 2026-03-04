Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Nhiều người vẫn xào gan heo với giá đỗ mà không biết: Bác sĩ cảnh báo điều này

Thứ tư, 11:04 04/03/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Gan heo giàu vitamin A và sắt, giá đỗ lại nổi tiếng vì chứa nhiều vitamin C. Thế nhưng, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc xào chung hai thực phẩm này có thể làm hao hụt dưỡng chất. Không chỉ vậy, gan heo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chế biến sai cách. Dưới đây là tư vấn đầy đủ từ bác sĩ để bạn ăn đúng, ăn an toàn.

Gan heo từ lâu được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều vitamin A và sắt – hai dưỡng chất quan trọng giúp tạo huyết sắc tố và phòng ngừa thiếu máu. Trong khi đó, giá đỗ lại nổi tiếng vì chứa nhiều vitamin C và có tính mát, dễ ăn. Tuy nhiên, theo tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng, việc kết hợp gan heo và giá đỗ trong cùng một món ăn có thể làm hao hụt dưỡng chất, thậm chí tiềm ẩn những rủi ro nếu chế biến không đúng cách. Vậy thực hư ra sao? Người nội trợ cần lưu ý điều gì để ăn đúng và an toàn?

Gan heo: Thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không nên ăn tùy tiện

Gan heo được đánh giá là thực phẩm giàu vitamin A và sắt. Đây là hai dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình tạo huyết sắc tố, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa thiếu máu. Vì vậy, nhiều người lựa chọn bổ sung gan heo vào thực đơn để cải thiện tình trạng thiếu máu.

Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, gan là cơ quan chuyển hóa và thải độc của cơ thể động vật. Do đó, gan heo có thể là nơi tập trung một số chất thải không tốt cho sức khỏe như giun, sán. Khi heo mắc bệnh, gan cũng có thể chứa virus và độc tố gây bệnh.

Gan heo và giá đỗ có kỵ nhau? Bác sĩ giải đáp - Ảnh 1.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên kết hợp gan heo với giá đỗ khi chế biến.

Gan heo chứa lượng cholesterol cao. Nếu ăn quá nhiều, đặc biệt là thường xuyên, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như xơ vữa động mạch, bệnh tim và tăng huyết áp. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo không nên ăn gan heo quá nhiều.

Khi mua gan heo, nên chọn gan tươi, có màu đỏ sậm tự nhiên, bề mặt không vón cục. Dùng tay ấn nhẹ để kiểm tra độ đàn hồi. Trước khi nấu, cần rửa sạch và ép bỏ máu trong gan. Quan trọng nhất là phải nấu chín kỹ hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Vì sao không nên xào gan heo với giá đỗ?

Gan heo xào giá đỗ là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đây không phải sự kết hợp phù hợp.

Giá đỗ chứa nhiều vitamin C – một loại vitamin dễ bị oxy hóa. Khi xào chung với gan heo và dưới tác động của nhiệt độ cao, vitamin C có thể bị hao hụt đáng kể. Điều này làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn. Vì vậy, không nên kết hợp gan heo và giá đỗ trong cùng một món.

Giá đỗ được xem là thực phẩm giàu vitamin và có tính mát. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu giá đỗ không được trồng theo quy trình đảm bảo, nguy cơ ngộ độc có thể xảy ra. Do đó, cần rửa sạch, ngâm nước muối loãng hoặc chần qua nước sôi trước khi sử dụng.

Gan heo và giá đỗ có kỵ nhau? Bác sĩ giải đáp - Ảnh 2.

Gan heo tươi có màu đỏ sậm, đàn hồi tốt, không vón cục.

Ngoài ra, giá đỗ có tính mát, vì vậy những người thường xuyên bị lạnh chân tay, sức đề kháng yếu, đau nhức chân tay hoặc đi ngoài phân lỏng không nên ăn nhiều.

Gan heo và giá đỗ đều là thực phẩm quen thuộc và có giá trị dinh dưỡng nhất định. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, cần sử dụng đúng cách và không nên kết hợp tùy tiện. Ăn uống khoa học không chỉ là chọn thực phẩm bổ dưỡng mà còn phải chú ý cách chế biến và tần suất sử dụng hợp lý để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Muốn da săn chắc, chậm lão hóa: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay thực phẩm này, nhiều lợi ích mà ít ai biếtMuốn da săn chắc, chậm lão hóa: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay thực phẩm này, nhiều lợi ích mà ít ai biết

GĐXH - Gân bò không chỉ là món khoái khẩu trong nhiều mâm cơm Việt mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y), collagen và protein trong gân bò có thể hỗ trợ làn da, xương khớp và hệ miễn dịch nếu sử dụng đúng cách.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

4 loại thực phẩm 'quen mặt' giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết đang 'tự cứu mình'

4 loại thực phẩm 'quen mặt' giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết đang 'tự cứu mình'

Ăn gì để giảm huyết áp? 11 thực phẩm còn tốt hơn cả củ dền nhiều người vẫn bỏ qua

Ăn gì để giảm huyết áp? 11 thực phẩm còn tốt hơn cả củ dền nhiều người vẫn bỏ qua

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt

Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ 40 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch sau 2 tháng mắc sai lầm này khi dùng thuốc

Người phụ nữ 40 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch sau 2 tháng mắc sai lầm này khi dùng thuốc

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Một phụ nữ 40 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ sau thời gian tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Muốn da săn chắc, chậm lão hóa: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay thực phẩm này, nhiều lợi ích mà ít ai biết

Muốn da săn chắc, chậm lão hóa: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay thực phẩm này, nhiều lợi ích mà ít ai biết

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Gân bò không chỉ là món khoái khẩu trong nhiều mâm cơm Việt mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y), collagen và protein trong gân bò có thể hỗ trợ làn da, xương khớp và hệ miễn dịch nếu sử dụng đúng cách.

Tại sao có những người cả đời không lo ung thư?: Bí mật nằm ở 5 việc đơn giản đến bất ngờ

Tại sao có những người cả đời không lo ung thư?: Bí mật nằm ở 5 việc đơn giản đến bất ngờ

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Trong một nghiên cứu sức khỏe dài hạn, các chuyên gia y tế đã công bố một phát hiện đáng kinh ngạc: Những người ít có nguy cơ mắc các khối u ác tính thường sở hữu những thói quen sinh hoạt rất tương đồng.

Suy thận, suy tim sau hơn 20 năm bỏ điều trị tăng huyết áp: Cái giá đắt của sự chủ quan

Suy thận, suy tim sau hơn 20 năm bỏ điều trị tăng huyết áp: Cái giá đắt của sự chủ quan

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Sau hơn hai thập kỷ không điều trị tăng huyết áp, anh Tuấn (46 tuổi) nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, suy thận mạn, tổn thương đáy mắt, đối mặt nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

4 loại thực phẩm 'quen mặt' giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết đang 'tự cứu mình'

4 loại thực phẩm 'quen mặt' giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết đang 'tự cứu mình'

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa, nhưng điều ít ai để ý là bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ bữa ăn hàng ngày. Chỉ với 4 loại thực phẩm quen thuộc, giàu chất xơ và dưỡng chất có lợi cho hệ tiêu hóa, cơ thể bạn đã được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vấn đề là: bạn đã thực sự ăn đúng và đủ chưa?

WHO nêu lý do cần hạn chế thực phẩm siêu chế biến

WHO nêu lý do cần hạn chế thực phẩm siêu chế biến

Sống khỏe - 1 ngày trước

Theo chuyên gia dinh dưỡng của WHO tại Việt Nam, chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến thường đi kèm việc thay thế chế độ ăn truyền thống lành mạnh hơn, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể của người lớn và trẻ em.

Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Dù duy trì lối sống lành mạnh, không rượu bia và ăn uống điều độ suốt nhiều năm, 1 người đàn ông 44 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn II khi khám định kỳ.

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Người phụ nữ 50 tuổi đột quỵ sau bữa cơm tối vì 2 sai lầm nhiều người Việt vẫn làm

Người phụ nữ 50 tuổi đột quỵ sau bữa cơm tối vì 2 sai lầm nhiều người Việt vẫn làm

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ăn quá no, vận động mạnh rồi tắm ngay sau bữa tối là những thói quen tưởng chừng vô hại này đã khiến 1 người phụ nữ ngoài 50 tuổi bất ngờ đột quỵ nhồi máu não.

Ăn gì để giảm huyết áp? 11 thực phẩm còn tốt hơn cả củ dền nhiều người vẫn bỏ qua

Ăn gì để giảm huyết áp? 11 thực phẩm còn tốt hơn cả củ dền nhiều người vẫn bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ có củ dền, nhiều loại thực phẩm quen thuộc như rau lá xanh, cá béo, trái cây giàu kali hay các loại hạt cũng giúp hỗ trợ giảm huyết áp hiệu quả. Bổ sung đúng cách có thể giúp tim mạch khỏe hơn và kiểm soát huyết áp tự nhiên mỗi ngày.

Xem nhiều

Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Dù duy trì lối sống lành mạnh, không rượu bia và ăn uống điều độ suốt nhiều năm, 1 người đàn ông 44 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn II khi khám định kỳ.

Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn

Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn

Bệnh thường gặp
Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Mẹ và bé
5 kiểu giặt đồ lót khiến vi khuẩn sinh sôi, nhiều chị em phạm phải, đặc biệt kiểu số 2

5 kiểu giặt đồ lót khiến vi khuẩn sinh sôi, nhiều chị em phạm phải, đặc biệt kiểu số 2

Sống khỏe
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top