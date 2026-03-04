Nhiều người vẫn xào gan heo với giá đỗ mà không biết: Bác sĩ cảnh báo điều này
GĐXH - Gan heo giàu vitamin A và sắt, giá đỗ lại nổi tiếng vì chứa nhiều vitamin C. Thế nhưng, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc xào chung hai thực phẩm này có thể làm hao hụt dưỡng chất. Không chỉ vậy, gan heo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chế biến sai cách. Dưới đây là tư vấn đầy đủ từ bác sĩ để bạn ăn đúng, ăn an toàn.
Gan heo từ lâu được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều vitamin A và sắt – hai dưỡng chất quan trọng giúp tạo huyết sắc tố và phòng ngừa thiếu máu. Trong khi đó, giá đỗ lại nổi tiếng vì chứa nhiều vitamin C và có tính mát, dễ ăn. Tuy nhiên, theo tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng, việc kết hợp gan heo và giá đỗ trong cùng một món ăn có thể làm hao hụt dưỡng chất, thậm chí tiềm ẩn những rủi ro nếu chế biến không đúng cách. Vậy thực hư ra sao? Người nội trợ cần lưu ý điều gì để ăn đúng và an toàn?
Gan heo: Thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không nên ăn tùy tiện
Gan heo được đánh giá là thực phẩm giàu vitamin A và sắt. Đây là hai dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình tạo huyết sắc tố, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa thiếu máu. Vì vậy, nhiều người lựa chọn bổ sung gan heo vào thực đơn để cải thiện tình trạng thiếu máu.
Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, gan là cơ quan chuyển hóa và thải độc của cơ thể động vật. Do đó, gan heo có thể là nơi tập trung một số chất thải không tốt cho sức khỏe như giun, sán. Khi heo mắc bệnh, gan cũng có thể chứa virus và độc tố gây bệnh.
Gan heo chứa lượng cholesterol cao. Nếu ăn quá nhiều, đặc biệt là thường xuyên, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như xơ vữa động mạch, bệnh tim và tăng huyết áp. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo không nên ăn gan heo quá nhiều.
Khi mua gan heo, nên chọn gan tươi, có màu đỏ sậm tự nhiên, bề mặt không vón cục. Dùng tay ấn nhẹ để kiểm tra độ đàn hồi. Trước khi nấu, cần rửa sạch và ép bỏ máu trong gan. Quan trọng nhất là phải nấu chín kỹ hoàn toàn để đảm bảo an toàn.
Vì sao không nên xào gan heo với giá đỗ?
Gan heo xào giá đỗ là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đây không phải sự kết hợp phù hợp.
Giá đỗ chứa nhiều vitamin C – một loại vitamin dễ bị oxy hóa. Khi xào chung với gan heo và dưới tác động của nhiệt độ cao, vitamin C có thể bị hao hụt đáng kể. Điều này làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn. Vì vậy, không nên kết hợp gan heo và giá đỗ trong cùng một món.
Giá đỗ được xem là thực phẩm giàu vitamin và có tính mát. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu giá đỗ không được trồng theo quy trình đảm bảo, nguy cơ ngộ độc có thể xảy ra. Do đó, cần rửa sạch, ngâm nước muối loãng hoặc chần qua nước sôi trước khi sử dụng.
Ngoài ra, giá đỗ có tính mát, vì vậy những người thường xuyên bị lạnh chân tay, sức đề kháng yếu, đau nhức chân tay hoặc đi ngoài phân lỏng không nên ăn nhiều.
Gan heo và giá đỗ đều là thực phẩm quen thuộc và có giá trị dinh dưỡng nhất định. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, cần sử dụng đúng cách và không nên kết hợp tùy tiện. Ăn uống khoa học không chỉ là chọn thực phẩm bổ dưỡng mà còn phải chú ý cách chế biến và tần suất sử dụng hợp lý để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
