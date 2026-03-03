Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Dù duy trì lối sống lành mạnh, không rượu bia và ăn uống điều độ suốt nhiều năm, 1 người đàn ông 44 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn II khi khám định kỳ.
Bất ngờ men gan tăng cao, phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn 2
Anh Trương (44 tuổi, sống tại Trung Quốc) nhiều năm nay duy trì lối sống được xem là lành mạnh. Ông không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống cân bằng và đều đặn tập trung chăm sóc sức khỏe. Mỗi ngày, ông còn giữ thói quen uống trà như một phương pháp dưỡng sinh.
Tuy nhiên, trong lần khám sức khỏe định kỳ gần đây, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao bất thường. Sau khi thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định ông mắc ung thư gan giai đoạn II.
Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số AFP (alpha-fetoprotein) của bệnh nhân vượt 1.000 ng/ml, cao hơn nhiều so với ngưỡng 400 ng/ml thường được sử dụng trong tầm soát ung thư gan. Hình ảnh chụp CT ghi nhận khối tổn thương kích thước khoảng 6 cm tại thùy phải gan, kèm theo một số nốt nhỏ xung quanh.
Theo bác sĩ điều trị, đây là giai đoạn bệnh đã hình thành khối u rõ ràng nhưng vẫn còn cơ hội can thiệp nếu được xử trí kịp thời.
Người bệnh ung thư gan: Thói quen uống trà nhiều năm được đưa vào diện phân tích
Khi khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ ghi nhận ông Trương có thói quen uống một ấm trà pha đậm mỗi ngày và duy trì liên tục trong nhiều năm. Đáng chú ý, ông sử dụng cùng một ấm tử sa để pha trà suốt hơn 10 năm mà chưa từng thay mới.
Các chuyên gia cho biết, nếu dụng cụ pha trà không đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong vật liệu có thể tồn tại tạp chất kim loại nặng như chì hoặc cadmium. Ở nhiệt độ cao, một lượng nhỏ kim loại có thể thôi nhiễm vào nước uống. Nếu tình trạng phơi nhiễm diễn ra trong thời gian dài, các chất này có thể tích tụ trong cơ thể, đặc biệt tại gan – cơ quan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và giải độc.
Sự tích lũy kéo dài có thể gây tổn thương tế bào gan, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về gan, trong đó có ung thư.
Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhấn mạnh đây mới là yếu tố cần được xem xét trong bối cảnh chưa ghi nhận các nguyên nhân phổ biến khác như viêm gan B, viêm gan C mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan hoặc tiền sử lạm dụng rượu bia.
Ung thư gan có thể xuất hiện ngay cả khi không có triệu chứng rõ ràng
Theo chuyên gia, nguyên nhân ung thư gan rất đa dạng, bao gồm bệnh lý virus mạn tính, rối loạn chuyển hóa, yếu tố môi trường và tiếp xúc độc chất. Đáng lưu ý, bệnh thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ rệt ở giai đoạn đầu.
Trường hợp của ông Trương cho thấy ngay cả những người có lối sống điều độ vẫn nên duy trì thăm khám định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện bất thường về men gan hoặc chỉ số xét nghiệm.
Vì sao cần khám sàng lọc ung thư gan?
Việc phát hiện ung thư gan không đồng nghĩa với "án tử" nếu người bệnh được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như bệnh nhân viêm gan B, C mãn tính, người nghiện rượu, bị xơ gan hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư gan càng cần thường xuyên tầm soát.
Khám sàng lọc ung thư gan giúp phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến gan ngay cả khi chưa có triệu chứng. Nhờ vậy, việc chữa trị trở nên đơn giản hơn giúp ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng và giảm chi phí điều trị.
Quy trình tầm soát bao gồm khám lâm sàng, kiểm tra các yếu tố nguy cơ và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp CT, chụp MRI nhằm đánh giá chính xác tình trạng gan.
