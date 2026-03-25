Phim nối sóng 'Không giới hạn' có hai cặp đôi được 'bê' từ đời lên phim
GĐXH - "Không giới hạn" đang đi đến chặng cuối, phim nối sóng sẽ là "Ngược đường ngược nắng". Điều đặc biệt là phim có hai đôi vợ chồng ngoài đời sẽ đóng cặp với nhau.
Chiều 25/3 tại Hà Nội, đoàn làm phim "Ngược đường ngược nắng" của VTV đã chính thức ra mắt báo chí. Phim dự kiến lên sóng VTV1 vào cuối tháng 3, ngay sau khi "Không giới hạn" kết thúc.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, bộ phim của đạo diễn Vũ Minh Trí khắc hoạ câu chuyện về gia đình, tình yêu và khát vọng gìn giữ những giá trị văn hoá lâu đời. Ngược đường ngược nắng lấy bối cảnh một làng nghề làm hương để khắc hoạ hành trình của những người trẻ dám đi ngược đường định kiến để theo đuổi tình yêu và tương lai của nghề truyền thống.
Một trong những điểm thú vị là sự xuất hiện của những cặp đôi từ đời lên phim. Cặp vợ chồng được khán giả yêu mến là Đình Tú – Ngọc Huyền đảm nhận vai chính Mai và Trung, cặp đôi oan gia ngõ hẹp.
Gia đình Mai và Trung vốn có mâu thuẫn, hiềm khích từ quá khứ, khiến mối quan hệ của họ cũng khó được bình thường. Từ những lần chạm mặt đầy căng thẳng, những cuộc tranh cãi không hồi kết, cả hai dần nhận ra điểm chung: cùng mong muốn xây dựng quê hương, mang theo khát vọng xây dựng tương lai từ chính nghề truyền thống của gia đình. Từ đó, mối quan hệ từ ghét thành yêu của Trung và Mai trở nên thú vị, chân thực và giàu cảm xúc.
Thông qua hành trình của các mối quan hệ, bộ phim gửi gắm thông điệp: Chỉ khi con người biết buông bỏ hận thù và thấu hiểu nhau, những mối quan hệ tưởng chừng đối đầu mới có thể tìm lại ánh sáng của yêu thương.
Đảm nhiệm cặp vợ chồng ông Trực bà Diện – bố mẹ của Trung trên phim là cặp vợ chồng NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn. Họ là cặp vợ chồng thường xảy ra tranh cãi và cũng là trung tâm mâu thuẫn của hai gia đình.
Nếu như NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn không cảm thấy áp lực khi vào vai vợ chồng thì cặp đôi Đình Tú – Ngọc Huyền lại gặp trở ngại về cảm xúc khi lần đầu đóng cặp trong phim.
Ngọc Huyền cho biết, đang quen với cảm giác là vợ chồng ngoài đời, giờ vào phim phải diễn những cảnh của một cặp đôi từ ghét đến yêu khiến cô áp lực. Bù lại, khi đọc kịch bản, cả tôi và Anh Tú đều thấy thú vị vì quá giống với tính cách của tôi ngoài đời, bướng bỉnh nhưng quyết liệt. Cũng không biết bao giờ mới có cơ hội hai vợ chồng được đóng chung với nhau trên phim nên chúng tôi coi đây là một trải nghiệm đáng quý trong sự nghiệp của mình.
Một cặp đôi khác trên phim là Anh Đức và Minh Thu tuy không có nhiều áp lực vì ngoài đời chỉ là đồng nghiệp nhưng Minh Thu cho biết, cô gặp "trở ngại" khác là hễ nhìn vào mặt Anh Đức là bị "xoè". "Anh Đức là diễn viên hài nên chỉ cần nhìn anh là tôi lại thấy buồn cười nên nhiều khi rất khó diễn được như ý", Minh Thu chia sẻ.
Tận dụng yếu tố hài của Anh Đức, cặp đôi này sẽ mang lại màu sắc hoạt náo, tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa đời thường, góp phần mang lại không khí sinh động cho bộ phim.
Ngoài 3 cặp đôi này, phim còn có sự tham gia của các diễn viên gạo cội như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Thanh Bình, nghệ sĩ Tú Oanh… Sự kết hợp của dàn diễn viên giàu kinh nghiệm cùng những gương mặt trẻ đã tạo nên một hệ thống nhan vật đa chiều, giúp Ngược đường ngược nắng trở thành câu chuyện gần gũi với đời sống, nơi mỗi nhân vật đều mang theo những nỗi niềm và hành trình riêng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.
Phim phát sóng lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
