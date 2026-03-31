Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ lý giải 'thời điểm vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Sinh con là một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người phụ nữ. Trong bối cảnh nhiều phụ nữ hiện đại có xu hướng trì hoãn việc sinh con, các chuyên gia y tế ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sinh con trước 35 tuổi.

Sinh con trước 35 tuổi được xem là “ngưỡng sinh học” quan trọng, khi cơ thể người phụ nữ vẫn còn ở trạng thái thuận lợi nhất về chức năng sinh sản, đồng thời giúp giảm thiểu nhiều rủi ro trong thai kỳ và đảm bảo điều kiện phát triển tối ưu cho trẻ ngay từ trong bụng mẹ.

Sinh con trước 35 tuổi giúp cơ thể người mẹ thích nghi tốt hơn

Theo TS.BS Lê Thị Thu Hà - Bệnh viện Từ Dũ, các viện nghiên cứu y khoa trên thế giới đã cho biết các bộ phận trong cơ thể của con người như cơ bắp, vú, xương và cơ quan sinh sản bắt đầu lão hóa từ độ tuổi 30. Càng lớn tuổi các cơ quan trong cơ thể đều bị lão hoá nặng nề hơn. Quá trình này diễn ra âm thầm nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe khi mang thai và chăm sóc con.

Ở độ tuổi trẻ, cơ bắp săn chắc, khả năng phục hồi nhanh giúp người mẹ dễ dàng thích nghi với những thay đổi trong thai kỳ và giai đoạn nuôi con nhỏ. Ngược lại, sau tuổi 30, cơ thể bắt đầu tích mỡ nhiều hơn, khối lượng cơ giảm dần, đặc biệt từ tuổi 40 có thể mất 0,5–2% cơ mỗi năm nếu không duy trì vận động.

Điều này khiến phụ nữ lớn tuổi dễ mệt mỏi, giảm khả năng vận động và gặp khó khăn hơn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh.

Thời điểm tốt để nuôi con bằng sữa mẹ

Một trong những yếu tố quan trọng khi nói đến sinh con trước tuổi 35 là khả năng nuôi con bằng sữa mẹ. Sau tuổi 30, mô tuyến vú dần suy giảm, ảnh hưởng đến sự phát triển và chức năng tiết sữa.

Phụ nữ lớn tuổi có thể gặp khó khăn hơn trong việc tạo sữa hoặc duy trì nguồn sữa ổn định, từ đó ảnh hưởng đến dinh dưỡng và miễn dịch tự nhiên của trẻ trong những tháng đầu đời.

Hệ xương đạt mật độ tối đa

Hệ xương đạt mật độ tối đa vào khoảng những năm 20 tuổi, nhưng bắt đầu suy giảm từ sau tuổi 35. Đây là lý do các chuyên gia khuyến nghị bổ sung canxi và vitamin D từ sớm để dự phòng loãng xương.

Khi mang thai ở độ tuổi lớn hơn, thai nhi sẽ cần một lượng lớn canxi từ cơ thể mẹ để phát triển. Trong khi đó, người mẹ lại đang trong giai đoạn mất xương tự nhiên, làm tăng nguy cơ loãng xương và các vấn đề về xương khớp sau sinh.

Sinh con trước tuổi 35 giúp giảm nguy cơ vô sinh và dị tật thai nhi

Yếu tố quan trọng nhất liên quan đến sinh con trước tuổi 35 là chất lượng và số lượng trứng. Sau mốc tuổi này, khả năng sinh sản của phụ nữ giảm rõ rệt.

Cùng với đó, nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể cũng tăng theo tuổi. Thống kê cho thấy, nguy cơ sinh con mắc hội chứng Down tăng dần từ 1/1600 ở tuổi 20 lên 1/365 ở tuổi 35 và 1/90 ở tuổi 40.

Ngoài ra, phụ nữ lớn tuổi mang thai cũng đối mặt với nguy cơ cao hơn về sảy thai, sinh non, thai chậm phát triển hoặc tử vong trong tử cung.

Giảm nguy cơ bệnh lý đi kèm

Sự lão hóa của cơ thể khiến phụ nữ lớn tuổi dễ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa động mạch hoặc các bệnh nhiễm trùng.

Khi mang thai kèm theo các bệnh lý này, việc điều trị trở nên phức tạp hơn do phải cân nhắc giữa hiệu quả điều trị và an toàn cho thai nhi. Điều này làm tăng nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và bé.

Vì sao không nên sinh con ở độ tuổi dưới 20?

Theo TS.BS.Lê Thị Thu Hà, dưới 20 tuổi, cơ thể con người tràn trề nhựa sống. Tuy nhiên, nếu sinh con ở độ tuổi trẻ này lại có những bất cập khác.

Thứ nhất, các bạn trẻ ở độ tuổi dưới 20 thường thì nghề nghiệp chưa ổn định, thu nhập bấp bênh, phần lớn kinh tế phụ thuộc vào cha mẹ hoặc người thân khác. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc chăm sóc thai kỳ, nuôi con và hạnh phúc gia đình trẻ.

Thứ hai, các bạn trẻ thường chưa chuẩn bị cho mình kiến thức về hôn nhân – gia đình, kiến thức về việc mang thai và nuôi con. Vì vậy, khi sinh con thì việc chăm sóc và nuôi dưỡng bé theo kiểu “trời sinh voi, sinh cỏ”

Thứ ba, các bạn ở độ tuổi này thường chưa đủ chín chắn, ý thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. Các bạn trẻ dễ bị lôi cuốn bởi những cám dỗ bên ngoài xã hội. Quan hệ hôn nhân dễ bị đổ vỡ và điều này ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ về sau.

Đề xuất hỗ trợ hai triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính hai triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi nhằm khuyến sinh. Mức tài chính này được Bộ Y tế đưa vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, lấy ý kiến ngày 16/3 và dự kiến trình Chính phủ ban hành trước ngày 30/4. Dự thảo cho phép chính quyền địa phương cấp tỉnh áp dụng mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ quy định, căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trên thực tế, một số địa phương đang áp dụng hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con cao hơn mức Bộ Y tế đề xuất như trên. Ví dụ, TP HCM hiện hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi là 3 triệu đồng. Thành phố dự kiến nâng mức hỗ trợ lên 5 triệu đồng trong bối cảnh nơi này có mức sinh thấp nhất cả nước. Một số tỉnh khác cũng thực hiện chính sách này với các khoản tiền khác nhau. Dự thảo nghị định cũng đề xuất hỗ trợ hai triệu đồng một lần sinh cho phụ nữ là người dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế (dưới 2,1 con/phụ nữ). Như vậy, ví dụ người phụ nữ ở các vùng chính sách này sinh hai lần sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng, sinh ba lần được hỗ trợ 6 triệu đồng... Trường hợp người phụ nữ đồng thời thuộc nhiều nhóm hưởng hỗ trợ tài chính, khi sinh con thì được hưởng tất cả chế độ hỗ trợ tương ứng. Ví dụ, một phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người và sống ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế, sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/lần sinh. Thai phụ tham gia sàng lọc thai nhi trước sinh được hỗ trợ 900.000 đồng/lần và 600.000 đồng cho một lần sàng lọc sơ sinh. Khi sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng, lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con. Các chính sách hỗ trợ này đã được Bộ Y tế đánh giá tác động, xin ý kiến của các cơ quan có liên quan trong quá trình xây dựng Luật Dân số, nhằm mục tiêu khuyến sinh, duy trì mức sinh thay thế.