Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Thai phụ nhập viện vì thủy đậu sau khi tiếp xúc trẻ mắc bệnh

Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một trường hợp thai phụ mắc thủy đậu với triệu chứng điển hình.

Bệnh nhân Q.H (26 tuổi, Hà Nội), đang mang thai tuần thứ 18, là giáo viên mầm non. Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với trẻ mắc thủy đậu tại nơi làm việc. Sau vài ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt cao 38,2°C, mệt mỏi, đau đầu và nổi các mụn nước rải rác ở mặt, ngực và lưng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm tăng (CRP tăng), lách to và nhịp tim thai nhanh (177 lần/phút). Bệnh nhân được chỉ định nhập viện, điều trị bằng thuốc kháng virus Acyclovir và theo dõi chặt chẽ cả mẹ lẫn thai nhi. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng cải thiện rõ rệt, thai nhi ổn định và bệnh nhân được xuất viện.

Các mụn nước thuỷ đậu rải rác vùng mặt. Ảnh: BVCC

Vì sao thủy đậu nguy hiểm với phụ nữ mang thai?

Theo các chuyên gia, thủy đậu do virus Varicella-Zoster gây ra, lây lan nhanh qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch từ nốt phỏng.

Ở người bình thường, bệnh thường diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, với phụ nữ mang thai, hệ miễn dịch suy giảm sinh lý khiến nguy cơ biến chứng tăng cao, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả mẹ và thai nhi.

Ở người mẹ, bệnh có thể gây viêm phổi do virus, viêm não hoặc suy đa tạng. Đặc biệt, viêm phổi do thủy đậu có thể có tỷ lệ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời.

Đối với thai nhi, nếu mẹ mắc bệnh trong 20 tuần đầu, nguy cơ xuất hiện hội chứng thủy đậu bẩm sinh là rất đáng lo ngại, với các dị tật như sẹo da, teo chi, đục thủy tinh thể hoặc chậm phát triển trí tuệ. Nếu mắc bệnh gần thời điểm sinh, trẻ có thể bị thủy đậu sơ sinh với nguy cơ nhiễm trùng nặng do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Việc điều trị thủy đậu ở thai phụ gặp nhiều khó khăn do phải cân nhắc an toàn cho thai nhi. Dù thuốc kháng virus có thể giúp giảm triệu chứng và nguy cơ biến chứng cho mẹ, nhưng khả năng virus ảnh hưởng đến thai vẫn tồn tại.

Chính vì vậy, các bác sĩ nhấn mạnh việc phát hiện sớm và theo dõi sát trong thai kỳ là yếu tố then chốt giúp hạn chế rủi ro.

Phụ nữ mang thai làm gì để phòng bệnh thủy đậu?

Theo khuyến cáo, tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa thủy đậu. Tuy nhiên, do đây là vắc xin sống giảm độc lực, phụ nữ không được tiêm trong thời gian mang thai.

Hai loại vắc xin phổ biến hiện nay là Varilrix và Varivax. Phụ nữ nên hoàn thành tiêm chủng ít nhất 1 tháng trước khi có kế hoạch mang thai để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, những người làm việc trong môi trường nguy cơ cao như trường học, nhà trẻ cần đặc biệt lưu ý kiểm tra lại tiền sử tiêm phòng để chủ động bảo vệ bản thân.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em. Khi xuất hiện triệu chứng sốt, phát ban trong thai kỳ, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.