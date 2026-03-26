Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?
GĐXH - Bệnh thủy đậu tưởng chừng “lành tính” này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với phụ nữ mang thai nếu không được phòng ngừa và xử trí kịp thời.
Thai phụ nhập viện vì thủy đậu sau khi tiếp xúc trẻ mắc bệnh
Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một trường hợp thai phụ mắc thủy đậu với triệu chứng điển hình.
Bệnh nhân Q.H (26 tuổi, Hà Nội), đang mang thai tuần thứ 18, là giáo viên mầm non. Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với trẻ mắc thủy đậu tại nơi làm việc. Sau vài ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt cao 38,2°C, mệt mỏi, đau đầu và nổi các mụn nước rải rác ở mặt, ngực và lưng.
Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm tăng (CRP tăng), lách to và nhịp tim thai nhanh (177 lần/phút). Bệnh nhân được chỉ định nhập viện, điều trị bằng thuốc kháng virus Acyclovir và theo dõi chặt chẽ cả mẹ lẫn thai nhi. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng cải thiện rõ rệt, thai nhi ổn định và bệnh nhân được xuất viện.
Vì sao thủy đậu nguy hiểm với phụ nữ mang thai?
Theo các chuyên gia, thủy đậu do virus Varicella-Zoster gây ra, lây lan nhanh qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch từ nốt phỏng.
Ở người bình thường, bệnh thường diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, với phụ nữ mang thai, hệ miễn dịch suy giảm sinh lý khiến nguy cơ biến chứng tăng cao, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả mẹ và thai nhi.
Ở người mẹ, bệnh có thể gây viêm phổi do virus, viêm não hoặc suy đa tạng. Đặc biệt, viêm phổi do thủy đậu có thể có tỷ lệ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời.
Đối với thai nhi, nếu mẹ mắc bệnh trong 20 tuần đầu, nguy cơ xuất hiện hội chứng thủy đậu bẩm sinh là rất đáng lo ngại, với các dị tật như sẹo da, teo chi, đục thủy tinh thể hoặc chậm phát triển trí tuệ. Nếu mắc bệnh gần thời điểm sinh, trẻ có thể bị thủy đậu sơ sinh với nguy cơ nhiễm trùng nặng do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.
Việc điều trị thủy đậu ở thai phụ gặp nhiều khó khăn do phải cân nhắc an toàn cho thai nhi. Dù thuốc kháng virus có thể giúp giảm triệu chứng và nguy cơ biến chứng cho mẹ, nhưng khả năng virus ảnh hưởng đến thai vẫn tồn tại.
Chính vì vậy, các bác sĩ nhấn mạnh việc phát hiện sớm và theo dõi sát trong thai kỳ là yếu tố then chốt giúp hạn chế rủi ro.
Phụ nữ mang thai làm gì để phòng bệnh thủy đậu?
Theo khuyến cáo, tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa thủy đậu. Tuy nhiên, do đây là vắc xin sống giảm độc lực, phụ nữ không được tiêm trong thời gian mang thai.
Hai loại vắc xin phổ biến hiện nay là Varilrix và Varivax. Phụ nữ nên hoàn thành tiêm chủng ít nhất 1 tháng trước khi có kế hoạch mang thai để đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, những người làm việc trong môi trường nguy cơ cao như trường học, nhà trẻ cần đặc biệt lưu ý kiểm tra lại tiền sử tiêm phòng để chủ động bảo vệ bản thân.
Từ trường hợp trên, các chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em. Khi xuất hiện triệu chứng sốt, phát ban trong thai kỳ, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.
Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Từng được khuyến cáo mổ mở, thậm chí cắt tử cung do mắc u xơ tử cung, người bệnh được phẫu thuật nội soi thành công, bảo tồn khả năng sinh sản.
Người phụ nữ 45 tuổi thoát u xơ tử cung nhờ kỹ thuật 'bỏ đói' khối uDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Nhờ can thiệp ít xâm lấn, bệnh nhân đã thoát khỏi khối u xơ tử cung lớn mà vẫn bảo tồn được tử cung, hồi phục nhanh chóng.
Cô gái 20 tuổi ở Hà Nội đi khám tiền hôn nhân bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cungDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ phát hiện tiền ung thư ở bệnh nhân 20 tuổi dương tính với hàng loạt tác nhân lây truyền qua đường tình dục.
Chàng trai 23 tuổi chưa từng làm 'chuyện ấy' bỗng bị mụn cóc sinh dục, nguyên xuất phát từ... người chaDân số và phát triển - 4 ngày trước
Dù chưa từng có bạn gái hay quan hệ tình dục nhưng chàng trai trẻ này bỗng phát hiện mình bị mụn cóc sinh dục. Nguyên nhân gây bệnh khiến nhiều người bất ngờ.
Ngoài chuyện vệ sinh, đây mới là lý do khiến nhiều người có “mùi người già”: Có người đến khi bị cháu nói thẳng mới giật mìnhDân số và phát triển - 5 ngày trước
Điều đó có nghĩa là: Ngay cả khi một người lớn tuổi tắm rửa mỗi ngày, họ vẫn có thể mang "mùi tuổi tác".
Người đàn ông phát hiện hội chứng vô sinh khi đi khám rối loạn cương: Những đặc điểm điển hình cần biếtDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Người mắc hội chứng Klinefelter thường có vóc dáng cao, tay chân dài, tinh hoàn teo nhỏ và suy giảm khả năng sinh tinh.
Người phụ nữ 36 tuổi 2 lần lưu thai, sinh con khỏe mạnh nhờ làm việc nàyDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ đóng vai trò quan trọng trong các trường hợp mang bất thường nhiễm sắc thể hoặc đột biến gen.
Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoaDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Tự ý dùng thuốc lá dân gian để chữa viêm phụ khoa, người phụ nữ 46 tuổi phải nhập viện trong tình trạng loét rộng vùng kín, nhiễm trùng nặng.
Rong kinh cảnh báo bệnh gì?Dân số và phát triển - 1 tuần trước
Rong kinh không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn là 'tiếng chuông' cảnh báo từ cơ thể về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Do đó chị em không nên chủ quan khi có dấu hiệu rong kinh kéo dài.
Viêm đường tiết niệu kiêng gì để nhanh khỏi bệnh?Dân số và phát triển - 1 tuần trước
Viêm đường tiết niệu là bệnh lý khá phổ biến, nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách, viêm đường tiết niệu có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng bụng dưới, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.