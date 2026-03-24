Người phụ nữ 45 tuổi thoát u xơ tử cung nhờ kỹ thuật 'bỏ đói' khối u

Nhập viện vì rong kinh kéo dài do u xơ tử cung

Bệnh nhân M. (45 tuổi, TP.HCM) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng kiệt sức, da xanh xao, đau tức bụng do rong kinh kéo dài suốt một tháng.

Theo chia sẻ, tình trạng chảy máu kéo dài khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Tại thời điểm nhập viện, chỉ số huyết sắc tố (Hb) của bệnh nhân chỉ còn 2,7 g/dl – mức thiếu máu rất nặng, có thể đe dọa tính mạng.

Kết quả siêu âm xác định bệnh nhân có khối u xơ tử cung kích thước 9 cm. Đây là khối u lớn, gây tổn thương cơ tử cung và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rong kinh kéo dài.

Lựa chọn phương pháp ít xâm lấn để bảo tồn tử cung

Sau khi được truyền máu và ổn định thể trạng, bệnh nhân được bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị gồm: phẫu thuật cắt tử cung, bóc u xơ hoặc can thiệp nút mạch.

Với mong muốn bảo tồn tử cung và hạn chế phẫu thuật, bệnh nhân lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch tắc động mạch tử cung.

Theo BS.CKI Trịnh Đình Hiếu, kỹ thuật này được thực hiện bằng cách đưa dụng cụ siêu nhỏ vào động mạch tử cung và bơm vật liệu gây tắc mạch nhằm “cắt nguồn nuôi” khối u, khiến u xơ teo nhỏ dần.

Ca can thiệp kéo dài khoảng 1 giờ, ê-kíp đã tắc hoàn toàn mạch nuôi u, kiểm soát tình trạng chảy máu mà không cần phẫu thuật lớn.

Sau can thiệp, bệnh nhân giảm đau rõ rệt, tình trạng rong kinh được kiểm soát. Chỉ sau 2 ngày, bệnh nhân có thể đi lại nhẹ nhàng và sinh hoạt bình thường.

Phương pháp nút mạch u xơ tử cung hiện được đánh giá có nhiều ưu điểm như: ít xâm lấn, không cần gây mê, không để lại sẹo, thời gian hồi phục nhanh và đặc biệt là vẫn bảo tồn được tử cung.

Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của u xơ tử cung

U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các biến chứng như rong kinh kéo dài, thiếu máu, đau vùng chậu, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm u xơ tử cung. Khi có dấu hiệu như rong kinh, đau bụng dưới kéo dài, mệt mỏi do thiếu máu… cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.