Viêm nhiễm vùng kín 5 tháng không khỏi, bé gái 10 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ
GĐXH - Ra dịch vàng vùng kín suốt nhiều tháng nhưng điều trị không khỏi, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ là dị vật nằm sâu trong âm đạo.
Điều trị nhiều nơi không khỏi, nguyên nhân lại đến từ dị vật
Bệnh nhi (sinh năm 2015) có biểu hiện ra dịch âm đạo màu vàng kéo dài khoảng 5 tháng. Gia đình đã đưa bé đi khám tại nhiều cơ sở y tế và được chẩn đoán viêm âm hộ, dùng thuốc điều trị nhiều đợt nhưng không cải thiện.
Ngày 16/3/2025, trẻ được đưa đến khám tại Khoa Khám bệnh C1, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. ThS.BSCKII Lê Thị Hiếu – Trưởng khoa trực tiếp thăm khám.
Dù kết quả siêu âm không ghi nhận bất thường rõ ràng, nhưng qua khám lâm sàng và kinh nghiệm chuyên môn, bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong âm đạo – nguyên nhân có thể gây viêm nhiễm kéo dài nhưng khó phát hiện nếu chỉ dựa vào chẩn đoán hình ảnh.
Gây mê để lấy dị vật, phát hiện đồ chơi nằm bên trong hơn 5 tháng
Do trẻ lo lắng, không hợp tác khi thăm khám, các bác sĩ đã kiên trì trấn an tâm lý. Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định gây mê để thực hiện thủ thuật lấy dị vật, đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.
Trong quá trình can thiệp, bác sĩ đã lấy ra một chiếc đèn pin đồ chơi dài hơn 5 cm nằm trong âm đạo. Đáng chú ý, phần pin bên trong đã hoen gỉ sau thời gian dài, gây viêm nhiễm kéo dài.
Sau khi lấy dị vật và xử trí vùng tổn thương, tình trạng của bệnh nhi nhanh chóng ổn định và được xuất viện trong ngày.
Dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ rất dễ bị bỏ qua
Theo các bác sĩ, dị vật âm đạo ở trẻ em là nguyên nhân không hiếm gặp gây viêm nhiễm kéo dài. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bị nhầm với viêm thông thường, dẫn đến điều trị kéo dài nhưng không hiệu quả.
Nguyên nhân thường xuất phát từ việc trẻ vô tình hoặc tò mò đưa đồ vật lạ vào cơ thể khi chơi đùa mà không nhận thức được nguy cơ.
Cha mẹ cần làm gì để phòng ngừa dị vật ở trẻ?
Cha mẹ nên cảnh giác khi trẻ có các biểu hiện như ra dịch âm đạo kéo dài, dịch có màu vàng hoặc xanh, có mùi hôi, kèm cảm giác ngứa hoặc khó chịu vùng kín.
Khi xuất hiện những dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám đầy đủ, tránh tự ý điều trị tại nhà.
Các chuyên gia khuyến cáo, gia đình cần hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh vùng kín đúng cách, đồng thời nhắc nhở không đưa các vật lạ vào cơ thể khi chơi. Việc theo dõi các dấu hiệu bất thường và đi khám sớm sẽ giúp phát hiện kịp thời, tránh biến chứng kéo dài.
