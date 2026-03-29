Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Phát hiện vỡ tử cung từ dấu hiệu không điển hình

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết đã xử trí thành công một ca cấp cứu sản khoa hiếm gặp trong đêm.

Sản phụ 29 tuổi, mang thai lần thứ ba ở tuần 25, nhập viện với biểu hiện đau âm ỉ vùng hạ vị. Đây là triệu chứng không điển hình, dễ bị bỏ qua trong thai kỳ. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử sản phụ khoa phức tạp với hai lần mổ chửa ngoài tử cung và từng bị vỡ tử cung trước đó.

Trong thai kỳ hiện tại, sản phụ không khám thai định kỳ theo khuyến cáo.

Ngay khi tiếp nhận, ThS.BSCKII Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng khoa Đẻ tự nguyện D3 đã trực tiếp thăm khám. Từ những dấu hiệu lâm sàng không đặc hiệu kết hợp với tiền sử nguy cơ cao, bác sĩ nhanh chóng chỉ định siêu âm khẩn.

Kết quả cho thấy tình trạng đặc biệt nguy hiểm: thai và rau thai đã thoát ra ngoài buồng tử cung, ổ bụng có khoảng 1.500 ml máu.

Phẫu thuật khẩn cấp trong đêm, cứu sống sản phụ

Chẩn đoán vỡ tử cung được xác định ngay sau đó. Đây là tình trạng cấp cứu tối khẩn, có thể đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.

Ê-kíp đã lập tức hội chẩn và triển khai phẫu thuật cấp cứu trong đêm. Trong quá trình mổ, các bác sĩ tiến hành lấy thai và rau thai khỏi ổ bụng, kiểm soát chảy máu, xử lý tổn thương và khâu phục hồi tử cung nhiều lớp trên nền mô sẹo cũ yếu. Đồng thời, công tác hồi sức được thực hiện song song nhằm ổn định huyết động cho sản phụ.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi tại khoa Gây mê hồi sức.

Vỡ tử cung: Nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua

Theo các bác sĩ, vỡ tử cung là biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể diễn tiến âm thầm với triệu chứng không điển hình, đặc biệt ở những người có tiền sử phẫu thuật tử cung.

Việc phát hiện sớm không chỉ phụ thuộc vào thiết bị chẩn đoán mà còn đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén của bác sĩ trong đánh giá triệu chứng.

Trường hợp trên cũng cho thấy vai trò quan trọng của quy trình cấp cứu nhanh, sự phối hợp đa chuyên khoa và năng lực xử trí của bệnh viện tuyến cuối trong việc cứu sống người bệnh.

Phòng ngừa vỡ tử cung: Khuyến cáo cho thai phụ

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ mang thai, đặc biệt là nhóm có tiền sử phẫu thuật tử cung hoặc thai kỳ nguy cơ cao, cần tuân thủ khám thai định kỳ tại cơ sở chuyên khoa.

Thai kỳ an toàn không chỉ dựa vào cảm giác chủ quan mà cần được theo dõi sát sao bởi đội ngũ y tế có chuyên môn, nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và xử trí kịp thời.

Ca cấp cứu thành công là lời cảnh báo về những biến chứng sản khoa nguy hiểm có thể xảy ra bất ngờ. Chủ động thăm khám và theo dõi thai kỳ đúng cách là chìa khóa giúp bảo vệ an toàn cho cả mẹ và thai nhi.