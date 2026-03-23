Cô gái 20 tuổi ở Hà Nội đi khám tiền hôn nhân bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung
GĐXH - Bác sĩ phát hiện tiền ung thư ở bệnh nhân 20 tuổi dương tính với hàng loạt tác nhân lây truyền qua đường tình dục.
Phát hiện tiền ung thư dù không có triệu chứng
Chị M.P.A. (20 tuổi, Hà Nội) đến khám tiền hôn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện của bệnh lý phụ khoa. Tiền sử gia đình cũng không ghi nhận trường hợp mắc ung thư cổ tử cung.
Tuy nhiên, qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ phát hiện nhiều bất thường đáng chú ý. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với hàng loạt tác nhân lây truyền qua đường tình dục như lậu, Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma và nấm Candida.
Đặc biệt, kết quả tầm soát cho thấy bệnh nhân nhiễm một trong các tuýp HPV nguy cơ cao – yếu tố hàng đầu liên quan đến ung thư cổ tử cung.
Tổn thương tiền ung thư được phát hiện sớm
Bệnh nhân được chẩn đoán viêm âm đạo đa tác nhân kèm nhiễm HPV nguy cơ cao và được chỉ định điều trị phối hợp.
Trong quá trình theo dõi sau điều trị, xét nghiệm chuyên sâu ghi nhận sự xuất hiện của dấu ấn sinh học p16/Ki-67 – chỉ điểm cho thấy tế bào cổ tử cung đang có biến đổi bất thường.
Tiếp tục soi cổ tử cung và sinh thiết tại các vị trí nghi ngờ, kết quả xác định bệnh nhân có tổn thương nội biểu mô vảy độ thấp (LSIL). Đây là giai đoạn tiền ung thư, chưa phải ung thư nhưng là dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ tiến triển nếu không được kiểm soát.
Nhờ phát hiện kịp thời, bệnh nhân chưa rơi vào giai đoạn nguy hiểm và có thể được quản lý bằng theo dõi định kỳ, đánh giá tiến triển của tổn thương và kiểm soát virus HPV.
Bệnh phụ khoa có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài
Theo BS Trương Minh Nguyệt, chuyên khoa Sản, nhiều bệnh lý phụ khoa và bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể diễn tiến âm thầm mà không gây triệu chứng rõ ràng.
Nếu không khám định kỳ hoặc không thực hiện khám tiền hôn nhân, các bất thường này có thể bị bỏ qua trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ biến chứng.
Các tác nhân như Chlamydia, Mycoplasma hay lậu cầu có thể gây viêm nhiễm kéo dài, dẫn đến viêm vùng chậu, tắc vòi trứng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Trong khi đó, HPV nguy cơ cao là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung – một trong những bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ.
Tầm soát sớm giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư
Các chuyên gia cho biết, phần lớn tổn thương do HPV gây ra ở giai đoạn sớm hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện và theo dõi đúng cách.
Ngược lại, nếu chủ quan, không tái khám định kỳ, tổn thương có thể tiến triển thành mức độ nặng hơn, làm tăng nguy cơ ung thư.
Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần:
- Chủ động khám phụ khoa định kỳ ngay cả khi không có triệu chứng.
- Thực hiện khám tiền hôn nhân để tầm soát toàn diện sức khỏe sinh sản.
- Tầm soát HPV và ung thư cổ tử cung theo khuyến cáo.
- Điều trị đồng thời cho cả bạn tình khi phát hiện bệnh lây truyền qua đường tình dục.
- Tuân thủ lịch tái khám để theo dõi tiến triển bệnh.
Việc chủ động tầm soát không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm mà còn là chìa khóa bảo vệ sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống lâu dài cho phụ nữ.
Chàng trai 23 tuổi chưa từng làm 'chuyện ấy' bỗng bị mụn cóc sinh dục, nguyên xuất phát từ... người chaDân số và phát triển - 1 ngày trước
Dù chưa từng có bạn gái hay quan hệ tình dục nhưng chàng trai trẻ này bỗng phát hiện mình bị mụn cóc sinh dục. Nguyên nhân gây bệnh khiến nhiều người bất ngờ.
Ngoài chuyện vệ sinh, đây mới là lý do khiến nhiều người có “mùi người già”: Có người đến khi bị cháu nói thẳng mới giật mìnhDân số và phát triển - 1 ngày trước
Điều đó có nghĩa là: Ngay cả khi một người lớn tuổi tắm rửa mỗi ngày, họ vẫn có thể mang "mùi tuổi tác".
Người đàn ông phát hiện hội chứng vô sinh khi đi khám rối loạn cương: Những đặc điểm điển hình cần biếtDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Người mắc hội chứng Klinefelter thường có vóc dáng cao, tay chân dài, tinh hoàn teo nhỏ và suy giảm khả năng sinh tinh.
Người phụ nữ 36 tuổi 2 lần lưu thai, sinh con khỏe mạnh nhờ làm việc nàyDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ đóng vai trò quan trọng trong các trường hợp mang bất thường nhiễm sắc thể hoặc đột biến gen.
Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoaDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Tự ý dùng thuốc lá dân gian để chữa viêm phụ khoa, người phụ nữ 46 tuổi phải nhập viện trong tình trạng loét rộng vùng kín, nhiễm trùng nặng.
Rong kinh cảnh báo bệnh gì?Dân số và phát triển - 6 ngày trước
Rong kinh không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn là 'tiếng chuông' cảnh báo từ cơ thể về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Do đó chị em không nên chủ quan khi có dấu hiệu rong kinh kéo dài.
Viêm đường tiết niệu kiêng gì để nhanh khỏi bệnh?Dân số và phát triển - 1 tuần trước
Viêm đường tiết niệu là bệnh lý khá phổ biến, nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách, viêm đường tiết niệu có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng bụng dưới, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi.
Người đàn ông 65 tuổi phát hiện ung thư dương vật từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ quaDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Những tổn thương nhỏ như nốt sùi, mảng đỏ hay vết loét lâu lành ở quy đầu có thể là dấu hiệu sớm của ung thư dương vật, tuyệt đối không bỏ qua.
2 cách đơn giản giúp phụ nữ mãn kinh bảo vệ xương khớpDân số và phát triển - 1 tuần trước
Giai đoạn mãn kinh là thời điểm nội tiết tố estrogen sụt giảm mạnh dẫn đến mất xương nhanh chóng và tăng nguy cơ loãng xương. Để bảo vệ xương khớp, phụ nữ không được bỏ qua nền tảng quan trọng này.
3 lợi ích bất ngờ của hôn nhân đối với sức khỏeDân số và phát triển - 1 tuần trước
Trong hôn nhân, người bạn đời không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của bạn.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.