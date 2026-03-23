Cô gái 20 tuổi ở Hà Nội đi khám tiền hôn nhân bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Phát hiện tiền ung thư dù không có triệu chứng

Chị M.P.A. (20 tuổi, Hà Nội) đến khám tiền hôn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện của bệnh lý phụ khoa. Tiền sử gia đình cũng không ghi nhận trường hợp mắc ung thư cổ tử cung.

Tuy nhiên, qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ phát hiện nhiều bất thường đáng chú ý. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với hàng loạt tác nhân lây truyền qua đường tình dục như lậu, Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma và nấm Candida.

Đặc biệt, kết quả tầm soát cho thấy bệnh nhân nhiễm một trong các tuýp HPV nguy cơ cao – yếu tố hàng đầu liên quan đến ung thư cổ tử cung.

Tổn thương tiền ung thư được phát hiện sớm

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm âm đạo đa tác nhân kèm nhiễm HPV nguy cơ cao và được chỉ định điều trị phối hợp.

Trong quá trình theo dõi sau điều trị, xét nghiệm chuyên sâu ghi nhận sự xuất hiện của dấu ấn sinh học p16/Ki-67 – chỉ điểm cho thấy tế bào cổ tử cung đang có biến đổi bất thường.

Tiếp tục soi cổ tử cung và sinh thiết tại các vị trí nghi ngờ, kết quả xác định bệnh nhân có tổn thương nội biểu mô vảy độ thấp (LSIL). Đây là giai đoạn tiền ung thư, chưa phải ung thư nhưng là dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ tiến triển nếu không được kiểm soát.

Nhờ phát hiện kịp thời, bệnh nhân chưa rơi vào giai đoạn nguy hiểm và có thể được quản lý bằng theo dõi định kỳ, đánh giá tiến triển của tổn thương và kiểm soát virus HPV.

Bệnh phụ khoa có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài

Theo BS Trương Minh Nguyệt, chuyên khoa Sản, nhiều bệnh lý phụ khoa và bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể diễn tiến âm thầm mà không gây triệu chứng rõ ràng.

Nếu không khám định kỳ hoặc không thực hiện khám tiền hôn nhân, các bất thường này có thể bị bỏ qua trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Các tác nhân như Chlamydia, Mycoplasma hay lậu cầu có thể gây viêm nhiễm kéo dài, dẫn đến viêm vùng chậu, tắc vòi trứng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Trong khi đó, HPV nguy cơ cao là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung – một trong những bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ.

Tầm soát sớm giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Các chuyên gia cho biết, phần lớn tổn thương do HPV gây ra ở giai đoạn sớm hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện và theo dõi đúng cách.

Ngược lại, nếu chủ quan, không tái khám định kỳ, tổn thương có thể tiến triển thành mức độ nặng hơn, làm tăng nguy cơ ung thư.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần:

- Chủ động khám phụ khoa định kỳ ngay cả khi không có triệu chứng.

- Thực hiện khám tiền hôn nhân để tầm soát toàn diện sức khỏe sinh sản.

- Tầm soát HPV và ung thư cổ tử cung theo khuyến cáo.

- Điều trị đồng thời cho cả bạn tình khi phát hiện bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Tuân thủ lịch tái khám để theo dõi tiến triển bệnh.

Việc chủ động tầm soát không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm mà còn là chìa khóa bảo vệ sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống lâu dài cho phụ nữ.