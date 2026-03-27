Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Thứ sáu, 19:06 27/03/2026 | Dân số và phát triển
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chậm kinh hơn một tuần kèm ra huyết âm đạo, một phụ nữ 23 tuổi đi khám mới phát hiện mang thai ngoài tử cung trong tình trạng có nguy cơ vỡ.

Nhập viện vì trễ kinh và ra huyết, phát hiện thai ngoài tử cung

Chị Thuận (23 tuổi, TP.HCM) đến khám tại Phòng khám Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 7 sau khi trễ kinh hơn một tuần kèm xuất huyết âm đạo bất thường.

Kết quả thăm khám cho thấy túi thai không nằm trong buồng tử cung mà ở vị trí ngoài tử cung, kích thước khoảng 3–4 cm. Theo bác sĩ, khối thai có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, gây chảy máu trong ổ bụng và đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm - Ảnh 1.

Êkíp phẫu thuật nội soi xử trí thai nằm ngoài tử cung cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật phức tạp, buộc phải cắt một bên vòi trứng

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, bác sĩ ghi nhận khối thai đã sảy qua loa vòi trứng, rơi vào ổ bụng và dính vào vùng hố buồng trứng bên trái, nằm gần niệu quản.

Ê-kíp tiến hành bóc tách cẩn thận để tránh làm tổn thương niệu quản, đồng thời lấy trọn khối máu tụ nhằm hạn chế nguy cơ sót mô thai trong ổ bụng.

Do khối thai phát triển tại vòi trứng gây tổn thương nặng, bác sĩ buộc phải cắt bỏ ống dẫn trứng bên chứa thai. Điều này đồng nghĩa khả năng mang thai tự nhiên sau này của người bệnh có thể giảm do chỉ còn một bên vòi trứng hoạt động.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Thai ngoài tử cung nguy hiểm thế nào?

Thai ngoài tử cung xảy ra khi trứng đã thụ tinh không làm tổ trong buồng tử cung mà nằm ở vị trí khác như vòi trứng, buồng trứng, cổ tử cung hoặc ổ bụng.

Phần lớn trường hợp xảy ra ở vòi trứng. Khi khối thai phát triển, cấu trúc này không đủ giãn nở, dễ dẫn đến vỡ, gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch.

Đặc biệt, trường hợp thai nằm trong ổ bụng là dạng hiếm nhưng nguy hiểm, phẫu thuật phức tạp và có nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận, nhiễm trùng hoặc sót mô thai.

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo sớm thai ngoài tử cung, nhiều người dễ bỏ qua

Theo các bác sĩ, thai ngoài tử cung thường có biểu hiện ban đầu khá mơ hồ, dễ nhầm lẫn với rối loạn kinh nguyệt hoặc các bệnh phụ khoa thông thường.

Những dấu hiệu cần lưu ý gồm trễ kinh, thử thai dương tính nhưng kèm đau bụng dưới âm ỉ hoặc từng cơn, ra huyết âm đạo bất thường, có thể kèm chóng mặt, mệt mỏi.

Khi khối thai có dấu hiệu vỡ, người bệnh có thể đau bụng dữ dội, choáng, tụt huyết áp – đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm.

Ai có nguy cơ cao bị thai ngoài tử cung?

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung gồm tiền sử viêm vùng chậu, từng phẫu thuật vòi trứng, đã từng bị thai ngoài tử cung, vô sinh hoặc sử dụng biện pháp tránh thai không đúng cách.

Khuyến cáo từ bác sĩ: Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi có dấu hiệu trễ kinh từ 5 ngày trở lên nên thử thai và đi khám sớm để xác định vị trí thai.

Việc phát hiện sớm thai ngoài tử cung giúp can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nặng và bảo tồn khả năng sinh sản.

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm - Ảnh 3.

GĐXH - Bệnh thủy đậu tưởng chừng “lành tính” này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với phụ nữ mang thai nếu không được phòng ngừa và xử trí kịp thời.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh thủy đậu tưởng chừng “lành tính” này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với phụ nữ mang thai nếu không được phòng ngừa và xử trí kịp thời.

Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ

Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Từng được khuyến cáo mổ mở, thậm chí cắt tử cung do mắc u xơ tử cung, người bệnh được phẫu thuật nội soi thành công, bảo tồn khả năng sinh sản.

Người phụ nữ 45 tuổi thoát u xơ tử cung nhờ kỹ thuật 'bỏ đói' khối u

Người phụ nữ 45 tuổi thoát u xơ tử cung nhờ kỹ thuật 'bỏ đói' khối u

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Nhờ can thiệp ít xâm lấn, bệnh nhân đã thoát khỏi khối u xơ tử cung lớn mà vẫn bảo tồn được tử cung, hồi phục nhanh chóng.

Cô gái 20 tuổi ở Hà Nội đi khám tiền hôn nhân bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Cô gái 20 tuổi ở Hà Nội đi khám tiền hôn nhân bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ phát hiện tiền ung thư ở bệnh nhân 20 tuổi dương tính với hàng loạt tác nhân lây truyền qua đường tình dục.

Chàng trai 23 tuổi chưa từng làm 'chuyện ấy' bỗng bị mụn cóc sinh dục, nguyên xuất phát từ... người cha

Chàng trai 23 tuổi chưa từng làm 'chuyện ấy' bỗng bị mụn cóc sinh dục, nguyên xuất phát từ... người cha

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Dù chưa từng có bạn gái hay quan hệ tình dục nhưng chàng trai trẻ này bỗng phát hiện mình bị mụn cóc sinh dục. Nguyên nhân gây bệnh khiến nhiều người bất ngờ.

Ngoài chuyện vệ sinh, đây mới là lý do khiến nhiều người có "mùi người già": Có người đến khi bị cháu nói thẳng mới giật mình

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Điều đó có nghĩa là: Ngay cả khi một người lớn tuổi tắm rửa mỗi ngày, họ vẫn có thể mang "mùi tuổi tác".

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Điều đó có nghĩa là: Ngay cả khi một người lớn tuổi tắm rửa mỗi ngày, họ vẫn có thể mang "mùi tuổi tác".

Người đàn ông phát hiện hội chứng vô sinh khi đi khám rối loạn cương: Những đặc điểm điển hình cần biết

Người đàn ông phát hiện hội chứng vô sinh khi đi khám rối loạn cương: Những đặc điểm điển hình cần biết

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Người mắc hội chứng Klinefelter thường có vóc dáng cao, tay chân dài, tinh hoàn teo nhỏ và suy giảm khả năng sinh tinh.

Người phụ nữ 36 tuổi 2 lần lưu thai, sinh con khỏe mạnh nhờ làm việc này

Người phụ nữ 36 tuổi 2 lần lưu thai, sinh con khỏe mạnh nhờ làm việc này

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ đóng vai trò quan trọng trong các trường hợp mang bất thường nhiễm sắc thể hoặc đột biến gen.

Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoa

Người phụ nữ 46 tuổi loét vùng kín vì mắc sai lầm này trong lúc chữa bệnh phụ khoa

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Tự ý dùng thuốc lá dân gian để chữa viêm phụ khoa, người phụ nữ 46 tuổi phải nhập viện trong tình trạng loét rộng vùng kín, nhiễm trùng nặng.

Rong kinh cảnh báo bệnh gì?

Rong kinh cảnh báo bệnh gì?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Rong kinh không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn là 'tiếng chuông' cảnh báo từ cơ thể về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Do đó chị em không nên chủ quan khi có dấu hiệu rong kinh kéo dài.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Ngoài chuyện vệ sinh, đây mới là lý do khiến nhiều người có "mùi người già": Có người đến khi bị cháu nói thẳng mới giật mình

Dân số và phát triển

Điều đó có nghĩa là: Ngay cả khi một người lớn tuổi tắm rửa mỗi ngày, họ vẫn có thể mang "mùi tuổi tác".

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long "chưa giàu đã già"

Đường lối - Chính sách

Đường lối - Chính sách
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển

Dân số và phát triển
Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top