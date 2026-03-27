Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Nhập viện vì trễ kinh và ra huyết, phát hiện thai ngoài tử cung

Chị Thuận (23 tuổi, TP.HCM) đến khám tại Phòng khám Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 7 sau khi trễ kinh hơn một tuần kèm xuất huyết âm đạo bất thường.

Kết quả thăm khám cho thấy túi thai không nằm trong buồng tử cung mà ở vị trí ngoài tử cung, kích thước khoảng 3–4 cm. Theo bác sĩ, khối thai có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, gây chảy máu trong ổ bụng và đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Êkíp phẫu thuật nội soi xử trí thai nằm ngoài tử cung cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật phức tạp, buộc phải cắt một bên vòi trứng

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, bác sĩ ghi nhận khối thai đã sảy qua loa vòi trứng, rơi vào ổ bụng và dính vào vùng hố buồng trứng bên trái, nằm gần niệu quản.

Ê-kíp tiến hành bóc tách cẩn thận để tránh làm tổn thương niệu quản, đồng thời lấy trọn khối máu tụ nhằm hạn chế nguy cơ sót mô thai trong ổ bụng.

Do khối thai phát triển tại vòi trứng gây tổn thương nặng, bác sĩ buộc phải cắt bỏ ống dẫn trứng bên chứa thai. Điều này đồng nghĩa khả năng mang thai tự nhiên sau này của người bệnh có thể giảm do chỉ còn một bên vòi trứng hoạt động.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Thai ngoài tử cung nguy hiểm thế nào?

Thai ngoài tử cung xảy ra khi trứng đã thụ tinh không làm tổ trong buồng tử cung mà nằm ở vị trí khác như vòi trứng, buồng trứng, cổ tử cung hoặc ổ bụng.

Phần lớn trường hợp xảy ra ở vòi trứng. Khi khối thai phát triển, cấu trúc này không đủ giãn nở, dễ dẫn đến vỡ, gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch.

Đặc biệt, trường hợp thai nằm trong ổ bụng là dạng hiếm nhưng nguy hiểm, phẫu thuật phức tạp và có nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận, nhiễm trùng hoặc sót mô thai.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo sớm thai ngoài tử cung, nhiều người dễ bỏ qua

Theo các bác sĩ, thai ngoài tử cung thường có biểu hiện ban đầu khá mơ hồ, dễ nhầm lẫn với rối loạn kinh nguyệt hoặc các bệnh phụ khoa thông thường.

Những dấu hiệu cần lưu ý gồm trễ kinh, thử thai dương tính nhưng kèm đau bụng dưới âm ỉ hoặc từng cơn, ra huyết âm đạo bất thường, có thể kèm chóng mặt, mệt mỏi.

Khi khối thai có dấu hiệu vỡ, người bệnh có thể đau bụng dữ dội, choáng, tụt huyết áp – đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm.

Ai có nguy cơ cao bị thai ngoài tử cung?

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung gồm tiền sử viêm vùng chậu, từng phẫu thuật vòi trứng, đã từng bị thai ngoài tử cung, vô sinh hoặc sử dụng biện pháp tránh thai không đúng cách.

Khuyến cáo từ bác sĩ: Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi có dấu hiệu trễ kinh từ 5 ngày trở lên nên thử thai và đi khám sớm để xác định vị trí thai.

Việc phát hiện sớm thai ngoài tử cung giúp can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nặng và bảo tồn khả năng sinh sản.

