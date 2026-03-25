Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ

Thiếu máu nặng vì băng kinh kéo dài do u xơ tử cung

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc nhân xơ tử cung cho bệnh nhân nữ 31 tuổi (Ninh Bình) trong tình trạng thiếu máu nặng do băng kinh kéo dài.

Bệnh nhân có tiền sử mổ đẻ một lần, phát hiện u xơ tử cung từ trước nhưng chưa điều trị. Thời gian gần đây, tình trạng băng kinh ngày càng nghiêm trọng, kèm đau tức bụng dưới và mệt mỏi kéo dài. Khi nhập viện, bệnh nhân da xanh, niêm mạc nhợt rõ rệt.

Kết quả thăm khám cho thấy tử cung to tương đương thai 8 tuần. Siêu âm ghi nhận khối u kích thước 102x80mm. Xét nghiệm máu cho thấy chỉ số huyết sắc tố (Hb) chỉ còn 61g/l, trong khi mức bình thường trên 120g/l – biểu hiện thiếu máu rất nặng.

Bệnh nhân được chẩn đoán u xơ tử cung kích thước lớn kèm băng kinh và thiếu máu nặng, được chỉ định truyền 3 đơn vị hồng cầu trước phẫu thuật để cải thiện thể trạng.

Siêu âm ghi nhận người bệnh có khối u kích thước 102x80mm.

Từng được khuyên cắt tử cung, người bệnh may mắn giữ được cơ hội làm mẹ

Với kích thước khối u lớn, tiền sử mổ đẻ và tình trạng thiếu máu nặng, nhiều cơ sở y tế trước đó đánh giá bệnh nhân khó có thể phẫu thuật nội soi, hướng điều trị chủ yếu là mổ mở, thậm chí có thể phải cắt tử cung.

Tuy nhiên, do bệnh nhân còn trẻ và mong muốn sinh con trong tương lai, các bác sĩ đã cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn phương án tối ưu.

Sau hội chẩn, TS.BSCKII Mai Trọng Hưng – Giám đốc Bệnh viện quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi bóc nhân xơ, với mục tiêu cao nhất là bảo tồn tử cung.

Ca mổ nhiều thách thức nhưng thành công

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phải đối mặt với nhiều khó khăn: khối u lớn nằm ở thành sau tử cung, nguy cơ chảy máu cao, đặc biệt trên nền bệnh nhân thiếu máu nặng và có sẹo mổ cũ.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên sâu, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u qua nội soi, kiểm soát tốt lượng máu mất và bảo tồn nguyên vẹn tử cung.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, ít xâm lấn, vết mổ nhỏ, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.

Cảnh báo: Không phải u xơ tử cung nào cũng phải cắt bỏ

Thành công của ca bệnh không chỉ giúp người bệnh chấm dứt tình trạng băng kinh, thiếu máu kéo dài mà còn giữ lại cơ hội làm mẹ – điều từng đứng trước nguy cơ mất đi.

Các bác sĩ khuyến cáo, không phải mọi trường hợp u xơ tử cung đều phải mổ mở hoặc cắt tử cung. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, nhu cầu sinh sản, kích thước và vị trí khối u, cũng như năng lực chuyên môn của cơ sở y tế.

Vì vậy, khi có dấu hiệu bất thường như rong kinh, băng kinh kéo dài, đau bụng dưới hoặc mệt mỏi do thiếu máu, chị em nên đi khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị phù hợp, tránh biến chứng nguy hiểm.