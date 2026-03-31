Sinh đúng giờ 'hoàng kim', 3 con giáp này hưởng trọn phú quý, dễ thành đại gia
GĐXH - Một số con giáp nếu sinh đúng giờ Âm lịch đặc biệt sẽ được hưởng nhiều phúc khí, cuộc sống đủ đầy, ít phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.
Trong đó, con giáp Thìn, con giáp Dậu và con giáp Hợi được cho là có vận số tốt nếu sinh vào những khung giờ dưới đây.
Con giáp Thìn sinh giờ Thìn (7h00 – 9h00): Phúc khí hội tụ, tiền tài hanh thông
Người tuổi Thìn sinh vào giờ Thìn, tức khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, thường được xem là hưởng trọn phúc khí của 12 con giáp.
Đa phần họ thông minh, nhanh nhạy, có chí tiến thủ và dễ đạt được thành công trong cuộc sống.
Không chỉ có tài năng, họ còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn, tính cách hòa nhã nên dễ gây thiện cảm với người xung quanh.
Nhờ tính tình cởi mở, người tuổi Thìn sinh giờ này thường có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Dù ở môi trường nào, họ cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.
Cuộc sống hôn nhân của họ khá viên mãn, gia đình êm ấm, kinh tế ổn định.
Về lâu dài, họ có thể vừa nắm giữ tiền bạc vừa có địa vị xã hội, không làm lãnh đạo thì cũng trở thành người thành đạt.
Con giáp Dậu sinh giờ Dần (3h00 – 5h00): Trung hậu, hậu vận giàu sang
Người tuổi Dậu sinh vào giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, được đánh giá là mang mệnh phú quý.
Họ thường có ngoại hình dễ nhìn, phong thái đáng tin cậy và sớm xác định được mục tiêu sống rõ ràng. Khi đã đặt ra kế hoạch, họ kiên trì theo đuổi đến cùng.
Tử vi cho thấy người sinh vào giờ này có tính cách trung hậu, thật thà. Bề ngoài có thể cứng rắn nhưng nội tâm lại khá nhạy cảm.
Họ thường có quan điểm riêng biệt, cách nhìn nhận vấn đề sâu sắc nên dễ tạo dấu ấn cá nhân trong công việc.
Thời trẻ, sự nghiệp của tuổi Dậu sinh giờ Dần có thể chưa quá nổi bật. Tuy nhiên, càng về trung niên, vận may càng mở rộng.
Đây là giai đoạn họ dễ đạt được bước tiến lớn về tài chính, cuộc sống dần ổn định và dư dả.
Con giáp Hợi sinh giờ Thìn (7h00 – 9h00): Ý chí mạnh mẽ, cả đời hưởng vinh hoa
Người tuổi Hợi sinh vào giờ Thìn, tức từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, thường được nhận định là thông minh, lanh lợi và có ý chí kiên cường.
Họ không ngại khó khăn, sẵn sàng nỗ lực để đạt được mục tiêu đặt ra. Nhờ vậy, con đường công danh của họ khá thuận lợi.
Theo quan niệm xem bói giờ sinh, tuổi Hợi sinh giờ này có số mệnh tốt, tài vận dồi dào, ít khi rơi vào cảnh thiếu thốn.
Họ không chỉ có khả năng tích lũy tiền bạc mà còn có cơ hội đảm nhiệm vị trí quan trọng, tạo dựng danh tiếng cho bản thân và gia đình.
Nhìn chung, cả ba con giáp trên nếu sinh vào đúng khung giờ Âm lịch được cho là dễ gặp may mắn về tài lộc và sự nghiệp.
Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố vận mệnh, sự nỗ lực và thái độ sống tích cực vẫn là chìa khóa quan trọng giúp mỗi người đạt được thành công bền vững.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Năm 2026, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam vẫn nhập cảnh vào Trung Quốc khi có loại giấy tờ nàyĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Không cần đến hộ chiếu (passport) hay visa (thị thực), người dân Việt Nam dùng loại giấy tờ này thay thế để có thể nhập cảnh Trung Quốc.
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh BìnhĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.
Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn, dễ tích lũy phúc đức, cuộc sống thuận lợi và được nhiều người yêu quý.
Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò ĐúcĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, hành hung một phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay tại khu vực phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 nạn nhân ngã mạnh xuống nền gạch, chấn thương vùng đầu.
3 con giáp làm đâu thắng đó, tài lộc đổ về liên tục năm 2026, có bạn không?Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Theo góc nhìn tử vi dân gian, năm 2026 mang màu sắc "thuận gió đẩy thuyền" với một số con giáp. Không chỉ công việc hanh thông, tài lộc cũng có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.
Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhấtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2026, các thông tin liên quan đến loại giấy tờ này có điểm gì mới?
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Ngọ và Thân. Đừng bỏ lỡ những gợi ý phong thủy để thu hút tài lộc.
Đang khó khăn bỗng trúng vận: 3 con giáp tiền về dồn dập, túi đầy trở lạiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ nay đến giữa năm 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu chuyển biến tích cực.
13 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của người nộp thuế. Làm thế nào để thực hiện quyết toán thuế nhanh nhất? Dưới đây là các bước hướng dẫn cơ bản.
Người sinh vào khung giờ Tứ mã: Kiếm tiền giỏi bậc nhất nhưng khó giữ củaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sinh đúng vào những khung giờ "Tứ mã" thường được cho là mang số kiếm tiền nhanh, nhưng nếu thiếu tỉnh táo cũng dễ rơi vào cảnh tiền đến rồi lại đi.
