Sinh đúng giờ 'hoàng kim', 3 con giáp này hưởng trọn phú quý, dễ thành đại gia

Trong đó, con giáp Thìn, con giáp Dậu và con giáp Hợi được cho là có vận số tốt nếu sinh vào những khung giờ dưới đây.

Con giáp Thìn sinh giờ Thìn (7h00 – 9h00): Phúc khí hội tụ, tiền tài hanh thông

Ảnh minh họa



Người tuổi Thìn sinh vào giờ Thìn, tức khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, thường được xem là hưởng trọn phúc khí của 12 con giáp.

Đa phần họ thông minh, nhanh nhạy, có chí tiến thủ và dễ đạt được thành công trong cuộc sống.

Không chỉ có tài năng, họ còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn, tính cách hòa nhã nên dễ gây thiện cảm với người xung quanh.

Nhờ tính tình cởi mở, người tuổi Thìn sinh giờ này thường có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Dù ở môi trường nào, họ cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Cuộc sống hôn nhân của họ khá viên mãn, gia đình êm ấm, kinh tế ổn định.

Về lâu dài, họ có thể vừa nắm giữ tiền bạc vừa có địa vị xã hội, không làm lãnh đạo thì cũng trở thành người thành đạt.

Con giáp Dậu sinh giờ Dần (3h00 – 5h00): Trung hậu, hậu vận giàu sang

Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu sinh vào giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, được đánh giá là mang mệnh phú quý.

Họ thường có ngoại hình dễ nhìn, phong thái đáng tin cậy và sớm xác định được mục tiêu sống rõ ràng. Khi đã đặt ra kế hoạch, họ kiên trì theo đuổi đến cùng.

Tử vi cho thấy người sinh vào giờ này có tính cách trung hậu, thật thà. Bề ngoài có thể cứng rắn nhưng nội tâm lại khá nhạy cảm.

Họ thường có quan điểm riêng biệt, cách nhìn nhận vấn đề sâu sắc nên dễ tạo dấu ấn cá nhân trong công việc.

Thời trẻ, sự nghiệp của tuổi Dậu sinh giờ Dần có thể chưa quá nổi bật. Tuy nhiên, càng về trung niên, vận may càng mở rộng.

Đây là giai đoạn họ dễ đạt được bước tiến lớn về tài chính, cuộc sống dần ổn định và dư dả.

Con giáp Hợi sinh giờ Thìn (7h00 – 9h00): Ý chí mạnh mẽ, cả đời hưởng vinh hoa

Ảnh minh họa



Người tuổi Hợi sinh vào giờ Thìn, tức từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, thường được nhận định là thông minh, lanh lợi và có ý chí kiên cường.

Họ không ngại khó khăn, sẵn sàng nỗ lực để đạt được mục tiêu đặt ra. Nhờ vậy, con đường công danh của họ khá thuận lợi.

Theo quan niệm xem bói giờ sinh, tuổi Hợi sinh giờ này có số mệnh tốt, tài vận dồi dào, ít khi rơi vào cảnh thiếu thốn.

Họ không chỉ có khả năng tích lũy tiền bạc mà còn có cơ hội đảm nhiệm vị trí quan trọng, tạo dựng danh tiếng cho bản thân và gia đình.

Nhìn chung, cả ba con giáp trên nếu sinh vào đúng khung giờ Âm lịch được cho là dễ gặp may mắn về tài lộc và sự nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố vận mệnh, sự nỗ lực và thái độ sống tích cực vẫn là chìa khóa quan trọng giúp mỗi người đạt được thành công bền vững.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.