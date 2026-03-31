Năm 2026, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam vẫn nhập cảnh vào Trung Quốc khi có loại giấy tờ này

Không cần hộ chiếu (passport), loại giấy tờ nào thay thế để được nhập cảnh vào Trung Quốc?

Giấy thông hành

Theo các hiệp ước quốc tế và Luật Căn cước 2023, nếu không kịp làm hộ chiếu, giải pháp phổ biến và nhanh nhất dành cho công dân Việt Nam để nhập cảnh Trung Quốc là sử dụng giấy thông hành.

Giấy thông hành là loại giấy tờ phổ biến nhất dùng để thay thế hộ chiếu, nhưng chỉ có giá trị tại các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam. Các quốc gia áp dụng giấy thông hành như: Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Đối tượng được cấp giấy thông hành: Cư dân biên giới, cán bộ công chức đi công tác tại các tỉnh biên giới hoặc khách du lịch đi trong phạm vi vùng biên giới nhất định.

Giấy thông hành thường ngắn hơn hộ chiếu (sử dụng trong khoảng 12 tháng) và chỉ được sử dụng để qua lại các cửa khẩu đường bộ giữa hai nước.

Công dân sử dụng giấy thông hành khi vào Trung Quốc chỉ được phép đi lại trong khu vực biên giới (thường là trong bán kính khoảng 100km từ cửa khẩu) hoặc các tỉnh tiếp giáp biên giới như Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Điểm đến phổ biến khi sử dụng giấy thông hành là: Hà Khẩu, Đông Hưng, Bằng Tường.

Giấy thông hành chỉ áp dụng cho đường bộ qua các cửa khẩu biên giới (như Lào Cai, Móng Cái, Hữu Nghị). Không thể sử dụng để đi máy bay vào sâu trong nội địa như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu.

Giấy thông hành thường có giá trị 1 tháng và chỉ được nhập cảnh 1 lần.

Công dân Việt Nam có thể dùng giấy thông hành thay thế hộ chiếu để nhập cảnh Trung Quốc. Ảnh minh họa: TL

Thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC)

Thẻ ABTC là thẻ đi lại của doanh nhân APEC do cơ quan có thẩm quyền của nền kinh tế thành viên APEC cấp cho doanh nhân của mình sau khi nhận được sự đồng ý, cho phép nhập cảnh từ các nền kinh tế khác.

Nếu là doanh nhân và thường xuyên đi lại trong khối APEC thì có thể sử dụng thẻ ABTC thay hộ chiếu khi xuất nhập cảnh.

Thẻ APEC được dùng thay thế thị thực (visa) và khi xuất nhập cảnh chỉ cần trình thẻ này kèm theo hộ chiếu (hoặc đôi khi thẻ này được tích hợp số định danh để kiểm tra nhanh).

Sử dụng thẻ APEC, hành khách sẽ có lối đi riêng tại sân bay, không cần xếp hàng chờ đợi lâu.

Theo ghi nhận, thẻ APEC cho phép doanh nhân Việt Nam miễn visa, nhập cảnh không giới hạn số lần và lưu trú từ 60-90 ngày tại 19 nền kinh tế thành viên APEC: Úc, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Thẻ APEC có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày cấp, trừ khi hộ chiếu của doanh nhân không còn thời gian sử dụng đủ 05 năm theo quy định. Để đảm bảo thẻ không bị gián đoạn, bạn nên chuẩn bị hồ sơ gia hạn trước ít nhất 6 tháng trước khi thẻ hết hạn.

Khi thẻ APEC hết hạn, không thể gia hạn thêm. Điều này có nghĩa là nếu doanh nhân vẫn cần tiếp tục di chuyển trong các nước thuộc APEC và đáp ứng đủ các điều kiện, họ phải thực hiện thủ tục xin cấp một thẻ APEC mới.

Tại Việt Nam, thẻ APEC được cấp cho các đối tượng là doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nhân thuộc các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cán bộ, công chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của APEC.

Thẻ APEC chỉ có giá trị khi người sở hữu thực hiện công vụ, nếu đi du lịch hay mục đích khác vẫn phải xin visa bình thường.

