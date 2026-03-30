Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhất

Có mấy loại hộ chiếu (passport)?

Theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, hộ chiếu được phân thành 3 loại hộ chiếu chính bao gồm:

Hộ chiếu phổ thông (màu xanh tím):

Cấp cho mọi công dân Việt Nam gồm hộ hiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chip điện tử. Trong đó:

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có thể lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chíp hoặc hộ chiếu có gắn chíp;

Riêng với trường hợp người đề nghị được cấp hộ chiếu là công dân chưa đủ 14 tuổi hoặc hộ chiếu được cấp theo thủ tục rút gọn thì chỉ được cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Tùy vào đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông là ai mà quy định về thời hạn hộ chiếu sẽ khác nhau:

Nếu đối tượng được cấp hộ chiếu là người từ đủ 14 tuổi trở lên: Thời hạn hộ chiếu là 10 năm, không thể gia hạn;

Nếu đối tượng được cấp hộ chiếu là người dưới 14 tuổi: Thời hạn hộ chiếu là 5 năm, không thể gia hạn;

Trường hợp hộ chiếu phổ thông được cấp theo thủ tục rút gọn: Thời hạn tối đa của hộ chiếu là 12 tháng, không thể gia hạn.

Hiện nay, công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử theo mẫu mới. So với mẫu hộ chiếu cũ, mẫu hộ chiếu mới đã có những thay đổi cả về màu sắc, chất liệu và nội dụng. Về cơ bản, có thể dễ dàng phân biệt 2 mẫu hộ chiếu này thông qua màu sắc bên ngoài:

Mẫu hộ chiếu phổ thông cũ: Trang bìa màu xanh lá cây.

Mẫu hộ chiếu phổ thông mới: Trang bìa màu xanh tím than (giống với trang bìa mẫu hộ chiếu gắn chip).

Lưu ý:

Không bắt buộc đổi hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới, người dân có thể tiếp tục sử dụng hộ chiếu mẫu cũ cho đến khi hết hạn;

Trường hợp hộ chiếu phổ thông được cấp theo thủ tục rút gọn thì sẽ có trang bìa màu đen.

Hộ chiếu công vụ (màu xanh lá cây đậm):

Cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội/công an đi nước ngoài thực hiện nhiệm vụ chính thức của cơ quan Nhà nước.

Hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 1 - 5 năm. Có thể thực hiện gia hạn 1 lần không quá 3 năm.

Hộ chiếu ngoại giao (màu đỏ nâu):

Cấp cho lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các bộ trưởng, thứ trưởng, sĩ quan cấp tướng và cán bộ ngoại giao đi thực hiện nhiệm vụ ngoại giao.

Hộ chiếu ngoại giao có thời hạn cũng từ 1 - 5 năm. Có thể gia hạn một lần không quá 3 năm.

Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Ảnh minh họa: TL

Thủ tục làm hộ chiếu (passport) 2026 theo quy định mới nhất

Hiện nay, thủ tục làm hộ chiếu phổ thông chủ yếu thực hiện trực tuyến (online) qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản VNeID mức 2.

Công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, được kích hoạt và sử dụng để đăng nhập Cổng dịch vụ công.

Căn cước công dân (CCCD) 12 số còn hiệu lực (ưu tiên CCCD gắn chip).

Có điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet.

Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua ngân hàng hoặc ví điện tử.

SIM điện thoại phải chính chủ, đăng ký bằng CCCD.

File ảnh 4x6 nền trắng, mới chụp trong 6 tháng, nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu trần, rõ hai tai, không đeo kính màu, trang phục lịch sự. Định dạng file .jpg, độ phân giải tối thiểu 300 DPI.

Hộ chiếu phổ thông cũ (nếu có): Trường hợp đổi hoặc gia hạn, cần cung cấp ảnh chụp trang thông tin của hộ chiếu được cấp lần gần nhất.

Trường hợp mất hộ chiếu cũ: Làm đơn theo mẫu quy định.

Đối với người dưới 14 tuổi, cần bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh.

Cách làm hộ chiếu online (passport online) 2026

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an dichvucong.bocongan.gov.vn và đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Bước 2: Tìm kiếm và chọn thủ tục "Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh/trung ương)".

Đăng nhập tài khoản đã đăng ký tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Chọn mục đăng nhập bên góc phải màn hình, tiếp tục chọn đăng nhập tài khoản cấp bởi dịch vụ công của Bộ Công an.

Bước 3: Điền các thông tin vào mục đăng nhập VNeID bao gồm số định danh cá nhân và Mật khẩu, hoặc đăng nhập tài khoản bằng cách mở ứng dụng VNeID trên điện thoại để quét mã QR.

Bước 4: Chọn mục Nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với những người có địa chỉ thường trú là các thành phố trực thuộc Trung ương, chọn Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước (thực hiện tại Trung ương). Nếu thuộc các trường hợp còn lại, chọn Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh). Sau đó chọn mục Nộp hồ sơ.

Chọn Cơ quan giải quyết hồ sơ. Trong mục Trường hợp giải quyết chọn 8 ngày – Cấp hộ chiếu phổ thông cho người đủ từ 14 tuổi. Cuối cùng, chọn Đồng ý.

Bước 5: Khai báo các thông tin theo các yêu cầu để làm hộ chiếu online. Đầu tiên tải ảnh thẻ làm hộ chiếu online có kích thước 4×6, 01 ảnh mặt trước và sau thẻ CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn. Sau đó, điền lần lượt các nội dung từ mục 1 - 13 như sau:

Họ tên: Viết in hoa, đủ dấu.

Giới tính.

Ngày sinh.

Số CCCD/Số định danh, ngày cấp, nơi cấp.

Dân tộc.

Tôn giáo.

Số điện thoại, email.

Địa chỉ thường trú.

Địa chỉ tạm trú (nếu có).

Nghề nghiệp (nếu có).

Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có).

Họ tên, ngày sinh Cha, mẹ, vợ/chồng (nếu có).

Số hộ chiếu cũ, ngày cấp và ngày hết hạn (nếu có).

Bước 6: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, chọn Nội dung đề nghị cấp hộ chiếu theo trường hợp của bản thân. Cuối cùng, chọn nơi nhận hộ chiếu phù hợp.

Bước 7: Thanh toán lệ phí trực tuyến.

Tính đến tháng 3/2026, hộ chiếu Việt Nam đã thăng hạng 84, cho phép nhập cảnh vào 48 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước (hoặc chỉ cần e-visa/visa cửa khẩu).

Lệ phí làm hộ chiếu online (passport online) 2026

Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, lệ phí làm hộ chiếu phổ thông được giảm 50% (áp dụng đến hết 31/12/2026). Theo đó, lệ phí làm hộ chiếu được quy định như sau:

- Mức phí cấp mới/cấp lại là 100.000 VNĐ/cuốn (hộ chiếu gắn chip/không gắn chip)

- Cấp lại do mất/hỏng: 200.000 VNĐ/cuốn.

Lưu ý: Lệ phí này áp dụng cho cả hình thức nộp online và trực tiếp, áp dụng đến hết 31/12/2026. Từ 1/1/2027 sẽ áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BTC.

Thời gian trả kết quả làm hộ chiếu online

Tại Công an tỉnh/thành phố: Không quá 8 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an): Không quá 5 ngày làm việc.

Lưu ý: Thời gian không bao gồm ngày lễ, cuối tuần và thời gian vận chuyển qua bưu điện (nếu nhận tại nhà).

Làm hộ chiếu online (passport online) cần lưu ý những gì?

Để hạn chế tối đa những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình làm hộ chiếu, dưới đây là một số điều cần lưu ý:

Đối với người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự; người chưa đủ 14 tuổi là những người không đủ nhận thức và khả năng để tự mình thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân của mình một cách độc lập nên có thể làm online thông qua tài khoản VNeID của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (cần chuẩn bị thêm file chụp giấy khai sinh).

Khi khai đơn xin cấp hộ chiếu cần khai chính xác và trung thực, trên tờ khai dán ảnh phải có dấu giáp lai.

Nếu đổi hộ chiếu, cần chụp ảnh trang thông tin của hộ chiếu cũ để tải lên hệ thống. Từ ngày 1/7/2026, các quy định về hủy giá trị hộ chiếu cũ khi đã cấp mới sẽ được siết chặt hơn để tránh nhầm lẫn tại cửa khẩu.

Sau khi nộp hồ sơ, hãy thường xuyên kiểm tra email hoặc tin nhắn SMS. Nếu hồ sơ bị lỗi (thường là lỗi ảnh), cần vào lại cổng dịch vụ công để cập nhật ngay.

Mỗi loại hộ chiếu sẽ được tiếp nhận xử lý bởi các cơ quan khác nhau, vì vậy cần tìm hiểu rõ đơn vị tiếp nhận cho trường hợp của mình.

Hộ chiếu (passport) được dùng làm gì?

- Theo Luật Xuất nhập cảnh, hộ chiếu được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.

Tính đến tháng 3/2026, hộ chiếu Việt Nam đã thăng hạng 84, cho phép bạn nhập cảnh vào 48 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước (hoặc chỉ cần e-visa/visa cửa khẩu).

- Nếu sở hữu hộ chiếu gắn chíp, bạn có thể sử dụng cổng kiểm soát tự động (Autogate) tại các sân bay lớn (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng...) để làm thủ tục xuất nhập cảnh chỉ trong khoảng 30 giây, không cần đứng xếp hàng chờ sĩ quan đóng dấu thủ công.

- Dù thẻ Căn cước là giấy tờ chính, nhưng hộ chiếu vẫn có giá trị pháp lý tương đương trong nhiều trường hợp nội địa:

+ Có thể dùng hộ chiếu thay thẻ Căn cước để làm thủ tục check-in và qua cửa an ninh tại tất cả các sân bay trong nước.

+ Hộ chiếu có thể dùng để thực hiện các thủ tục tại văn phòng công chứng, ký kết hợp đồng dân sự hoặc lưu trú tại khách sạn.

Năm 2026, hộ chiếu đã được liên thông hoàn toàn với hệ thống định danh điện tử. Bạn có thể dùng ứng dụng VNeID để:

- Theo dõi thời hạn còn lại của hộ chiếu.

- Báo mất hộ chiếu trực tuyến ngay lập tức để ngăn chặn việc bị lợi dụng thông tin.

- Thực hiện thủ tục cấp đổi hộ chiếu mới mà không cần nộp lại hộ chiếu cũ tận nơi (nếu đã khai báo trên hệ thống).

