3 lỗi tài chính phổ biến đẩy người nghỉ hưu trở lại thị trường lao động

Lương hưu không đủ an tâm nếu chi tiêu sai cách

Nhiều người bước vào giai đoạn nghỉ hưu với tâm thế khá chủ quan, cho rằng chỉ cần có lương hưu đều đặn mỗi tháng là đủ để sống ổn định.

Thế nhưng thực tế cho thấy, không ít người sau vài năm nghỉ hưu lại buộc phải quay lại đi làm, dù tuổi đã cao và sức khỏe không còn sung mãn.

Nguyên nhân sâu xa không nằm ở mức lương hưu thấp, mà đến từ những sai lầm chi tiêu kéo dài suốt nhiều năm trước đó.

Không tính đúng chi phí y tế khi bước vào tuổi nghỉ hưu

Sai lầm phổ biến nhất của nhiều người là đánh giá quá thấp chi phí y tế sau khi nghỉ hưu.

Ở độ tuổi 40–50, phần lớn còn khỏe mạnh, ít bệnh tật nên thường chỉ dành một khoản rất nhỏ cho khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, từ sau tuổi 55, sức khỏe bắt đầu suy giảm rõ rệt, các bệnh mãn tính xuất hiện nhiều hơn, kéo theo chi phí thuốc men và điều trị tăng nhanh.

Thực tế cho thấy, chi phí y tế của người nghỉ hưu có thể tăng gấp đôi chỉ trong vài năm.

Một ca phẫu thuật, một đợt điều trị dài ngày hoặc việc dùng thuốc thường xuyên có thể "nuốt trọn" khoản tiết kiệm tích lũy suốt nhiều năm.

Nhiều người chỉ thực sự nhận ra rủi ro này khi tiền dành cho tuổi già cạn dần, buộc phải tìm cách quay lại lao động để trang trải viện phí.

Đánh giá thấp chi tiêu hàng tháng sau khi nghỉ hưu

Một sai lầm khác khiến kế hoạch nghỉ hưu dễ đổ vỡ là tin rằng chi tiêu sẽ giảm mạnh khi không còn đi làm.

Thực tế, việc ở nhà nhiều khiến tiền điện nước tăng lên đáng kể, chi phí ăn uống cũng cao hơn do sinh hoạt cả ngày tại nhà.

Bên cạnh đó, người nghỉ hưu thường có nhiều thời gian cho các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ bạn bè, đi chơi, thăm con cháu hoặc du lịch, khiến ngân sách phát sinh thêm nhiều khoản.

Nhiều khảo sát cho thấy, chi tiêu sau nghỉ hưu chỉ giảm nhẹ khoảng 10–15% so với khi còn đi làm, chứ không hề giảm sâu như nhiều người vẫn kỳ vọng.

Nếu không ước tính sát thực tế, chỉ cần mỗi tháng chi vượt kế hoạch một chút, sau vài năm, khoản thiếu hụt sẽ trở thành áp lực lớn, đẩy người nghỉ hưu vào thế bị động về tài chính.

Không có quỹ dự phòng, dễ khủng hoảng tài chính tuổi nghỉ hưu

Sai lầm thứ ba, cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều người nghỉ hưu phải quay lại đi làm, là không chuẩn bị quỹ dự phòng cho các tình huống bất ngờ.

Phần lớn kế hoạch tài chính chỉ xoay quanh ăn uống, sinh hoạt và y tế, trong khi bỏ quên những khoản chi đột xuất như sửa nhà, hỏng xe, hỗ trợ con cháu hay các việc hiếu hỷ.

Chỉ một sự cố lớn cũng đủ khiến toàn bộ tiền tiết kiệm bốc hơi. Khi không còn nguồn dự phòng, người nghỉ hưu buộc phải rút vào tiền sinh hoạt hàng tháng hoặc tìm việc làm thêm để bù đắp.

Trong nhiều trường hợp, công việc quay lại thường nặng nhọc, thu nhập thấp và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe tuổi già.

Chuẩn bị tài chính sớm để nghỉ hưu không trở thành gánh nặng

Thực tế cho thấy, nghỉ hưu không phải là giai đoạn "tiêu ít đi", mà là giai đoạn đòi hỏi quản lý tài chính chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Nếu ở độ tuổi 40–50, việc điều chỉnh ngân sách ngay từ hôm nay sẽ giúp hình thành thói quen chi tiêu hợp lý, tránh cú sốc khi thu nhập giảm mạnh sau khi nghỉ hưu.

Ngược lại, nếu tiếp tục mắc ba lỗi cơ bản là không tính chi phí y tế, đánh giá thấp chi tiêu hàng tháng và bỏ quên quỹ dự phòng, rất có thể sau tuổi 60, nhiều người sẽ phải quay lại đi làm chỉ để đủ tiền thuốc men và sinh hoạt.

Nghỉ hưu lẽ ra là quãng thời gian tận hưởng, nhưng với không ít người, nó lại trở thành gánh nặng tài chính vì những quyết định sai lầm từ trước đó.

Một tuổi nghỉ hưu nhàn nhã không đến từ may mắn, mà là phần thưởng cho sự chuẩn bị thông minh và kỷ luật tài chính từ sớm.