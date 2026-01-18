3 lỗi tài chính phổ biến đẩy người nghỉ hưu trở lại thị trường lao động
GĐXH - Thực tế không ít người sau khi nghỉ hưu vẫn phải quay lại đi làm, nguyên nhân không nằm ở thu nhập, mà đến từ những sai lầm chi tiêu phổ biến.
Lương hưu không đủ an tâm nếu chi tiêu sai cách
Nhiều người bước vào giai đoạn nghỉ hưu với tâm thế khá chủ quan, cho rằng chỉ cần có lương hưu đều đặn mỗi tháng là đủ để sống ổn định.
Thế nhưng thực tế cho thấy, không ít người sau vài năm nghỉ hưu lại buộc phải quay lại đi làm, dù tuổi đã cao và sức khỏe không còn sung mãn.
Nguyên nhân sâu xa không nằm ở mức lương hưu thấp, mà đến từ những sai lầm chi tiêu kéo dài suốt nhiều năm trước đó.
Không tính đúng chi phí y tế khi bước vào tuổi nghỉ hưu
Sai lầm phổ biến nhất của nhiều người là đánh giá quá thấp chi phí y tế sau khi nghỉ hưu.
Ở độ tuổi 40–50, phần lớn còn khỏe mạnh, ít bệnh tật nên thường chỉ dành một khoản rất nhỏ cho khám chữa bệnh.
Tuy nhiên, từ sau tuổi 55, sức khỏe bắt đầu suy giảm rõ rệt, các bệnh mãn tính xuất hiện nhiều hơn, kéo theo chi phí thuốc men và điều trị tăng nhanh.
Thực tế cho thấy, chi phí y tế của người nghỉ hưu có thể tăng gấp đôi chỉ trong vài năm.
Một ca phẫu thuật, một đợt điều trị dài ngày hoặc việc dùng thuốc thường xuyên có thể "nuốt trọn" khoản tiết kiệm tích lũy suốt nhiều năm.
Nhiều người chỉ thực sự nhận ra rủi ro này khi tiền dành cho tuổi già cạn dần, buộc phải tìm cách quay lại lao động để trang trải viện phí.
Đánh giá thấp chi tiêu hàng tháng sau khi nghỉ hưu
Một sai lầm khác khiến kế hoạch nghỉ hưu dễ đổ vỡ là tin rằng chi tiêu sẽ giảm mạnh khi không còn đi làm.
Thực tế, việc ở nhà nhiều khiến tiền điện nước tăng lên đáng kể, chi phí ăn uống cũng cao hơn do sinh hoạt cả ngày tại nhà.
Bên cạnh đó, người nghỉ hưu thường có nhiều thời gian cho các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ bạn bè, đi chơi, thăm con cháu hoặc du lịch, khiến ngân sách phát sinh thêm nhiều khoản.
Nhiều khảo sát cho thấy, chi tiêu sau nghỉ hưu chỉ giảm nhẹ khoảng 10–15% so với khi còn đi làm, chứ không hề giảm sâu như nhiều người vẫn kỳ vọng.
Nếu không ước tính sát thực tế, chỉ cần mỗi tháng chi vượt kế hoạch một chút, sau vài năm, khoản thiếu hụt sẽ trở thành áp lực lớn, đẩy người nghỉ hưu vào thế bị động về tài chính.
Không có quỹ dự phòng, dễ khủng hoảng tài chính tuổi nghỉ hưu
Sai lầm thứ ba, cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều người nghỉ hưu phải quay lại đi làm, là không chuẩn bị quỹ dự phòng cho các tình huống bất ngờ.
Phần lớn kế hoạch tài chính chỉ xoay quanh ăn uống, sinh hoạt và y tế, trong khi bỏ quên những khoản chi đột xuất như sửa nhà, hỏng xe, hỗ trợ con cháu hay các việc hiếu hỷ.
Chỉ một sự cố lớn cũng đủ khiến toàn bộ tiền tiết kiệm bốc hơi. Khi không còn nguồn dự phòng, người nghỉ hưu buộc phải rút vào tiền sinh hoạt hàng tháng hoặc tìm việc làm thêm để bù đắp.
Trong nhiều trường hợp, công việc quay lại thường nặng nhọc, thu nhập thấp và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe tuổi già.
Chuẩn bị tài chính sớm để nghỉ hưu không trở thành gánh nặng
Thực tế cho thấy, nghỉ hưu không phải là giai đoạn "tiêu ít đi", mà là giai đoạn đòi hỏi quản lý tài chính chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Nếu ở độ tuổi 40–50, việc điều chỉnh ngân sách ngay từ hôm nay sẽ giúp hình thành thói quen chi tiêu hợp lý, tránh cú sốc khi thu nhập giảm mạnh sau khi nghỉ hưu.
Ngược lại, nếu tiếp tục mắc ba lỗi cơ bản là không tính chi phí y tế, đánh giá thấp chi tiêu hàng tháng và bỏ quên quỹ dự phòng, rất có thể sau tuổi 60, nhiều người sẽ phải quay lại đi làm chỉ để đủ tiền thuốc men và sinh hoạt.
Nghỉ hưu lẽ ra là quãng thời gian tận hưởng, nhưng với không ít người, nó lại trở thành gánh nặng tài chính vì những quyết định sai lầm từ trước đó.
Một tuổi nghỉ hưu nhàn nhã không đến từ may mắn, mà là phần thưởng cho sự chuẩn bị thông minh và kỷ luật tài chính từ sớm.
Bính Ngọ 2026 mở cửa tài lộc: Những cung hoàng đạo phát tài sớm, tiền vào như nướcGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, dòng chảy vận mệnh của nhiều cung hoàng đạo có sự chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là về tài chính.
Tôi kiệt sức vì những cơn ghen mù quáng và lời lẽ tục tĩu của chồngChuyện vợ chồng - 6 giờ trước
Chỉ cần vô tình không nghe điện thoại, tôi bị chồng quy chụp ngoại tình, chửi mắng bằng những lời tục tĩu ngay trước mặt con.
Tốt bụng không phô trương: Những cung hoàng đạo nữ càng tiếp xúc càng quýGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những cung hoàng đạo nữ dưới đây được xem là hiện thân của lòng tốt, sự bao dung và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh.
Nghỉ hưu sớm, tiền nhiều, sau 2 năm, cựu trưởng phòng chỉ mong được đi làm lạiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - "Nếu được chọn lại, tôi sẽ không nghỉ hưu hoàn toàn. Ít nhất cũng nên đi làm bán thời gian, bởi cuộc sống sau nghỉ hưu không hề dễ chịu như tôi từng nghĩ", ông Minh ngậm ngùi nói.
Gắn mác "giám đốc", nhưng tôi phải âm thầm chạy xe ôm kiếm sống qua ngàyGia đình - 1 ngày trước
Từ một giám đốc trẻ, có tất cả, tôi phải bán xe, bán nhà xưởng, vay nóng lãi cao để gồng gánh, hy vọng vớt vát lại chút gì đó.
Không cần chiêu trò, để có được phụ nữ mình mong ước, đàn ông chỉ cần làm đúng 1 điều nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Đừng mãi chạy theo những "chiêu trò" hay dùng vật chất xa xỉ để lấy lòng phái đẹp. Thực tế, có một định luật bất biến, hiệu quả hơn mọi món quà đắt tiền, giúp bạn không chỉ chạm đến trái tim mà còn khiến cô ấy tự nguyện gắn bó cả đời.
Có hai con làm việc ở Mỹ, tôi từng nghĩ nghỉ hưu sẽ nhàn nhã: Sự thật khiến tôi chạnh lòngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có hai con trai thành đạt, tôi nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu mình sẽ không phải lo lắng. Thế nhưng phản ứng của các con khi nhắc đến chuyện tiền bạc đã khiến bà chạnh lòng suốt nhiều đêm.
Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Khi bước vào những năm tháng về già, tôi mới nhận ra một sự thật tưởng chừng nghịch lý không có con cái kề bên mỗi ngày, cuộc sống của tôi vẫn ổn, thậm chí nhẹ nhõm hơn.
Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026Gia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 được dự báo là giai đoạn "nở hoa" của một số cung hoàng đạo khi vận may liên tiếp gõ cửa, sự nghiệp thăng hoa, tài chính khởi sắc và đời sống tinh thần ngày càng viên mãn.
Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồngChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
GĐXH - Một cuộc ngoại tình đã bị phơi bày giữa phố khi người vợ đang chở con đi mua sắm. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là sự phản bội, mà còn là thái độ thờ ơ của người chồng trước vợ con.
Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ baChuyện vợ chồng
GĐXH - Vợ ngoại tình là cú sốc lớn, nhưng điều khiến người chồng trong câu chuyện dưới đây đau đớn hơn cả chính là câu nói thản nhiên của người đàn ông phá hoại gia đình mình.