Bi kịch tuổi già: Nhờ con trai giữ tiền, cụ bà ôm hối hận muộn màng

Giao tiền tiết kiệm cho con khi bước vào tuổi già

Tuổi già, nhiều người cao tuổi lựa chọn nhờ con cái giữ hộ tài sản với mong muốn an tâm hơn trong sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe. Bà Giang (90 tuổi), sống tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), cũng không ngoại lệ khi quyết định giao toàn bộ khoản tiền tiết kiệm 170.000 NDT cho con trai quản lý.

Số tiền này là thành quả tích cóp của cả cuộc đời vất vả, được bà dự định dành cho tuổi già và những lúc ốm đau, bệnh tật.

Tin tưởng con trai, bà giao tiền cho Tô Gia giữ hộ với thỏa thuận miệng rằng khi cần sẽ lấy ra sử dụng.

Sau đó, bà chuyển sang sống cùng con gái để có người chăm sóc, bầu bạn trong những năm tháng tuổi già.

Nhận thấy con trai không còn ý định trả lại số tiền tiết kiệm, bà Giang vô cùng đau lòng. Bà buộc phải nộp đơn kiện con trai ra Tòa án Nhân dân quận Cổ Lâu (Nam Kinh). Ảnh minh họa



Tuổi già bệnh tật, cần tiền chữa trị nhưng không lấy lại được

Chẳng bao lâu sau, bà Giang lâm bệnh nặng và phải nhập viện. Chi phí điều trị khiến bà cần rút một phần tiền tiết kiệm đã gửi con trai.

Không muốn con gái phải gánh thêm áp lực tài chính khi đã tận tình chăm sóc mình, bà đề nghị con trai đưa trước 50.000 NDT.

Tuy nhiên, con trai nhiều lần khước từ với lý do đã chuyển tiền cho người khác giữ. Ngay cả khi bà trực tiếp liên hệ cháu gái, bà vẫn không nhận được khoản tiền mình cần cho việc chữa bệnh lúc tuổi già.

Nhận thấy con trai không còn ý định trả lại số tiền tiết kiệm, bà Giang vô cùng đau lòng. Ở cái tuổi mà đáng lẽ chỉ cần sự bình yên và quan tâm từ con cháu, bà buộc phải nộp đơn kiện con trai ra Tòa án Nhân dân quận Cổ Lâu (Nam Kinh).

Bà yêu cầu tòa án buộc con trai hoàn trả toàn bộ số tiền 170.000 NDT mà bà đã gửi giữ.

Lời khai trái ngược và sự thật phía sau việc chăm sóc mẹ già

Tại phiên xét xử, người con trai cho rằng số tiền là tài sản được mẹ cho tặng vì bà tuổi cao, không còn khả năng quản lý tiền bạc. Anh cũng khẳng định mình đã chăm sóc mẹ trong thời gian bà nằm viện nên việc nhận tiền là hợp lý.

Ngược lại, người con gái cho biết bản thân mới là người trực tiếp chăm sóc mẹ trong suốt thời gian bà điều trị. Con trai chỉ hỗ trợ tài chính và ghé thăm không thường xuyên, trái ngược với những gì đã trình bày trước tòa.

Sau khi xem xét lời khai và chứng cứ, tòa án nhận định việc giao tiền giữa hai mẹ con chỉ là thỏa thuận miệng, không có văn bản thể hiện ý chí cho tặng tài sản. Người con trai không đưa ra được bằng chứng chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với số tiền.

Từ đó, tòa tuyên bà Giang có quyền đòi lại toàn bộ số tiền đã gửi. Con trai buộc phải hoàn trả 170.000 NDT cho mẹ theo đúng phán quyết.

Bài học pháp lý cho người cao tuổi

Câu chuyện của bà Giang là lời cảnh tỉnh với nhiều gia đình. Các chuyên gia pháp lý khuyến cáo người cao tuổi khi giao tài sản cho con cái quản lý trong tuổi già cần có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản, xác định cụ thể quyền sở hữu và trách nhiệm của mỗi bên.

Sự rõ ràng không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người già, mà còn hạn chế tranh chấp, giữ gìn sự êm ấm và hạnh phúc gia đình trong những năm tháng cuối đời.

Câu chuyện của bà Giang (90 tuổi, Trung Quốc) được chia sẻ rầm rộ trên nền tảng Toutiao.