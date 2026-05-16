Sơ đồ bài trí bàn thờ gia tiên chuẩn phong thủy: Đặt đúng thì tài lộc tới, đặt sai dễ phạm đại kỵ.

Sơ đồ bài trí bàn thờ gia tiên theo phong thủy

Bàn thờ

Bàn thờ trong gia đình thường được đặt ở một phòng riêng (nếu có) không bị các không gian sinh hoạt khác tác động. Phía sau bàn thờ phải là tường vững chãi, không được dựa vào tường kính hoặc cửa sổ.

Hướng nhìn của bàn thờ đối diện cửa ra vào nếu thỏa mãn về phương vị và hướng thì rất tốt về phong thủy. Không gian thờ cần thể hiện sợ tôn nghiêm và nên sơn các màu thâm trầm chủ đạo như: Nâu, vàng kem, màu gỗ và màu của những bức sơn mài, hoành phi câu đối, sơn son thiếp vàng.

Mỗi chi tiết trên bàn thờ đều cần cân nhắc, đảm bảo bố trí trang nghiêm, thanh tịnh.

Khám thờ - ngai thờ

Khám thờ đặc biệt quan trọng với những gia đình có truyền thống gia phả lâu đời. Khám thờ được làm bằng gỗ trang trí hoa văn cầu kỳ và được đặt trong cùng, sát tường. Ngai thờ là phần thay thế cho khám thờ, nhỏ gọn bên trong chỉ cần đặt bài vị tượng trưng cho tổ tiên.

Ảnh thờ

Hình ảnh của những người đã khuất được đặt theo nguyên tắc nam - tả (trái), nữ - hữu (phải) tính từ phía trong bàn thờ nhìn ra.

Bát hương

Là vật dụng quan trọng trên bàn thờ dùng để cắm nhang cúng bái, hành lễ, cầu khấn... Số lượng bát hương thường là số lẻ, điển hình và phổ biến nhất vẫn là 3 bát hương. Đối với một số gia đình có bàn thờ nhỏ tối giản không gian thờ có thể sử dụng 1 bát hương.

Đèn thái cực (đèn lưỡng nghi)

Đèn thái cực thường được đặt ở chính giữa bàn thờ, phía dưới chân khám thờ. Đèn thái cực này luôn phải sáng trong không gian thờ, bạn nên sử dụng đèn hoạt động bằng điện thay cho đèn dầu.

Lọ hoa - mâm quả

Bình hoa cắm nên đặt ở bên trái, mâm ngũ quả bên phải tính từ trong bàn thờ nhìn ra theo phong thủy thuận theo khí vượng có từ thời xa xưa.

Bộ đỉnh hương

Bộ đỉnh hương có 3 phần đặt hết phía sau bát hương, trong đó lư đồng ở trung tầm, 2 nến đồng hoặc 2 con hạc được đặt hai bên. Bộ đỉnh hương dùng để đốt trầm trong các dịp lễ giúp không gian thờ cúng thêm trang trọng hơn.

Tuy nhiên, bộ đỉnh hương không quá quan trọng và chỉ sử dụng cho những phòng thờ lớn cho nên không có cũng không sao cả.

Ba chén nước

Ba chén nước thường dùng để đựng rượu hoặc nước trong mỗi dịp cúng bái, thắp hương đặt phía trước bát hương.

Những đại kỵ đặt bàn thờ dễ gây tán gia bại sản

Bên phải bàn thờ không được đặt đồ điện

Theo phong thủy, nếu bên phải vị trí đặt bàn thờ có đồ điện sẽ phạm vào sát khí của Bạch Hổ, dễ xảy ra chuyện không may. Bên phải bàn thờ nên đặt một đôi tỳ hưu hoặc long quy, có thể hóa giải sát khí, cải thiện môi trường phong thủy.

Bên trái bàn thờ không được bừa bộn

Phía bên trái bàn thờ nếu như để bừa bộn hoặc có thùng rác hay các vật ô uế sẽ gây ảnh hưởng đến vận thế, sức khỏe và sự nghiệp của gia đình. Vì vậy, bên trái bàn thờ phải giữ gìn sạch sẽ, quét dọn thường xuyên.

Phía dưới bàn thờ không được để đồ

Phía dưới bàn thờ cần được giữ sạch sẽ, không được chất đống đồ đạc ở dưới, nếu có thì chỉ nên để một chiếc la bàn. Đặc biệt chú ý không được để đồ điện và bể cá vì có thể sẽ làm tinh thần gia chủ bị sa sút, tài sản hao hụt.

Bàn thờ không được gần phòng vệ sinh và bếp

Thứ nhất, nhà vệ sinh được xem là nơi tích tụ nhiều khí xú uế, bởi vậy mà việc đặt bàn thờ sát phòng vệ sinh là một trong những kiêng kỵ theo phong thủy.

Bàn thờ không được xung với cửa

Nếu 2 bên bàn thờ xung với cửa hoặc đường cái có thể ảnh hưởng đến vận thế và sức khỏe của cả gia đình, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Vì vậy, nếu bàn thờ xung với cửa, dù là cửa phòng, cửa chính, cửa bếp, cửa nhà vệ sinh hay đường thì cần đặt tấm bình phong để che chắn.

Hướng của bàn thờ không được ngược lại với hướng cửa nhà

Nếu như hướng của bàn thờ ngược với hướng của nhà sẽ khiến cho gia đình không hòa thuận. Vì vậy, phải đặt lại vị trí bàn thờ để hóa giải.

Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang

Nếu xà ngang của trần nhà ở ngay trên bàn thờ, sẽ sản sinh ra sát khí áp lực. Do đó, cần đặt bàn thờ ở nơi khác hoặc bỏ xà ngang. Ngoài ra, bàn thờ không nên đặt trên tầng thượng có mái tôn, cửa kính hay tường kính.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

