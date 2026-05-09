Ý nghĩa của Gương Bát Quái Ngũ Hành

Gương Bát Quái Ngũ Hành là sự kết hợp giữa năng lượng Bát Quái – biểu tượng cho tám hướng trong phong thủy – và sức mạnh của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sự hài hòa của năm hành giúp cân bằng âm dương, hóa giải tà khí, dẫn sinh khí vào nhà.

Đây là vật phẩm trấn trạch quen thuộc trong mỗi ngôi nhà Việt, mang ý nghĩa bảo vệ tổ ấm và gìn giữ phúc khí.

Công dụng nổi bật của Gương Bát Quái Ngũ Hành

Hóa giải thế sát: Đặc biệt hiệu quả cho nhà gần chợ, bệnh viện, nghĩa trang, miếu mạo, hoặc đường đâm thẳng vào cửa.

Ngăn tà khí, xua âm khí: Giúp không gian sống nhẹ nhàng, trong lành, dương khí lưu thông tốt hơn.

Gương Bát Quái Ngũ Hành, vật phẩm giúp hóa giải khí xấu, bảo vệ ngôi nhà và giữ bình an cho gia đình

Cân bằng năng lượng: Duy trì sự hài hòa của ngũ hành, giúp tinh thần và sức khỏe ổn định.

Thu hút sinh khí, tài lộc: Khi năng lượng tốt được dẫn vào nhà, vận khí tự nhiên hanh thông, công việc thuận lợi.

Giữ gia đạo hòa thuận: Khi trường khí yên ổn, mọi mâu thuẫn trong gia đình cũng dễ hóa giải.

Cấu tạo và chất liệu

Thân gỗ đào cát tường: Chất gỗ bền, vân ấm; trong dân gian được coi là chất liệu trấn an – trừ tà – cầu bình an. Phù hợp treo cửa/cổng, giữ form tốt theo thời gian.

Mặt trước – Thập Nhị Địa Chi: Chạm khắc 12 con giáp sắc nét, tạo lực chiêu quý nhân – nghênh Thái Tuế – tiếp cát khí từ 12 phương, hỗ trợ vận trình cho cả gia đình.

Mặt sau – đồ hình Âm Dương Ngũ Hành: Họa đồ cân bằng Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, giúp hóa giải xung sát, ổn định trường khí, dẫn sinh khí lưu thông.

Dây kết cát tường: Nút bát tường biểu trưng phúc – lộc – thọ, gia tăng may mắn đồng thời tạo điểm nhấn thẩm mỹ khi treo.

Mỗi chi tiết đều được gia công tỉ mỉ để đảm bảo vừa đúng pháp khí, vừa bền đẹp trong sử dụng thực tế.

Cách treo Gương Bát Quái Ngũ Hành đúng phong thủy

Treo trước cửa chính – vị trí đón và ngăn khí quan trọng nhất. Không nên treo đối diện cửa nhà khác hoặc cửa phòng ngủ. Trước khi treo, nên khai quang – nạp năng lượng – gia trì để phát huy công dụng tối đa.

Chọn loại gương và hướng treo hợp mệnh để kích hoạt sinh khí và hóa giải tà khí hiệu quả nhất.

Các chú ý khi an vị Gương Bát Quái Ngũ Hành

Chỉ dùng Gương Bát Quái Ngũ Hành khi các cách thức hóa giải khác không hay ít hiệu quả với nguồn năng lượng tiêu cực. Các cách cục đại hung tiêu biểu như: nhà đối diện khu an táng, bệnh viện, "Đao đình"….có thể áp dụng vật phẩm này.

Không xoay gương vào trong nhà, đặc biệt tránh không để Gương Bát Quái Lồi chiếu vào nhà người khác.

Tránh dùng Gương Bát Quái để phản chiếu hay dội lại nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác hướng về phía mình. Đây là một hành động mang tính gây hấn, cực bất lợi về phong thủy; sẽ gây tổn thương cho cả hai phía. Tốt nhất nên thương thảo và lựa cách ứng xử phù hợp hơn.

Mỗi phương vị chỉ an vị 1 chiếc gương, không tùy tiện treo quá 3 vật phẩm này, khiến khí trường nhiễu loạn, cực bất lợi.

Không treo gương đối diện với ban thờ, nhà bếp hay gian ngủ. Không xoay gương hướng về phía tượng thờ Chư vị Thần linh. Đây là hành vi vừa phản khoa học lại thiếu lễ độ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

