Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 4 âm lịch 2026 để phúc lộc viên mãn, gia đạo bình an

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 4 âm lịch 2026 cho ngày cúng linh thiêng

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày 1/4/2026 âm lịch vào chủ nhật - ngày 17/5/2026 dương lịch. Đây là một ngày tốt trong tháng, mang lại nhiều điều may mắn cho gia chủ.

Để lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 4 âm lịch, gia chủ có thể tham khảo 3 giờ tốt:

+ Giờ Mão (5 – 7 giờ)

+ Giờ Tỵ (9 - 11 giờ)

+ Giờ Mùi (13 - 15 giờ)

Hướng xuất hành đẹp trong ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, chuyên gia khuyên mọi người lựa chọn để đầu tháng hanh thông. Khi công việc, mọi điều hanh thông ngay từ đầu tháng cũng giúp cho tâm thế của các thành viên trong gia đình được an nhiên.

Theo đó, mọi người nên chọn các khung giờ đẹp xuất hành đầu tháng 4 âm lịch 2026 như sau:

+ Chọn hướng xuất hành theo Tây Nam để đón Hỷ Thần và Tài Thần giúp cho vận trình của chúng ta đón nhận được những năng lượng cát lành, vạn sự hanh thông.

+ Hướng Bắc là hướng có Hạc Thần đáo tới nên cần tránh để công việc được thuận lợi hơn.

Ngoài ra, trong mỗi một ngày đều có những cung giờ tốt xấu, nên mọi người cũng cần chú ý tới các khung giờ xuất hành tốt vào ngày đầu tháng 4 âm lịch. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Ảnh minh họa

Trang phục và ăn uống nên lưu ý trong ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch

Theo chuyên gia phong thủy, trong ngày đầu tháng, để phù hợp với ngũ hành, quý gia chủ có thể chọn các trang phục có hành Mộc và hành Thủy bao gồm các màu đen, xanh nước biển, xanh lục…

Thực đơn khuyên dùng trong ngày này là những thực phẩm có tính chua và màu xanh lá cây. Chẳng hạn như: rau cải, rau bina, măng tây, cần tây, sữa chua, kim chi, cam, dứa…

Điều đặc biệt là tháng 4 âm lịch là tháng Phật Đản, mùng 1/4 Âm lịch được nhiều gia đình coi trọng hơn. Trong ngày đầu tháng, gia chủ nên kiêng sát sinh, ăn chay và thắp hương cầu một tháng hanh thông.

Văn khấn ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch 2026

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Cẩn cáo!

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

Cẩn cáo!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

