Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo nóng vụ 140 học sinh nghỉ học khi sáp nhập trường
Hàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập trường. Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản tạm dừng sáp nhập trường để tiếp tục vận động phụ huynh.
Chiều 11/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến sáng nay, đang có 140 học sinh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn) chưa đến lớp học để phản đối việc sáp nhập trường. Trước sự việc này, Sở đã ra văn bản tạm dừng sáp nhập Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2.
Theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, việc tạm dừng sáp nhập để chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất để đảm bảo cho học sinh đến trường. "Việc sáp nhập trường là đúng chủ trương, tuy nhiên, chúng tôi phải tạm dừng, tiếp tục tuyên truyền, vận động để phụ huynh đồng thuận", lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An nói.
Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, việc phụ huynh phản đối sáp nhập trường vì cho rằng điểm trường chính cách xa nhà, học sinh đi học sẽ mất an toàn. Tuy nhiên, trên thực tế trường chỉ cách nhà học sinh khoảng 1,5km.
"Phụ huynh nào cũng muốn con em mình được đi học gần nhà, tuy nhiên, cơ sở vật chất ở điểm trường phụ không thể đảm bảo như ở điểm trường chính được. Đối với học sinh, lợi ích trước mắt là được đi học gần, tuy nhiên về lâu dài, học ở điểm trường chính sẽ tốt hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để phụ huynh nhận thấy được lợi ích lâu dài của con em khi học ở điểm trường chính.
Việc có nhiều điểm trường lẻ, khoảng cách gần nhau, khiến việc đầu tư và bố trí cơ sở vật chất sẽ gặp khó khăn hơn nhiều so với việc sáp nhập", lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An thông tin thêm.
Trước đó, 3 ngày vừa qua, hàng trăm phụ huynh đưa con em mình tới phân hiệu 2, Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2, xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) để đề nghị chính quyền địa phương, nhà trường mở trường lớp cho học sinh tới học. Phụ huynh phản đối sáp nhập phân hiệu 2 (điểm lẻ) về phân hiệu 1 (điểm chính) của Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2.
Hàng trăm phụ huynh gửi đơn kiến nghị UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, chính quyền xã Thiên Nhẫn và ban giám hiệu nhà trường bày tỏ lo lắng về việc đưa con cháu đi học.
Ông Võ Đình Đồng (75 tuổi) cho biết, các học sinh còn nhỏ tuổi, phải có cha mẹ, ông bà đưa đón. Trong khi bố mẹ đi làm ăn xa, ông bà già yếu không có thời gian đưa đón các cháu tới trường.
"Nguyện vọng của chúng tôi là được giữ lại điểm trường này để đảm bảo an toàn cho các cháu. Đoạn đường từ xã Nam Phúc cũ sang phân hiệu 1 có nút giao thông qua ngã tư có nhiều xe tải chạy, thường xảy ra tai nạn giao thông nên các cháu đi qua sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chúng tôi không yên tâm khi các cháu đi học qua đoạn đường này", ông Đồng nói.
Cô Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2 cho biết, sau lễ khai giảng, những ngày qua nhiều em học sinh ở điểm lẻ nghỉ học, riêng trong buổi học sáng 10/9 có 136/196 em nghỉ học. Năm học 2025-2026, Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2 có quy mô 19 lớp học với 670 học sinh.
Theo cô Lan, khoảng cách giữa hai điểm trường chỉ khoảng 1km, thuận lợi cho việc di chuyển của học sinh và giáo viên.
"Nhà trường có 29 cán bộ giáo viên, nhân viên. Nếu tách hai điểm dạy học thì không đảm bảo thời gian, phân tán việc dạy học và chồng chéo thời khóa biểu", Hiệu trưởng Trường tiểu học Phúc Cường 2 cho hay.
Theo lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn, việc ký thông báo về thống nhất việc sáp nhập điểm lẻ về điểm trường chính căn cứ theo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tập trung đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để học sinh được học trong môi trường tập trung, trang thiết bị và cơ sở vật chất tốt hơn.
