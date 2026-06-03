So sánh Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro: Đâu là điểm khác biệt đáng chú ý?
Bộ đôi Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro đang nhận được sự quan tâm lớn trong phân khúc thiết bị cận cao cấp hiện nay. Cả hai thiết bị đều mang lại những trải nghiệm sử dụng ổn định, nhưng vẫn sở hữu nhiều điểm khác biệt về phần cứng lẫn thiết kế.
Bài viết dưới đây sẽ điểm qua những yếu tố khác nhau giữa hai dòng máy này để người dùng dễ dàng cân nhắc và lựa chọn.
Khác biệt về hộp phụ kiện và chất liệu khung viền
Điểm khác nhau đầu tiên khi mở hộp nằm ở độ dày của bao bì. Hộp của phiên bản Pro vẫn được trang bị đầy đủ củ sạc nhanh công suất 100 W. Ngược lại, hộp của chiếc Xiaomi 17T được làm mỏng hơn do nhà sản xuất không tặng kèm củ sạc bên trong. Cả hai thiết bị đều có sẵn ốp lưng và miếng dán màn hình.
Về phần hoàn thiện, bản Pro sử dụng hợp kim nhôm 6M13 cứng cáp cho phần khung viền, đạt độ cứng khung 330 N/m và độ cứng thiết bị 321 N/m. Chất liệu này giúp máy hạn chế va đập tốt hơn hẳn so với khung viền nhựa trên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, cả hai mẫu máy này đều được trang bị tính năng kháng nước, kháng bụi theo tiêu chuẩn IP68.
Kích thước màn hình và sức mạnh hiệu năng
Kích thước hiển thị cũng là một yếu tố để phân biệt hai dòng máy. Chiếc Xiaomi 17T Pro sở hữu màn hình lớn 6.83 inch cùng tần số quét 144 Hz, mang lại không gian giải trí rộng rãi và phản hồi vuốt chạm nhạy bén. Trong khi đó, mẫu máy tiêu chuẩn có kích thước nhỏ gọn hơn là 6.59 inch với tần số quét 120 Hz, mang lại cảm giác cầm nắm vừa vặn cho người dùng.
Hiệu năng của phiên bản Pro nhỉnh hơn nhờ được trang bị vi xử lý Dimensity 9500, một dòng chip rất mạnh của MediaTek ở thời điểm hiện tại. Bản thường sử dụng chip Dimensity 8500 Ultra, vẫn đảm bảo khả năng xử lý tốt các nhu cầu làm việc và giải trí hàng ngày. Cả hai máy đều đi kèm bộ nhớ chuẩn UFS 4.1 và có mức RAM, ROM mặc định là 12 GB và 512 GB.
Hệ thống máy ảnh và thời lượng pin
Năm nay, phiên bản tiêu chuẩn đã được nâng cấp ống kính tele lên mức 5X, tương tự như bản Pro. Các thông số của camera góc siêu rộng và camera selfie trên cả hai thiết bị là hoàn toàn giống nhau. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở camera chính khi phiên bản Pro có khẩu độ mở lớn f/1.6 và cảm biến ảnh to hơn so với mức f/1.7 của bản thường, giúp máy thu nhận ánh sáng tốt hơn khi chụp.
Về năng lượng hoạt động, bản Pro sử dụng viên pin lớn 7000 mAh cùng công nghệ sạc 100 W. Mẫu máy thường trang bị viên pin 6500 mAh và hỗ trợ sạc tối đa 67 W. Dù có sự chênh lệch về dung lượng, thời lượng sử dụng của hai máy không có quá nhiều cách biệt do bản thường chỉ phải duy trì năng lượng cho một màn hình kích thước nhỏ hơn.
Mức giá hợp lý cùng ưu đãi thiết thực tại Thế Giới Di Động
Bộ đôi sản phẩm này đang được kinh doanh với nhiều lựa chọn bộ nhớ cùng mức giá rất tốt tại hệ thống Thế Giới Di Động. Cụ thể, mẫu Xiaomi 17T 5G phiên bản 12GB/256GB có giá 15.590.000₫ và bản 12GB/512GB có giá 16.490.000₫. Với dòng Xiaomi 17T Pro cao cấp hơn, bản 12GB/256GB có giá 19.490.000₫, bản 12GB/512GB có giá 20.490.000₫ và bản 12GB/1TB được bán với mức 22.490.000₫.
Khách hàng tham gia đặt trước thiết bị trong khung thời gian từ 17h00 ngày 29/05/2026 đến 07/06/2025 sẽ được hưởng ưu đãi giảm ngay 3.5 triệu đồng trừ vào giá bán. Bên cạnh đó, người mua còn được tặng kèm 4 tháng dùng Spotify Premium và 3 tháng sử dụng dịch vụ Google AI Pro. Hệ thống cũng hỗ trợ hình thức mua sắm trả chậm 0% lãi suất và chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng.
Chính sách hậu mãi dành cho người dùng cũng rất chu đáo với thời gian bảo hành lên đến 24 tháng và bảo hành rơi vỡ trong 6 tháng. Khách hàng có thể linh hoạt chọn gói 1 đổi 1 trong 6 tháng hoặc nhận gói dữ liệu DATA lên đến 300 GB. Hơn thế nữa, người dùng tại 6 thành phố lớn sẽ được hỗ trợ dịch vụ bảo hành tận nhà vô cùng thuận tiện.
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