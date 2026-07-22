Loại bơ có hình dáng thuôn dài đang bán ngập thị trường có gì đặc biệt mà khiến nhiều người tiêu dùng không tiếc tiền mua

Trên thị trường hiện đang bán rất nhiều loại bơ với đủ các mức giá khác nhau, nhưng phổ biến nhất phải kể đến là: bơ sáp, bơ 034, bơ booth… Những loại bơ này có hương vị thơm ngon, cơm dẻo, ngậy, chế biến được nhiều món ăn ngon và đặc biệt là giá cả phải chăng nên nhận được sự được ưa chuộng của nhiều người tiêu dùng.

Bơ 034 từ lâu được biết đến là một giống bơ nổi tiếng về độ thơm ngon, thịt bơ màu vàng óng, dẻo mịn và có vị béo ngậy đặc trưng. Được biết, đây là giống bơ sáp nội địa có nguồn gốc từ Lâm Đồng, nổi tiếng với hình dáng thon dài độc đáo, dẻo béo vượt trội và tỷ lệ thịt quả cực cao. Đây là giống bơ đầu dòng được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế hàng đầu cho bà con nông dân. Hình dáng quả rất dài, cong nhẹ, có thể dài từ 20-35cm. Vỏ xanh bóng, mỏng. Thịt vàng óng, cấu trúc cực kỳ dẻo mịn, không có xơ. Vị béo ngậy, thơm nhẹ đặc trưng. Hạt rất nhỏ, gần như hạt lép, giúp tỷ lệ thịt đạt trên 85%.

Bơ 034 là giống bơ sáp nội địa có nguồn gốc từ Lâm Đồng, nổi tiếng với hình dáng thon dài độc đáo, dẻo béo vượt trội và tỷ lệ thịt quả cực cao

Theo chia sẻ của các tiểu thương, bơ 034 là một trong những loại quả bán chạy trên thị trường mỗi khi vào mùa, với hương vị đặc trưng và bổ dưỡng nên nhận được nhiều sự yêu thích của người tiêu dùng.

"Không thể phủ nhận độ đắt hàng của bơ 034, loại quả này bán tương đối chạy so với những mặt hàng trái cây khác. Vào mùa nắng nóng, nhiều khách hàng thường chọn bơ để chế biến thành các món ăn, đồ uống ngon để chiêu đãi gia đình.

Để chọn được quả bơ 034 ngon nhất, mọi người hãy tìm những quả có da căng bóng, cầm chắc tay, cuống còn tươi. Giống bơ này rất lý tưởng để ăn tươi hoặc làm sinh tố đặc sánh. Vì ngon và lạ, loại bơ này rất được ưa chuộng, tiêu thụ mạnh tại các nhà hàng, siêu thị trong nước và xuất đi một số nước trên thế giới.

Bơ 034 là một trong những dòng bơ nhận được nhiều sự ưa chuộng của người tiêu dùng.

Trước đây, giá bơ 034 luôn ở mức cao. Có thời điểm, giá bơ 034 lên tới 180.000-200.000 đồng/kg mà phải đặt trước. Nhưng hiện nay, loại bơ này được bán tràn lan tại các chợ truyền thống, các cửa hàng hoa quả hay các chợ online. Giá bơ xuống thấp kỷ lục, chỉ từ 20.000 đồng/kg.

Nguyên nhân khiến giá bơ 034 rớt xuống thấp là do được trồng ồ ạt. Những năm đầu, bơ 034 được trồng với số lượng ít, giá cao. Thấy giá trị của quả bơ 034 lớn, bà con nông dân mới tiến hành trồng đại trà, số lượng lớn khiến sản lượng cung cấp ra thị trường ngày càng nhiều, đẩy giá bơ xuống thấp", chị Minh Anh (tiểu thương chợ Long Biên, hà Nội) chia sẻ.

Trên các hội nhóm online, chủ đề về cách chọn bơ 034 ngon cũng được nhiều người quan tâm. Chị Hoàng Vân (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ "bí kíp" lựa trái bơ 034 chín già, ngon để chị em cùng tham khảo. Theo chị Vân, bơ già nhất là trái bơ tự rụng khỏi cây, ngày hôm sau sẽ chín. Bơ già nhì thì sau khi hái xuống sẽ tự chín mà không cần xài chiêu và nó chín từ dưới lên. Bơ già 3 là sau khi hái xuống "xài" chút chiêu (ngâm nước, phủ khăn ẩm) sẽ chín để ăn - loại này chín từ trên xuống. Bơ già loại 4 là xài đủ chiêu chỉ thấy héo mà không thấy chín - gọi là chín héo, cố ăn để biết vị đắng.

Bơ 034 có phần cơm vàng, dẻo mịn và béo ngậy.

"Sự thật là bơ 034 chất lượng rất đồng đều, ngon đều nên nếu là bơ già thì khỏi lựa, cứ nhắm mắt mà lấy thôi. Nhưng bơ cũng như nhiều trái cây khác, cắt sớm sẽ nặng kí hơn rất nhiều, lại khỏe cho cây đỡ mất sức vì dưỡng trái lâu. Và an toàn khi bán ế, bán chậm, vận chuyển đi xa. Bơ cắt sớm tất yếu phải ngâm nước, ủ ẩm, như là 1 hình thức tiếp tục "nuôi trái" thay cho cây để giữ cho trái bơ không bị héo, rồi lo chín. Bơ đi ra Bắc các bạn tôi ăn thường nói là bị đắng, đó là vì cắt sớm quá. Cắt sớm mà chín được thì chắc chắn là không phải xài chiêu bình thường rồi. An toàn nhất tôi nghe nói phun rượu cũng giúp bơ chín dù chưa già", chị Vân chia sẻ kinh nghiệm.