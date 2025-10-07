Sống cho mình sau khi nghỉ hưu: Tôi từ chối chăm cháu và giữ chặt quyền quản lý tài chính

Tôi tên là Châu Mạn Huệ (55 tuổi, Trung Quốc), vừa chính thức nghỉ hưu sau hơn 30 năm làm giáo viên. Hàng tháng, tôi nhận được lương hưu 6.800 NDT (khoảng 24 triệu đồng).

Con trai tôi đã kết hôn cách đây 3 năm, tôi cũng từng dành một nửa số tiền tiết kiệm cả đời để lo cho con có căn nhà ổn định.

Cuộc sống của tôi hiện tại khá dễ chịu. Nhưng sau khi nghỉ hưu, tôi đã đưa ra ba quyết định lớn cho tuổi già của mình.

Khi nghe tôi nói, con trai thì nổi giận, còn con dâu thẳng thừng tuyên bố sẽ không chu cấp cho tôi.

Tôi quan niệm nghỉ hưu là để nghỉ ngơi thật sự, dành thời gian cho bản thân thay vì tiếp tục quay cuồng với công việc. Ảnh minh họa

1. Sau khi nghỉ hưu, tôi sẽ không đi làm thêm và tự quản lý lương hưu

Nhiều đồng nghiệp của tôi chọn làm việc đến năm 60 tuổi hoặc nhận dạy thêm tại các trường tư. Nhưng tôi không muốn như vậy.

Tôi quan niệm nghỉ hưu là để nghỉ ngơi thật sự, dành thời gian cho bản thân thay vì tiếp tục quay cuồng với công việc.

Khi biết tôi nộp đơn nghỉ hưu, con dâu còn tìm cho tôi một công việc mới ở trường tư với mức lương cao hơn trước. Tôi từ chối.

Tôi nói thẳng: "Mẹ đã nghỉ hưu rồi, mẹ sẽ không đi làm thêm nữa. Lương hưu hàng tháng đủ để mẹ chi tiêu, các con không cần lo lắng. Còn chuyện mua nhà thứ hai hay kế hoạch tài chính khác, mẹ sẽ không gánh vác thay."

2. Nghỉ hưu là lúc sống cho bản thân, có thể vào viện dưỡng lão

Sau khi nghỉ hưu, tôi muốn sống theo cách mình mong muốn. Tôi dự định tìm một người bạn đồng hành để cùng đi du lịch khi còn khỏe mạnh.

Khi tuổi cao sức yếu, tôi sẵn sàng vào viện dưỡng lão để có cuộc sống an nhàn, không trở thành gánh nặng cho con cái.

Nghe vậy, con dâu lo sợ tôi bị lừa tiền, đề nghị tôi giao toàn bộ tiền tiết kiệm cho vợ chồng nó quản lý.

Tôi lập tức từ chối: "Mẹ mới ngoài 50 tuổi, mẹ hoàn toàn đủ minh mẫn để tự lo tài chính. Chuyện sang tên nhà hay phân chia tài sản, hãy để thêm 20 năm nữa rồi nói."

Tôi không muốn vì áp lực từ con cái mà đánh mất quyền tự chủ cuộc đời mình.

3. Nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc phải chăm cháu

Trong bữa cơm năm ngoái, con trai và con dâu từng bàn chuyện sinh con để tôi giúp chăm sóc cháu.

Khi đó, tôi im lặng vì không muốn làm mất vui. Nhưng giờ khi đã nghỉ hưu, tôi phải nói rõ ràng:

"Việc sinh con và nuôi con là trách nhiệm của hai con. Mẹ sẽ không chăm cháu, cũng không trả tiền thuê bảo mẫu. Sau hơn 30 năm bận rộn, giờ mẹ muốn sống cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, tự do làm điều mình thích."

Nghe xong ba quyết định sau khi tôi nghỉ hưu, con trai tôi tức giận đến mức không nói lời nào. Con dâu thì đứng dậy nói: "Sau này chúng con sẽ không chu cấp cho mẹ nữa."

Tôi chỉ mỉm cười. Tôi không đặt nhiều hy vọng vào việc con cái sẽ nuôi dưỡng mình lúc về già.

Tôi đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp, sau khi nghỉ hưu, vẫn phải chăm cháu, chu cấp tiền bạc cho con cái, rồi cuối cùng lại nhận về những lời cay đắng. Tôi không muốn biến tuổi già của mình thành chuỗi ngày uất ức như vậy.

Nghỉ hưu: Sống cho chính mình

Câu chuyện của tôi chỉ là một lát cắt trong đời sống nhiều gia đình. Rất nhiều người lớn tuổi, sau khi nghỉ hưu, vẫn tiếp tục hy sinh cho con cháu. Họ không dám sống cho bản thân, vì sợ bị con cái trách móc là ích kỷ.

Nhưng tôi tin rằng, nghỉ hưu là một khởi đầu mới – hành trình để sống cho chính mình. Con cái cần hiểu rằng, tự lập và chịu trách nhiệm với cuộc đời là điều tất yếu. Cha mẹ có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế.

Với tôi, nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là cơ hội để tận hưởng cuộc sống tự do, bình an và trọn vẹn theo cách của riêng mình.

Theo Toutiao