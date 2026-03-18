Sống gần con để an hưởng tuổi già, tôi lại biến thành 'giúp việc' lúc nào không hay

Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần gần con cháu là đủ hạnh phúc

Tôi từng tin rằng, tuổi già chỉ cần được sống gần con cháu là đã đủ đầy. Sau bao năm vất vả, điều tôi mong mỏi không phải là tiền bạc hay vật chất, mà chỉ là những bữa cơm sum vầy, những ngày tháng bình yên bên gia đình.

Vợ chồng tôi chỉ có một người con trai. Cháu không quá giỏi giang trong học tập nên chúng tôi định hướng học nghề để sớm ổn định cuộc sống.

Khi con lập gia đình, tôi dồn tiền mua cho con một căn hộ coi như quà cưới. Khi ấy, tôi nghĩ đó cũng là cách chuẩn bị cho tuổi già của mình, khi con ổn định, mình cũng sẽ yên tâm.

Ba năm sau, cháu nội chào đời. Niềm mong mỏi tuổi già được gần gũi con cháu trong tôi càng lớn hơn.

Vợ tôi lên thành phố chăm cháu, nhưng chỉ ở được một tháng lại phải về quê vì còn ruộng vườn. Còn tôi, thỉnh thoảng lại bắt xe lên thăm con. Mỗi chuyến đi mất 6 tiếng, tính cả đi về là gần một ngày.

Tuổi già, những chuyến đi như vậy thực sự rất mệt, nhưng vì thương con cháu, tôi vẫn cố gắng.

Sau gần một năm, tôi và vợ quyết định trở về quê. Đó không phải là quyết định dễ dàng, nhưng là điều cần thiết để cứu lấy tuổi già của mình.

Quyết định bán vườn lên phố để có một tuổi già gần con

Đầu năm 2022, con trai tôi đề nghị: "Bố mẹ bán nhà ở quê, lên đây ở gần con cho tiện". Nghe có vẻ hợp lý. Tôi cũng nghĩ rằng tuổi già mà được sống gần con cháu thì còn gì bằng.

Vậy là vợ chồng tôi bán mảnh vườn ở quê được khoảng 1,3 tỷ đồng, rồi dồn thêm tiền tiết kiệm để mua một căn hộ ngay cạnh nhà con trai.

Rời bỏ cuộc sống quen thuộc với vườn cây, ao cá, tôi bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới.

Tuổi già, việc thay đổi môi trường sống không hề dễ dàng. Tôi thấy nhớ quê, nhớ hàng xóm, nhớ những thói quen cũ. Nhưng tôi tự an ủi mình, thôi thì tuổi già có con cháu bên cạnh là hạnh phúc rồi.

Những bữa cơm tưởng chừng ấm áp

Tháng đầu tiên, vợ chồng con trai thường mời chúng tôi sang ăn cơm. Không khí gia đình khiến tôi cảm thấy lựa chọn của mình là đúng.

Nhưng khi chúng tôi bắt đầu nấu ăn riêng, mọi chuyện dần khác đi. Con trai và con dâu lại thường xuyên sang nhà tôi ăn tối.

Ban đầu, tôi thấy vui vì tuổi già có người quây quần. Nhưng chỉ sau vài bữa, tôi nhận ra mọi thứ không còn đơn giản.

Con dâu tôi khá kén ăn, thường yêu cầu nấu món này món kia. Để chiều lòng con cháu, chi phí ăn uống của vợ chồng tôi tăng lên rất nhiều, có tháng chiếm tới hai phần ba lương hưu.

Với chúng tôi, khoản tiền đó không hề nhỏ.

Tôi dần nhận ra tuổi già của mình giống như "giúp việc"

Không chỉ chuyện ăn uống, sáng nào tôi và vợ cũng phải sang nhà con để chuẩn bị đồ ăn, đưa cháu đi học. Xong việc lại dọn dẹp nhà cửa vì vợ chồng con sống khá bừa bộn.

Có hôm, con trai nhờ tôi đóng tiền điện nước. Có hôm, tôi thấy cháu hết sữa lại tự đi mua. Tất cả những việc đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Dần dần, tôi nhận ra tuổi già của mình không còn là nghỉ ngơi, mà là một chuỗi ngày làm việc không ngơi nghỉ.

Sau một năm, tôi gần như không tiết kiệm được đồng nào. Thậm chí, tôi cảm thấy cuộc sống còn vất vả hơn cả khi còn trẻ.

Có lúc, tôi chạnh lòng nghĩ tuổi già của mình sao lại giống như đang làm giúp việc cho chính con cái?

Sức khỏe sa sút, tinh thần cũng mệt mỏi

Tuổi già vốn cần sự nghỉ ngơi, nhưng tôi lại luôn bận rộn từ sáng đến tối. Đưa cháu đi học, nấu cơm, dọn dẹp… ngày nào cũng như ngày nào.

Dần dần, sức khỏe tôi yếu đi. Tôi thường xuyên đau ốm. Không có bạn bè, không có hàng xóm quen biết để trò chuyện, tôi cảm thấy cô đơn ngay giữa thành phố đông đúc.

Lúc này, tôi mới nhận ra tuổi già không chỉ cần con cháu, mà còn cần không gian riêng, cần sự bình yên.

Nhiều người nghĩ rằng, tuổi già sống gần con cái là điều đáng mơ ước. Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng khi trải nghiệm, tôi hiểu rằng khoảng cách quá gần đôi khi lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Sự giúp đỡ dần trở thành nghĩa vụ. Sự quan tâm dần trở thành áp lực.

Tuổi già của tôi vì thế không còn nhẹ nhàng như tôi từng tưởng.

Tôi quyết định quay về quê

Sau gần một năm, tôi và vợ quyết định trở về quê. Đó không phải là quyết định dễ dàng, nhưng là điều cần thiết để cứu lấy tuổi già của mình.

Khi trở lại cuộc sống cũ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không còn áp lực, không còn những trách nhiệm không tên, tôi có thời gian chăm sóc bản thân.

Những lúc con cháu về thăm, tôi thấy vui trọn vẹn hơn. Tuổi già lúc này không còn là sự hy sinh liên tục, mà là sự tận hưởng.

Khi về già hãy sống độc lập

Sau tất cả, tôi nhận ra một điều, tuổi già hạnh phúc không phải là sống sát bên con cái, mà là sống theo cách khiến mình thoải mái nhất.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng, và tuổi già cũng cần sự độc lập. Khi có khoảng cách phù hợp, tình cảm gia đình sẽ nhẹ nhàng và bền chặt hơn.

Giờ đây, tôi không còn cố gắng gò ép tuổi già của mình theo những kỳ vọng cũ. Tôi chọn sống chậm lại, sống cho bản thân, và tận hưởng những ngày tháng bình yên theo cách riêng.

Bài viết là chia sẻ của ông Chu (70 tuổi, Nam Ninh, Trung Quốc) được nhiều người lan truyền trên nền tảng Toutiao.