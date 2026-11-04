Sống trong biệt thự triệu đô, vì sao Phương Oanh vẫn mê bộ bát đĩa đơn giản này?
GĐXH - Dù sở hữu căn biệt thự sang trọng, hiện đại ở Hà Nội và rất đầu tư cho không gian bếp, Phương Oanh vẫn dành tình cảm cho những món đồ gia dụng bình dân.
Đáng chú ý là bộ bát đĩa sành mang phong cách Nam Bộ xưa, thường được nữ diễn viên sử dụng khi bày biện mâm cơm nhà và những món ăn dân dã.
Một trong những món đồ được Phương Oanh sử dụng khá thường xuyên là bộ bát đĩa sành mang phong cách Nam Bộ xưa. Nữ diễn viên từng dùng bộ đồ này để bày biện mâm ốc với nhiều món hấp dẫn. Những chiếc chén, đĩa có kiểu dáng giản dị, họa tiết mộc mạc tạo cảm giác gần gũi, khác hẳn vẻ bóng bẩy thường thấy ở các bộ đồ ăn hiện đại.
Điều thú vị là dù rất chăm chút căn bếp, Phương Oanh vẫn lựa chọn những vật dụng bình dân nếu chúng phù hợp với mục đích sử dụng và tạo được cảm giác ấm cúng cho bữa ăn gia đình.
Bộ bát đĩa sành mộc mạc gợi nhớ mâm cơm Nam Bộ xưa
Bát đĩa sành từng gắn bó với đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình Nam Bộ. Không có vẻ cầu kỳ, sang trọng như những dòng gốm sứ trang trí cao cấp, loại chén đĩa này thường mang những gam màu giản dị cùng họa tiết gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống thường ngày.
Có sản phẩm chỉ điểm một đường viền xanh chàm quanh miệng chén, có loại lại được trang trí bằng những nét vẽ hoa lá, sóng nước phóng khoáng. Chính vẻ đẹp không quá trau chuốt ấy tạo nên nét duyên riêng, gợi cảm giác thân thuộc của những mâm cơm gia đình ngày trước.
Ngày nay, bát đĩa sành vẫn được nhiều người yêu thích, đặc biệt trong những gia đình chuộng phong cách truyền thống hoặc các quán ăn chuyên món Việt. Khi kết hợp với bàn ăn bằng gỗ, mẹt tre hay những vật dụng mộc mạc, chúng dễ dàng tạo nên không khí dân dã, ấm áp.
Từ món ốc dân dã đến mâm cơm nhà đều thêm phần bắt mắt
Một ưu điểm của bộ bát đĩa sành là dễ kết hợp với nhiều món ăn truyền thống. Những món như cá kho tộ, mắm kho quẹt, gỏi tép đồng, hột vịt muối hay ốc luộc khi được bày trên những chiếc đĩa giản dị thường mang đến cảm giác gần gũi, đúng tinh thần bữa cơm quê.
Đặc biệt, những chiếc chén sành nhỏ rất phù hợp để đựng nước mắm, muối tiêu chanh hoặc các loại nước chấm ăn kèm. Khi các món ăn, chén nước chấm và bát đĩa có sự đồng điệu về chất liệu, tổng thể mâm cơm cũng trở nên hài hòa hơn.
Cách lựa chọn đồ dùng của Phương Oanh cho thấy một căn bếp đẹp không nhất thiết phải được lấp đầy bằng những vật dụng đắt tiền. Đôi khi, chính những món đồ bình dị, mang dấu ấn văn hóa và gắn với ký ức gia đình lại tạo nên sức hút riêng cho không gian sống. Một bộ bát đĩa sành mộc mạc cũng đủ khiến mâm cơm thường ngày thêm phần duyên dáng và gợi cảm giác thân thương.
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