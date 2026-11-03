Cơm nhà chuẩn '5 sao' của nữ siêu mẫu là cháu dâu gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam, gây sốt vì đẹp như tranh vẽ

Là một người mẫu nổi tiếng, vợ của đại gia nhưng Lan Khuê cũng đồng thời là một người vợ đảm. Đặc biệt, từ khi con trai Conor chào đời, Lan Khuê trở thành mẹ bỉm sữa. Cô luôn tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn ngon, bày biện khéo léo để phục vụ chồng con mỗi ngày. Những món ăn cô nấu ngày càng lên tay, nhìn các món bày lên đĩa rất chuyên nghiệp, chẳng khác gì nhà hàng. Chính vì thế Lan Khuê càng là cái tên khiến nhiều người ngưỡng mộ.