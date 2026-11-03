Cơm nhà chuẩn '5 sao' của nữ siêu mẫu là cháu dâu gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam, gây sốt vì đẹp như tranh vẽ

Thứ ba, 13:31 03/11/2026 | Ăn
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GĐXH - Không ít người phải trầm trồ với tài trang trí món ăn khéo léo của bà mẹ bỉm sữa Lan Khuê.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 1.

Lan Khuê sinh năm 1992, từng đoạt giải Á quân Asian Supermodel 2012, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 và Top 11 Miss World 2015. Sự nghiệp của cô thăng hoa hơn khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình The Face Vietnam mùa 1 và mùa 2. Năm 2017, Lan Khuê gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với phim Mẹ chồng. Ngôi sao đưa tin.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 2.

Tháng 10/2018, Lan Khuê kết hôn với doanh nhân Tuấn John - cháu nội của bà Tư Hường - người phụ nữ quyền lực của một tập đoàn hoạt động lĩnh vực bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng và trở thành cháu dâu của một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam. Trong ảnh, gia đình nhỏ của cô chụp cùng ông nội chồng. Từ khi con trai Conor chào đời, Lan Khuê trở thành mẹ bỉm sữa. Cô luôn tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn ngon, bày biện khéo léo để phục vụ chồng con mỗi ngày. VietnamNet cho hay.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 3.

Là một người mẫu nổi tiếng, vợ của đại gia nhưng Lan Khuê cũng đồng thời là một người vợ đảm. Đặc biệt, từ khi con trai Conor chào đời, Lan Khuê trở thành mẹ bỉm sữa. Cô luôn tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn ngon, bày biện khéo léo để phục vụ chồng con mỗi ngày. Những món ăn cô nấu ngày càng lên tay, nhìn các món bày lên đĩa rất chuyên nghiệp, chẳng khác gì nhà hàng. Chính vì thế Lan Khuê càng là cái tên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lan Khuê từng tổng hợp lại hàng loạt món ăn mình từng thực hiện, tất cả đều được trang trí rất bắt mắt và sống động.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 4.

Steak bò áp chảo được cô trang trí ở viền đĩa cùng những loại hoa li ti trông đầy nghệ thuật, đủ biết nàng dâu hào môn lãng mạn thế nào.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 5.

Món cơm chiên hải sản với cơm và tôm tạo hình trái tim xinh xắn, được tô điểm hoa lá xung quanh. Những giọt tương ớt cũng tạo thành nét chấm phá thú vị.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 6.

Bào ngư áp chảo được ăn kèm rau mầm. Óc sáng tạo của Lan Khuê đã biến món ăn thành bức tranh rất thu hút.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 7.

Đây là Risotto - một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem, có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 8.

Cá hồi sốt cam, bò hầm rau củ cũng được trình bày đẹp mắt như ở trong các nhà hàng phương Tây cao cấp.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 9.

Beef Tacos - bánh Tacos thịt bò Mexico Lan Khuê từng làm và chính đại gia John Tuấn Nguyễn đã bình luận rằng "vừa ăn hết rồi liếm sạch đĩa".

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 10.

Cháu dâu bà Tư Hường đã làm cơm cá hồi sốt Mayo, trứng cá với nhiều màu sắc sống động.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 11.

Cơm cá hồi sốt tương gừng được trang trí cùng rong biển, hóa lá xinh xinh.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 12.

Cơm chiên mắm Thái cũng là tác phẩm khá thành công của Lan Khuê.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 13.

Tonkotsu Ramen - một món ăn có nguồn gốc Nhật Bản mà siêu mẫu đã tự làm.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 14.

Các món quen thuộc như bún bò, miến lươn qua bàn tay của nàng dâu hào môn cũng trở nên sang trọng.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 15.

Cô làm miến gà trứng non, bún sườn sấu nhìn đã thấy đủ chất lượng.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 16.

Súp trứng, nấm, bắp kích thích ngay từ ánh nhìn khiến ai cũng muốn thưởng thức.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 17.

Cá thu Nhật, cá hấp cuốn bánh tráng được Lan Khuê trình bày trên những chiếc đĩa gỗ.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 18.

Cá nục kho cà thôi mà nhìn cũng sang chảnh khi được đựng trong chiếc niêu của nhà đại gia.

Cơm nhà 5 sao của Lan Khuê: Nữ siêu mẫu biến bếp thành nhà hàng - Ảnh 19.Những lần vào bếp như 'chơi đồ hàng' của phú bà Ngọc Loan khiến dân tình sửng sốt

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