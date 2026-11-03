Cơm nhà chuẩn '5 sao' của nữ siêu mẫu là cháu dâu gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam, gây sốt vì đẹp như tranh vẽ
GĐXH - Không ít người phải trầm trồ với tài trang trí món ăn khéo léo của bà mẹ bỉm sữa Lan Khuê.
Lan Khuê từng tổng hợp lại hàng loạt món ăn mình từng thực hiện, tất cả đều được trang trí rất bắt mắt và sống động.
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