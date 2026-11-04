Cá kho riềng muốn chắc thịt, không tanh: Đừng bỏ qua bước sơ chế này
GĐXH - Cá kho riềng là món ăn quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt, đặc biệt hấp dẫn vào những ngày trời se lạnh. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng cá kho bị tanh, thịt bở, dễ nát hoặc không thấm gia vị. Bí quyết để có nồi cá kho thơm nức, miếng cá săn chắc không chỉ nằm ở cách nêm nếm mà còn bắt đầu từ một bước sơ chế rất quan trọng.
Sơ chế cá đúng cách: Bí quyết giúp cá chắc thịt, giảm mùi tanh
Một bước nhiều người thường bỏ qua là để cá thật ráo nước trước khi ướp. Dùng giấy thấm thực phẩm thấm nhẹ bề mặt cá hoặc đặt cá lên rổ cho ráo tự nhiên. Khi cá còn đọng nhiều nước, gia vị khó bám đều, nước kho dễ bị loãng và miếng cá cũng khó săn chắc khi chế biến. Thông tin trên Phụ nữ & Pháp luật.
Ướp riềng, nước mắm đúng cách để nồi cá kho thơm đậm vị
Kho cá liu riu, hạn chế đảo để miếng cá không bị nát
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