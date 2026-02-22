Mới nhất
Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 Tết

Chủ nhật, 16:52 22/02/2026 | Giải trí

Công chúng náo loạn trước hình ảnh hẹn hò của Soobin đúng vào dịp năm mới.

Nam diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc Soobin và nàng Á hậu kém 1 tuổi Heesun là cặp đôi hot nhất Địa Ngục Độc Thân mùa 5 lên sóng trong năm nay. Không chỉ thành đôi ở cuối chương trình, 2 người họ còn xác nhận hẹn hò ngoài đời thật, khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Tới tối 21/2 (5 Tết), Soobin - Heesun đã lọt vào ống kính của "team qua đường" khi đang tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn trong bầu không khí vô cùng hạnh phúc. Được biết, cặp trai xinh gái đẹp của Địa Ngục Độc Thân vừa tới 1 tiệm photobooth để chụp ảnh cặp đôi. Trước ống kính, Soobin - Heesun khiến netizen phát sốt với vóc dáng lý tưởng cùng size gap chuẩn cặp đôi xé sách bước ra từ thế giới ngôn tình.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện đang ăn mừng, tung bông trước khoảnh khắc hẹn hò ngoài đời thật đầy lãng mạn của Soobin - Heesun, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được chiêm ngưỡng thành quả từ buổi chụp hình photobooth của cặp đôi 10X.

Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 Tết- Ảnh 1.

Soobin - Heesun vừa được bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc khi đang tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc. Ảnh: X

Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 Tết- Ảnh 2.

Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 Tết- Ảnh 3.

Soobin - Heesun là cặp đôi chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội tại Địa Ngục Độc Thân năm nay. Ảnh: X

Trong thời gian Địa Ngục Độc Thân lên sóng, Soobin - Heesun đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng nhờ những màn tương tác quá đỗi ngọt ngào, dễ thương. Trong quá trình ghi hình, cặp đôi đã dành sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương. Đáng chú ý ở 1 phân cảnh đi cùng Minji, Soobin đã thừa nhận rằng lúc đó trong lòng anh chỉ nghĩ tới Heesun, lo lắng, quan tâm xem cô đang làm gì.

Ở tập cuối, Soobin - Heesun đã thành đôi trong những tiếng reo hò của người hâm mộ. Sau khi show đóng máy, họ vẫn tiếp tục hẹn hò ngoài đời thật và là cặp đôi duy nhất trong Địa Ngục Độc Thân 5 xác nhận yêu đương tính tới thời điểm hiện tại hậu kết thúc chương trình.

Soobin - Heesun được cho là yêu nhau mặn nồng, say đắm tới mức nàng Á hậu đã lấy luôn áo của Soobin mặc và công khai khoe với tất cả mọi người trên trang cá nhân. Gần đây, cặp đôi còn ở bên nhau tận hưởng buổi hẹn hò ấm áp sau khi show Địa Ngục Độc Thân kết thúc phát sóng. Họ ngồi sát rạt vào đối phương, cùng xem lại chương trình Địa Ngục Độc Thân trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc, khiến người hâm mộ "tan chảy". Mối quan hệ của cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt. Cả bạn thân cũng tích cực ủng hộ, vun vén cho Soobin và nàng Á hậu đình đám.

Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 Tết- Ảnh 4.

Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 Tết- Ảnh 5.

Soobin trước đó cho Heesun mượn chiếc áo hoodie trong quá trình tham gia Địa Ngục Độc Thân. Và sau khi rời chương trình, nàng Á hậu được cho là vẫn giữ chiếc áo đó để mặc. Ảnh: X

Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 Tết- Ảnh 6.

Soobin - Heesun gần đây đã hẹn hò, cùng xem lại show Địa Ngục Độc Thân trong bầu không khí hạnh phúc. Ảnh: X

Soobin sinh năm 2002, từng là vận động viên bóng chày nhưng nay đã chuyển sang làm diễn viên kiêm người mẫu tại Hàn Quốc. Anh chàng quyết định giã từ sự nghiệp thể thao vì chấn thương vai. Ngay sau khi bước chân vào giới giải trí, Soobin đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ gương mặt điển trai, cuốn hút cùng diện mạo hao hao Song Joong Ki. Soobin mới đây đã xác nhận đóng phim Gift cùng tài tử hạng S Kim Woo Bin, hứa hẹn đưa sự nghiệp diễn xuất lên tầm cao mới.

Trong khi đó, Heesun sinh năm 2003, từng đạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc cách đây 2 năm. Cô là Á hậu có thành tích học tập đỉnh hàng đầu trong lịch sử cuộc thi Miss Korea. Mỹ nhân 10X đang theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Đại học Carnegie Mellon. Được biết, đây là ngôi trường danh giá từng đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel.

Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 Tết- Ảnh 7.

Soobin (bên trái) được mệnh danh là "tiểu Song Joong Ki". Ảnh: Koreaboo

Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 Tết- Ảnh 8.

Trong khi đó, Heesun được biết đến là Á hậu có trình độ học vấn vô cùng xuất sắc. Ảnh: Naver

Dương Nam
