Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàng có đời thực hạnh phúc bên con trai nhỏ, hài lòng với hiện tại

'Nam thần' màn ảnh Việt hóa 'chàng thơ' của Hồng Diễm và Phan Minh Huyền trên phim giờ vàng là ai? GĐXH - Hà Việt Dũng đang "đắt show" phim giờ vàng của VTV khi một lúc xuất hiện 2 phim. Anh vừa là tình đầu của Phan Minh Huyền trong "Cách em 1 milimet", vừa là chồng của Hồng Diễm trong "Lằn ranh".

Phan Minh Huyền - mỹ nhân tuổi Ngọ có tài năng ra sao?

Phan Minh Huyền của những tháng cuối năm 2025 đã có vai diễn Ngân gây chú ý với khán giả trong "Cách em 1 milimet". Điều đáng nói, đây là vai diễn làm mẹ đầu tiên của Phan Minh Huyền. Nói về điều này, nữ diễn viên chia sẻ: "Việc làm mẹ của tôi không khác nhau nhiều lắm vì tôi "bê" luôn tôi ở ngoài vào bộ phim này để cho cảm xúc thật nhất. Tôi không quá mạnh mẽ như Ngân và cuộc hôn nhân của tôi không giống như Ngân. Nhưng nỗi đau và sự yêu thương con cái thì tôi và Ngân giống nhau. Tôi đã chắt lọc bản thân và những người xung quanh để đưa vào vai diễn này".

Phan Minh Huyền vào vai Ngân bản lĩnh, trách nhiệm trong "Cách em 1 milimet".

Nhờ trải nghiệm làm mẹ trong cuộc sống nên Phan Minh Huyền đã có một vai diễn thành công và được khán giả ghi nhận trong "Cách em 1 milimet". Trước đó, cách đây vài năm, Phan Minh Huyền cũng thành công với vai Vân Trang trong "Thương ngày nắng về". Vai diễn này được đánh giá là rất nặng ký với diễn biến tâm lý phức tạp. Vì vậy, Phan Minh Huyền coi đây là một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Cô đã dành rất nhiều tâm huyết cho vai diễn này.

Dù rất áp lực nhưng Phan Minh Huyền tự tin sẽ đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc qua vai diễn này. Cô tiết lộ bản thân đã chăm chút cho Vân Trang của "Thương ngày nắng về" đến mức khi cảm thấy thoại chưa đạt cảm xúc như cô muốn, cô đều xin đạo diễn cho mình được lồng tiếng lại làm sao đạt thì thôi.

Nữ diễn viên tuổi Ngọ luôn nỗ lực hết mình trong nghề.

Không chỉ vai diễn Vân Trang của "Thương ngày nắng về", Phan Minh Huyền còn hot trên sóng giờ vàng với phim "Tình yêu và tham vọng". Trong dự án này, cô đảm nhận vai Phương, bạn thân của Linh trong phim. Nhân vật được miêu tả rất cá tính, trượng nghĩa, luôn giúp đỡ mọi người. Vì thế, để hóa thân vào nhân vật, bà mẹ một con phải cắt tóc tomboy.

Ngoài 2 dự án phim đình đám trên của VFC, nữ diễn viên 9X đời đầu quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Lời thì thầm từ quá khứ, Trái tim có nắng hay Giao mùa, Chạy trốn thanh xuân...

Trải qua nhiều vai diễn và quen mặt trên truyền hình nhưng ít ai biết Phan Minh Huyền là một diễn viên tay ngang. Cô học ngành quản trị kinh doanh và được biết đến qua cuộc thi Miss Teen năm 2009. Năm ấy, Phan Minh Huyền lọt top 5 và giành danh hiệu là diễn viên xuất sắc nhất ở trong cuộc thi Idifirent. Sau đó, cô là người mẫu ảnh cho khá nhiều tờ báo teen rồi tham gia nhiều bộ phim.

Dù là một diễn viên tay ngang nhưng mỹ nhân họ Phan vẫn chinh phục khán giả bởi tài năng diễn xuất.

Là một trong những hotgirl thế hệ đầu của Hà Nội, Phan Minh Huyền có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Vóc dáng cao ráo cùng gương mặt bầu bĩnh non nớt, Phan Minh Huyền được nhiều công ty giải trí phía Nam mời tham gia. Tuy nhiên, cô không dám "chơi lớn" vì mong muốn có một cuộc sống bình yên và hơn cả là cô không tự tin để thử.

Phan Minh Huyền tuổi U40 là mẹ đơn thân an yên bên con trai nhỏ

Có một sự nghiệp thành công trên phim sóng giờ vàng của VTV nhưng đời tư Phan Minh Huyền cũng gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên, cô coi đó là chuyện của quá khứ và người đẹp nhiều năm qua chọn cách làm một bà mẹ đơn thân bình yên. Cô cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có và điều đặc biệt, nữ diễn viên có cách nuôi dạy và quan tâm con khiến nhiều phụ nữ sau ly hôn nên học.

Phan Minh Huyền từng trải qua biến cố hôn nhân.

Đó là dù bận rộn hay vất vả như thế nào cô cũng ở bên con và dành thời gian cho con. Điều đặc biệt, cô giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng cũ để con luôn được yêu thương, chăm sóc.

Nói về bố mẹ chồng cũ, Phan Minh Huyền chia sẻ với Gia đình&Xã hội: "May mắn con trai tôi vẫn nhận được sự yêu thương từ ông bà nội, ông bà ngoại. Hai gia đình vẫn rất hòa thuận và yêu thương Nem (tên ở nhà của con trai Phan Minh Huyền). Sau ly hôn, tôi và chồng cũ cùng gia đình bên nội của con vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thậm chí, tôi và anh ấy vẫn tâm sự về những điều trong cuộc sống. Tôi cũng dành lời cảm ơn đến ông bà nội của con, ông bà rất tuyệt vời".

Hiện tại, ngoài dành thời gian cho công việc, Phan Minh Huyền không quan tâm đến chuyện khác ngoài chăm sóc con. Con trai đang bước vào tuổi tiền dậy thì, cũng như bao người mẹ khác, Phan Minh Huyền luôn cảm thấy lo lắng bởi theo cô hiện tại mọi thứ không dễ dàng như xưa. "Tôi lo lắng chứ, bởi dạy con về tư duy trong cuộc sống không dễ. Nhiều cái rất phức tạp nên dù công việc bận rộn như thế nào, tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho con. Đó là bản thân tôi cố hết sức giúp con thôi, còn mỗi con người đều có số phận riêng. Tôi chỉ mong con tôi lớn lên là đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy là đủ rồi", nữ diễn viên "Cách em 1 milimet" chia sẻ.

Cô chọn khép lại quá khứ và hài lòng với những gì có trong hiện tại.

Sau những thăng trầm trong cuộc sống, Phan Minh Huyền dồn toàn tâm sức cho con. Cô cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi bản thân đã bình yên sau sóng gió cuộc đời. Nữ diễn viên cũng cảm thấy biết ơn những điều đã xảy ra trong cuộc sống. "Mọi thứ trong cuộc sống, tôi luôn đón nhận và biết ơn. Và chắc chắn trong hành trình của mỗi người không phải ai cũng suôn sẻ thuận lợi từ đầu đến cuối. Tôi còn cảm thấy may mắn vì trải qua sóng gió sớm để bây giờ tôi ổn định và có sự trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi cũng khẳng định không có nỗi đau mà chỉ là trải nghiệm và tôi đón nhận một cách bình thản. Tôi chỉ cảm thấy mình thiếu may mắn, hết duyên rồi thì dừng lại mà thôi", Phan Minh Huyền nói.

Phân cảnh cuối của Phan Minh Huyền và Hà Việt Dũng trong "Cách em 1 milimet".

Ảnh, clip: FBNV