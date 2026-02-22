Vì sao 'nam thần vai phụ' Tô Dũng luôn cau có trong 'Không giới hạn' lại được khán giả yêu mến?
GĐXH - Diễn viên Tô Dũng vai Lợi trong "Không giới hạn" xuất hiện là người cau có, thiếu hợp tác với cấp trên nhưng lại được khán giả thích thú bởi mối tình với bạn gái "tuồng chèo".
Phát sóng vào khung giờ 21h trên VTV1, bộ phim "Không giới hạn" khai thác cuộc sống của người lính trong thời bình với nhiều lát cắt đời thường. Đặc biệt, cặp đôi phụ trong phim Lợi (Tô Dũng) và Khánh Linh (Anh Đào) gây sốt với những màn đấu khẩu duyên dáng, diễn xuất “lấn át” cả tuyến nhân vật chính.
Dù liên tục cãi vã, Lợi và Linh vẫn quan tâm tới nhau theo cách riêng khiến khán giả cảm thấy bất ngờ, cười sảng khoái và yêu mến cặp đôi "tuồng chèo". Cặp đôi cứ xuất hiện là "gây sốt", trên các diễn đàn phim, nhiều ý kiến cho rằng mỗi khi Lợi và Linh xuất hiện, nhịp phim trở nên sinh động hơn. Không ít bình luận đánh giá hai nhân vật “rất đời và đáng yêu”, diễn xuất tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi.
Trong phim, Lợi là đội trưởng dân quân tự vệ xã, tính nóng nảy, cộc cằn và mang trong lòng nhiều mâu thuẫn cá nhân, đặc biệt với Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn). Lợi luôn có những lời nói khó nghe không chỉ dành cho Trung tá Minh Kiên, bạn gái Linh mà ngay mẹ đẻ cũng thường xuyên khó chịu với thái độ của con trai.
Ban đầu, vai diễn của Tô Dũng cũng đã gây một số tranh cãi, tuy nhiên càng về sau khán giả đã hiểu được phần nào lý do vì sao Lợi lại khó chịu ra mặt mỗi khi thấy Minh Kiên. Lý do ban đầu được hé lộ đó là vì sự hy sinh của anh trai Lợi trong lúc làm nhiệm vụ.
Lợi cho rằng Minh Kiên chỉ vì cứng nhắc, nguyên tắc mà khiến anh trai của mình hy sinh. Trung tá Minh Kiên nhiều lần giải thích với Lợi rằng những kỷ luật trong công tác cứu hộ cứu nạn là nhằm giảm đi thiệt hại và thương vong, vì sự an toàn của tất cả. Có lẽ, những tình huống cứu hộ cứu nạn tiếp theo sẽ khiến Lợi tỉnh ngộ và hiểu rõ hơn về công việc gian khổ, hy sinh mà Trung tá Minh Kiên cùng các đồng đội đang hàng ngày đối diện.
Diễn viên Tô Dũng sinh năm 1991, được khán giả ví von là "nam thần vai phụ" trong phim giờ vàng VTV. Năm 2012, Tô Dũng tốt nghiệp lớp diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.
Trước "Không giới hạn", Tô Dũng đã tham gia và hoàn thành rất nhiều vai diễn trong các vở kịch của Nhà hát Kịch Việt Nam như: "Trong mưa giông thấy nắng", "Đám cưới chuột", "Hồng lâu mộng", "Nguồn sáng trong đời", "Điều còn lại"...
Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh Tô Dũng đã tham gia: "Mùi cỏ cháy" (2012), "Ma Rừng" (2015), "Bão qua làng" (2014), "Màu của tình yêu" (2015), "Hợp đồng hôn nhân" ( 2016 ), "Lửa Ấm" (2019), "Mùa xuân ở lại" (2020), "Hương vị tình thân" (2021), "Lối về miền hoa" (2022), "Gió ngang khoảng trời xanh" (2025)...
Tại Lễ trao giải thưởng “Cánh diều Vàng” 2024, Tô Dũng nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình" cho vai Điền phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Ngoài giải “Cánh diều vàng” 2024, diễn viên Tô Dũng còn có nhiều giải thưởng điện ảnh, huy chương tại các Liên hoan, Hội diễn và một số bằng khen khác.
