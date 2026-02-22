Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Vì sao 'nam thần vai phụ' Tô Dũng luôn cau có trong 'Không giới hạn' lại được khán giả yêu mến?

Chủ nhật, 07:00 22/02/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Tô Dũng vai Lợi trong "Không giới hạn" xuất hiện là người cau có, thiếu hợp tác với cấp trên nhưng lại được khán giả thích thú bởi mối tình với bạn gái "tuồng chèo".

Phát sóng vào khung giờ 21h trên VTV1, bộ phim "Không giới hạn" khai thác cuộc sống của người lính trong thời bình với nhiều lát cắt đời thường. Đặc biệt, cặp đôi phụ trong phim Lợi (Tô Dũng) và Khánh Linh (Anh Đào) gây sốt với những màn đấu khẩu duyên dáng, diễn xuất “lấn át” cả tuyến nhân vật chính. 

Dù liên tục cãi vã, Lợi và Linh vẫn quan tâm tới nhau theo cách riêng khiến khán giả cảm thấy bất ngờ, cười sảng khoái và yêu mến cặp đôi "tuồng chèo". Cặp đôi cứ xuất hiện là "gây sốt", trên các diễn đàn phim, nhiều ý kiến cho rằng mỗi khi Lợi và Linh xuất hiện, nhịp phim trở nên sinh động hơn. Không ít bình luận đánh giá hai nhân vật “rất đời và đáng yêu”, diễn xuất tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi.

Nam diễn viên Tô Dũng - Ảnh 1.

Cặp đôi diễn viên phụ "tuồng chèo" Lợi - Linh gây bão trong phim giờ vàng VTV.

Trong phim, Lợi là đội trưởng dân quân tự vệ xã, tính nóng nảy, cộc cằn và mang trong lòng nhiều mâu thuẫn cá nhân, đặc biệt với Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn). Lợi luôn có những lời nói khó nghe không chỉ dành cho Trung tá Minh Kiên, bạn gái Linh mà ngay mẹ đẻ cũng thường xuyên khó chịu với thái độ của con trai.

Ban đầu, vai diễn của Tô Dũng cũng đã gây một số tranh cãi, tuy nhiên càng về sau khán giả đã hiểu được phần nào lý do vì sao Lợi lại khó chịu ra mặt mỗi khi thấy Minh Kiên. Lý do ban đầu được hé lộ đó là vì sự hy sinh của anh trai Lợi trong lúc làm nhiệm vụ. 

Lợi cho rằng Minh Kiên chỉ vì cứng nhắc, nguyên tắc mà khiến anh trai của mình hy sinh. Trung tá Minh Kiên nhiều lần giải thích với Lợi rằng những kỷ luật trong công tác cứu hộ cứu nạn là nhằm giảm đi thiệt hại và thương vong, vì sự an toàn của tất cả. Có lẽ, những tình huống cứu hộ cứu nạn tiếp theo sẽ khiến Lợi tỉnh ngộ và hiểu rõ hơn về công việc gian khổ, hy sinh mà Trung tá Minh Kiên cùng các đồng đội đang hàng ngày đối diện.

Nam diễn viên Tô Dũng - Ảnh 2.

Diễn viên Tô Dũng - vai Lợi trong bộ phim "Không giới hạn".

Diễn viên Tô Dũng sinh năm 1991, được khán giả ví von là "nam thần vai phụ" trong phim giờ vàng VTV. Năm 2012, Tô Dũng tốt nghiệp lớp diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. 

Trước "Không giới hạn", Tô Dũng đã tham gia và hoàn thành rất nhiều vai diễn trong các vở kịch của Nhà hát Kịch Việt Nam như: "Trong mưa giông thấy nắng", "Đám cưới chuột", "Hồng lâu mộng", "Nguồn sáng trong đời", "Điều còn lại"...

Diễn viên Tô Dũng chia tay ' Gió ngang khoảng trời xanh ' và nhận khen ngợi từ khán giả - Ảnh 3.

Diễn viên Tô Dũng là gương mặt thân quen với khán giả phim giờ vàng VTV.

Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh Tô Dũng đã tham gia: "Mùi cỏ cháy" (2012), "Ma Rừng" (2015), "Bão qua làng" (2014), "Màu của tình yêu" (2015), "Hợp đồng hôn nhân" ( 2016 ), "Lửa Ấm" (2019), "Mùa xuân ở lại" (2020), "Hương vị tình thân" (2021), "Lối về miền hoa" (2022), "Gió ngang khoảng trời xanh" (2025)... 

Tại Lễ trao giải thưởng “Cánh diều Vàng” 2024, Tô Dũng nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình" cho vai Điền phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Ngoài giải “Cánh diều vàng” 2024, diễn viên Tô Dũng còn có nhiều giải thưởng điện ảnh, huy chương tại các Liên hoan, Hội diễn và một số bằng khen khác.

Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch "Sinh nhật triệu đô" công diễn dịp Tết Bính NgọTiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính Ngọ

GĐXH - Vở "Sinh nhật triệu đô" do Tiến Luật dàn dựng vừa công diễn suất đầu tiên và sẽ tiếp tục có các buổi diễn vào dịp Tết.

Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế "Táo quân" đêm Giao thừa?Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

GĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" hứa hẹn sẽ là "đại tiệc" đa sắc màu cho các gia đình vào đêm Giao thừa (29 Tết Nguyên đán).



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

G-Dragon xác nhận tin vui về BIGBANG

G-Dragon xác nhận tin vui về BIGBANG

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính Ngọ

Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính Ngọ

Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

Cùng chuyên mục

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời

Câu chuyện văn hóa - 33 phút trước

Nữ NSND đình đám không chỉ giữ vai trò giám đốc sân khấu lớn mà còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời.

Phản ứng của Đặng Thu Thảo khi được khen 'đẹp nhất Việt Nam'

Phản ứng của Đặng Thu Thảo khi được khen 'đẹp nhất Việt Nam'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Đặng Thu Thảo gây sốt với bộ ảnh áo dài truyền thống. Khán giả không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của cô nhưng cách phản hồi của nàng hậu mới khiến nhiều người thiện cảm.

Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi Ngọ

Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi Ngọ

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Sau hơn một thập kỷ chung sống, cặp vợ chồng nổi tiếng này luôn hỗ trợ, làm điểm tựa cho nhau trong công việc và đời sống.

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàng có đời thực hạnh phúc bên con trai nhỏ, hài lòng với hiện tại

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàng có đời thực hạnh phúc bên con trai nhỏ, hài lòng với hiện tại

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền sinh năm 1990 cầm tinh tuổi Ngọ, nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua các phim giờ vàng trên sóng VTV. Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cô còn có cuộc sống an yên bên con trai nhỏ.

NSND Trọng Trinh: Tết cổ truyền là khoảnh khắc đặc biệt không gì thay thế được

NSND Trọng Trinh: Tết cổ truyền là khoảnh khắc đặc biệt không gì thay thế được

Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước

Đối với NSND Trọng Trinh, Tết cổ truyền là thời khắc thiêng liêng không gì có thể thay thế. Gia đình ông vẫn luôn duy trì phong tục đón Tết truyền thống.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

Sau khi Thỏ Ơi!! cán mốc 100 tỷ, dàn diễn viên liên tục chia sẻ hậu trường thú vị. LyLy và Pháo đã có những góc nhìn riêng về nhân vật "chồng hư" Vĩnh Đam trong phim.

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà'

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh tối mùng 4 Tết đã khoe ảnh chụp cùng Đen Vâu. Cô còn hạnh phúc gọi bộ ảnh này là "vị nhà".

Dấu ấn điện ảnh Việt bùng nổ 'bom tấn', kỷ lục doanh thu phòng vé

Dấu ấn điện ảnh Việt bùng nổ 'bom tấn', kỷ lục doanh thu phòng vé

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng loạt phim "bom tấn" như "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Địa đạo" đã góp phần thúc đẩy thị trường phim Việt năm 2025 có doanh thu lên đến gần 3.000 tỷ đồng.

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang

Giải trí - 1 ngày trước

Đoàn Minh Anh đảm nhận vai nữ chính An trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang.

Xem nhiều

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz

GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.

Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Giải trí
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Xem - nghe - đọc
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Câu chuyện văn hóa
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top