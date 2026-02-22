Phương Oanh đăng ảnh Tết của con, cặp song sinh 'chiếm sóng' mạng xã hội vì cực đáng yêu

Tối 21/2, Phương Oanh đăng tải bức ảnh chụp hai con sinh đôi Jimmy và Jenny trong dịp đầu năm kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Ta say, say tình, say nghĩa, say yêu thương".

Trong khung hình, bé Jimmy diện vest kẻ phối quần tối màu bảnh bao, trong khi Jenny mặc váy trắng dáng suông kết hợp áo len đồng màu, toát lên vẻ nữ tính. Ngoại hình bụ bẫm, lanh lợi của hai bé nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ảnh: FBNV

Chỉ sau ít phút, bài đăng nhận hơn 10.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Phần lớn khán giả dành lời khen cho cặp song sinh đáng yêu và gửi lời chúc năm mới đến gia đình nữ diễn viên. Nhiều người bày tỏ hy vọng Phương Oanh sẽ sớm trở lại với các dự án nghệ thuật, song song việc tận hưởng vai trò làm mẹ.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên gần như không tham gia sự kiện công khai, kênh TikTok gần một triệu người theo dõi cũng tạm ngừng cập nhật. Một số nội dung vlog nấu ăn xuất hiện gần đây được cho là ghi hình từ trước. Vì vậy, việc cô đăng ảnh gia đình dịp đầu năm khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ảnh: FBNV

Phương Oanh sinh cặp song sinh vào tháng 5/2025 bằng phương pháp IVF. Hai bé có tên Nhật Khang (Jimmy) và Nhật Hà (Jenny). Từ khi chào đời, các con của nữ diễn viên đã nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Phương Oanh được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta và Lựa chọn số phận. Những vai diễn này giúp cô xây dựng hình ảnh diễn viên có khả năng xử lý nội tâm và tạo dấu ấn với khán giả đại chúng.

Từ năm 2023, nữ diễn viên tạm giảm hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Năm 2025, cô gây chú ý khi trở lại với dự án phim mới, được đánh giá là vai diễn nhiều áp lực nhưng nhận phản hồi tích cực nhờ lối diễn tiết chế và tập trung cảm xúc.

Khi hiệu ứng tích cực từ dự án mới đang hình thành, biến cố gia đình bất ngờ xảy ra liên quan đến chồng cô – doanh nhân Nguyễn Hoà Bình.

Trước sự quan tâm của dư luận, Phương Oanh chọn giữ im lặng, tạm dừng nhiều hoạt động quảng bá và hạn chế xuất hiện trước truyền thông.