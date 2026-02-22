Thu Trang: 'Tất cả đều do duyên số!'

Thu Trang nhận lời tham gia "Mùi phở" vì NSƯT Xuân Hinh và lý do khác là tác phẩm nói về văn hóa, ẩm thực Việt.

Thu Trang và những thử thách với "Mùi phở"

- Thu Trang: Tôi nhận diễn sân khấu kịch mùa Tết này và cũng có phim "Mùi phở" chiếu dịp Tết. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian quảng bá phim và lịch trình diễn sân khấu kịch.

Thu Trang trở lại sân khấu dịp Xuân Bính Ngọ

Gia đình tôi ăn tết Mùng 1 và 2 rồi lại tất bật với sân khấu. Tết Ất Tỵ, tôi làm nhà sản xuất, đạo diễn, diễn xuất trong phim Tết "Nụ hôn bạc tỷ" nên tất bật cinetour và các hoạt động quảng bá, áp lực doanh thu, con số, không thể tham gia diễn sân khấu kịch được. Năm nay, tôi chỉ giữ vai trò diễn viên trong "Mùi phở", không bị áp lực doanh thu, con số nên quyết tròn bổn phận với sân khấu.

* Lý do nào để Thu Trang nhận lời tham gia phim "Mùi phở", phối diễn cùng NSƯT Xuân Hinh và dàn diễn viên miền Bắc?

- Trong phim "Mùi phở", tôi hóa thân Trinh - cô gái miền Nam ra Bắc làm dâu cho nhà ông Mùi (NSƯT Xuân Hinh đóng). Vai diễn của tôi thú vị nhưng không hài hước. Một cô dâu dễ thương, hay "khịa" bố chồng.

Tôi nhận lời tham gia phim vì nghe có NSƯT Xuân Hinh tham gia và đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên của bố chồng màn ảnh của tôi. Thêm vào đó, phim nói về văn hóa, ẩm thực khi lồng ghép phở, hát xẩm, chầu văn… vào. Nhiều phim Việt hiện nay dù thể loại kinh dị, gia đình, hài hước đều có lồng ghép yếu tố văn hóa, giúp tác phẩm phủ rộng hơn. Với người Việt, văn hóa rất quan trọng.

Thu Trang và NSƯT Xuân Hinh trong một phân cảnh

Cảnh phim "Mùi phở"

* Là một diễn viên miền Nam ra Bắc tham gia đoàn phim lại phối diễn cùng NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang có gặp khó khăn gì?

- Ban đầu, tôi nghĩ ở ngoài đời bố Hinh đã có tuổi sẽ trở nên nghiêm túc, nguyên tắc với người trẻ hơn. Tuy nhiên, khi gặp bố ngoài đời thấy ông rất dễ thương, vui tính, nói chuyện nhiều. Chúng tôi dần mở lòng và có sự nối kết, giúp diễn xuất ăn ý.

Khó khăn nhất, theo tôi, đó là vấn đề thời tiết. Thời điểm quay đang là mùa đông nên tôi rất lạnh. Ở miền Nam dù mùa đông cũng không đến nỗi lạnh như thế nên tôi không quen, co rúm người lại, da khô. Nhưng ở một thời gian, tôi dần quen với thời tiết, mọi thứ mới đỡ hơn.

Nỗ lực cho hành trình phía trước

- Tôi có cơ hội học hỏi văn hóa vùng miền. Tôi học hỏi nhiều ở bố Hinh cũng như các diễn viên khác và thành viên trong ê-kíp. Bố Hinh cũng hay hỏi tôi như ở miền Nam nghe từ này có hiểu không, từ này nói thế nào để người miền Nam nghe hiểu…

* Trước khi "Mùi phở" ra rạp, Thu Trang cũng đã tung ra rạp tác phẩm thứ hai với vai trò đạo diễn là "Ai Thương ai Mến". Trong phim này, Thu Trang thủ vai hai Mến, một người chị hết mực thương em. Liệu đây có phải là vai diễn an toàn khi cũng là hình ảnh người chị quen thuộc?

- Tôi không nghĩ đây là vai diễn an toàn bởi phải khắc họa nhân vật từ tuổi trẻ đến lúc là một bà lão 80 tuổi. Đó là hành trình cả đời người với những thăng trầm. Đây là lần đầu tôi đóng dạng vai này và nó thử thách, khó chứ không dễ dàng.

Thu Trang vai Mến trong "Ai Thương ai Mến"

Cô hóa thân nhân vật từ thời thiếu nữ đến lúc già

Là một diễn viên, ai cũng muốn tìm vai diễn hay để đánh dấu cho cột mốc của mình. Tuy nhiên, đó là mong muốn còn việc gặp hay không là do Tổ nghề cho và còn yếu tố quan trọng là nhân vật đó có hợp với mình hay không. Tôi nghĩ tất cả đều do duyên số.

* Phim "Ai Thương ai Mến" doanh thu không như mong đợi, Thu Trang có chịu nhiều áp lực vì điều này?

- Tôi nghĩ làm phim ai cũng mong sẽ hòa vốn hoặc may mắn hơn thì thắng phòng vé để ít nhất có vốn làm phim tiếp theo. Tôi chỉ muốn tác phẩm sau tốt hơn tác phẩm trước nhưng nếu không như kỳ vọng thì cũng phải nhìn vào thẳng vào sự thật.

Kết quả như thế nào, tôi xin nhận trách nhiệm như thế. Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của tôi vẫn còn những điều chưa trọn vẹn. Làm nghề sáng tạo, không phải lúc nào cố gắng cũng đồng nghĩa với thành công. Và tôi hiểu, khán giả bỏ thời gian, tiền bạc và niềm tin để ra rạp, thì mình phải có trách nhiệm với sự tin yêu đó.

Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách nhưng tôi tin chỉ cần mình làm nghề bằng sự tử tế và trách nhiệm, khán giả sẽ luôn nhìn thấy điều đó. Tôi sẽ nỗ lực hơn trong hành trình phía trước.

Dự án phim nào có kịch bản hoàn thiện hay sẽ được quyết định làm trước

- Ban đầu, chúng tôi dự định sẽ làm phim "Nụ hôn bạc tỷ 2" trước "Ai Thương ai Mến" nhưng cuối cùng thì kịch bản của "Nụ hôn bạc tỷ 2" chưa đạt một vài yêu cầu. Vì thế, chúng tôi làm trước "Ai Thương ai Mến". Tất cả đều do duyên số, dự án phim nào làm trước đều phụ thuộc vào kịch bản. Kịch bản phải hay thì mới quyết định bắt đầu.

Thu Trang chỉ quyết định bắt đầu dự án phim khi kịch bản hoàn thiện và hay

"Nụ hôn bạc tỷ" đã giành thắng lợi ở phần đầu nên phần 2 đòi hỏi phải kỹ hơn nữa ở kịch bản. Còn việc có giữ lại dàn diễn viên cũ hay không thì vẫn là bí mật.

* Thu Trang còn giữ mối quan hệ thân thiết với hai người bạn Trấn Thành và Trường Giang không? Tình bạn của cả ba người luôn là chủ đề được thảo luận nhiều trên mạng xã hội.

- Ba người chúng tôi giờ đã là ba nhà khác nhau, mỗi người có đường riêng và ai cũng bận rộn dù vậy vẫn là bạn bè thân thiết. Lâu lâu, gặp nhau ở sự kiện nào đó, chúng tôi vẫn trò chuyện, thăm hỏi nhau.

Có lần, khi tôi quay phim "Nụ hôn bạc tỷ" trên Đà Lạt. Anh Giang đi công việc ở đó nên cũng ghé vào đoàn chơi. Trấn Thành cũng luôn động viên, ủng hộ tôi. Thời điểm phim "Ai Thương ai Mến" ra mắt, cả hai cũng đến tham dự sự kiện.