Sử dụng tài khoản ngân hàng phải chịu 6 khoản phí này, ai cũng nên biết

Mở tài khoản ngân hàng có mất phí không?

Hiện nay, đa số ngân hàng đều miễn phí mở tài khoản. Dù mở tài khoản online tại nhà hay trực tiếp tại quầy giao dịch, khách hàng cũng sẽ không mất bất cứ một khoản phí nào.

Tuy nhiên theo yêu cầu của một số ngân hàng, khách hàng có thể sẽ mất thêm 1 khoản phí nhỏ từ 50.000-100.000 VND để nạp tiền tạo số dư tối thiểu duy trì tài khoản.

Sử dụng tài khoản ngân hàng, khách hàng phải chịu những loại phí nào?

1. Phí duy trì tài khoản ngân hàng

Còn được gọi là số dư tối thiểu trong tài khoản, đây là điều kiện bắt buộc để bạn có thể sử dụng tài khoản trực thuộc ngân hàng. Phí này sẽ được tính vào cuối tháng khi số tiền trong tài khoản của bạn dưới hạn mức quy định. Con số này dao động trong khoảng 5.000VNĐ – 15.000VNĐ đối với ngân hàng nội địa và lên đến vài trăm VNĐ đối với ngân hàng quốc tế. Đây là loại phí mà bạn có thể tránh được, do đó hãy lưu ý duy trì số dư trong tài khoản theo quy định của ngân hàng hiện hành.

2. Phí thường niên

Phí thường niên là loại phí bắt buộc khách hàng phải đóng hàng năm. Loại phí này để duy trì tài khoản thẻ và những lợi ích có từ thẻ. Hiện tại, mức phí thường niên trung bình được áp dụng cho thẻ ghi nợ hay thẻ thanh toán nội địa là 50.000đ – 100.000đ; thẻ thanh toán quốc tế Mastercard/Visa rơi vào khoảng 100.000đ và lên đến 500.000đ/năm đối với thẻ giá trị cao.

Đối với thẻ tín dụng, phí thường niên sẽ được tính theo các mức phí khác nhau cho từng loại thẻ. Thẻ có hạn mức cao, nhiều ưu đãi, được ngân hàng lớn cung cấp sẽ có phí thường niên cao hơn, có thể lên đến 10 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó sẽ có những ngân hàng hỗ trợ phí thường niên cho khách hàng.

Sử dụng tài khoản ngân hàng, người sử dụng sẽ chịu những khoản phí theo quy định. Ảnh minh họa: TL

3. Phí quản lý tài khoản ngân hàng

Mỗi ngân hàng sẽ có mức phí quản lý tài khoản khác nhau, khách hàng nên tham khảo biểu phí của ngân hàng để nắm rõ. Hai loại dịch vụ sau đây khi sử dụng sẽ bị tính là phí SMS Banking và phí Mobile Banking/Internet Banking.

Phí SMS Banking: Đây là phí khi ngân hàng thông báo các giao dịch phát sinh đến chủ tài khoản.

Phí Mobile Banking/ Internet Banking: Loại phí được tính khi bạn đăng ký giao dịch thông qua Internet.

4. Phí chuyển tiền và rút tiền

Đây là hai loại phí không còn xa lạ với người dùng ngân hàng khi thực hiện giao dịch rút tiền tại máy ATM hay chuyển tiền từ tài khoản của mình đến tài khoản người khác. Khi rút tiền mặt tại các máy ATM, người dùng nên chọn những máy thuộc ngân hàng đang sử dụng vì phí rút tiền có thể được miễn phí hoặc tính phí thấp. Nếu rút tiền mặt ở máy ATM thuộc ngân hàng khác sẽ phải chịu tính phí theo quy định ngân hàng đó.

Tương tự, phí chuyển tiền sẽ được miễn phí hoặc thấp hơn khi chuyển cùng hệ thống ngân hàng và bị thu phí khi chuyển khác hệ thống. Để không bị tính thêm khoản tiền này, nên làm rõ thông tin người nhận hay người chuyển sẽ chịu phí trước khi thực hiện lệnh chuyển tiền.

5. Phí giao dịch ở nước ngoài

Khi đi du lịch nước ngoài, sẽ phải thanh toán hóa đơn và sử dụng thẻ tại các máy ATM khác nhau. Vì vậy, mỗi giao dịch sẽ bị thu phí theo quy định của ngân hàng tại quốc gia đó. Mức phí này thường được tính dưới 3% trên tổng số tiền giao dịch, đôi khi cũng được tính khi kiểm tra số dư trong tài khoản.

Người sử dụng nên thông báo với ngân hàng mở thẻ visa hoặc thẻ Mastercard về dự định đi nước ngoài của mình. Qua đó, ngân hàng có thể hỗ trợ khi gặp sự cố ngoài ý muốn cũng như kiểm tra những giao dịch quốc tế từ thẻ Visa/MasterCard Debit của người dùng.

6. Phí in sao kê

Thông thường nhu cầu sao kê ngân hàng xuất phát từ nhu cầu tài chính như: kiểm tra tài chính, xác thực tài chính… nếu có ý định vay thấu chi, vay tín chấp thì cũng cần có bản sao kê tài khoản để chứng thực. Muốn nhận được bản in sao kê tài khoản khi sử dụng thẻ tín dụng của mình, khách hàng sẽ phải mất một mức phí dao động từ 20.000 – 100.000 VNĐ tùy vào từng loại thẻ tín dụng và ngân hàng mà mình đang sử dụng.

Có 2 hình thức sao kê gồm sao kê trực tuyến, khách hàng tự mình thực hiện sao kê thông qua dịch vụ Internet banking, bảng sao kê này chỉ có tính chất kiểm soát chứ không thể bổ sung hồ sơ giấy tờ cho các thủ tục hành chính; sao kê trực tiếp, là hình thức chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng sao kê, bản này sẽ được đóng dấu chứng thực từ ngân hàng và có giá trị pháp lý.

Sử dụng tài khoản ngân hàng mang lại lợi ích gì?

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng mang lại nhiều lợi ích như:

- Giúp người dân thực hiện chuyển tiền, thanh toán hóa đơn (điện, nước, internet, mua hàng...) mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng ngân hàng điện tử hoặc ATM.

- Giảm thiểu rủi ro khi mang theo nhiều tiền mặt như thất lạc, mất cắp hay tiền giả.

- Tài khoản ngân hàng được bảo mật chặt chẽ bằng các hệ thống công nghệ hiện đại. Do đó, tiền gửi trong tài khoản được an toàn, được bảo hiểm và bảo vệ.

- Người dùng dễ dàng theo dõi số dư và lịch sử giao dịch theo thời gian thực.

- Có thể thực hiện các giao dịch tài chính có giá trị lớn một cách dễ dàng và an toàn.

- Tiền gửi trong tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm có thể sinh lãi theo quy định của ngân hàng.

- Tài khoản ngân hàng là nền tảng để sử dụng nhiều dịch vụ khác của ngân hàng như vay vốn, đầu tư, tiết kiệm, phát hành thẻ tín dụng.