5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền
GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.
Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tài khoản không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cập nhật giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học sẽ bị tạm dừng giao dịch, bao gồm cả rút tiền và chuyển tiền.
Các trường hợp bị tạm dừng giao dịch
3 trường hợp là khách hàng cá nhân bị tạm ngừng giao dịch
1. Chưa cập nhật giấy tờ tùy thân mới như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu đã hết hiệu lực hoặc hết hạn sử dụng.
2. Chưa cập nhật giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú (đối với người nước ngoài) đã hết hiệu lực.
3. Chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học: Điều kiện bắt buộc cho các giao dịch trực tuyến.
2 trường hợp là khách hàng của tổ chức bị tạm ngừng giao dịch
1. Giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng hết hiệu lực: Toàn bộ giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản sẽ bị tạm dừng.
2. Người được ủy quyền sử dụng tài khoản có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực: Các giao dịch do người này thực hiện sẽ bị tạm dừng.
Điều kiện để khách hàng tiếp tục sử dụng tài khoản
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng, Napas và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán không bị gián đoạn.
Cụ thể, việc đối chiếu thông tin sinh trắc học với khách hàng cá nhân cần hoàn thành trước ngày 1/1/2025, trong khi với khách hàng tổ chức, thời hạn là ngày 1/7/2025.
Đây là điều kiện để người dùng tiếp tục sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng hoặc các phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch, rút tiền và thanh toán. Đồng thời, các ngân hàng cũng được yêu cầu rà soát hiệu lực của toàn bộ giấy tờ tùy thân đã được dùng để mở tài khoản, phát hành thẻ và có trách nhiệm thông báo cho khách hàng trước ít nhất 30 ngày khi các giấy tờ này sắp hết hạn, nhằm kịp thời cập nhật.
Cách xác thực thông tin sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng/ví điện tử
- Bước 1: Truy cập vào ứng dụng của ngân hàng/ví điện tử trên thiết bị thông minh.
- Bước 2: Chụp hình hai mặt CCCD có gắn chip hoặc thẻ căn cước.
- Bước 3: Quét chip trên CCCD/thẻ căn cước trên điện thoại có NFC để kết nối thông tin.
- Bước 4: Chụp ảnh khuôn mặt để xác thực.
Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá caoBảo vệ người tiêu dùng - 36 phút trước
Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.
Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đápBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.
Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân ở xa về dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết 3/9.
Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội cho hay, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu khẩn trương bố trí bãi trông giữ phương tiện để phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các khu vực công cộng, trường học, trụ sở cơ quan sẽ được tận dụng làm bãi đỗ xe, toàn bộ đều miễn phí.
Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.
Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm đóng cửa từ 4h đến 16h, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đều điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay.
Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi các địa phương và tập đoàn, đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.
167 điểm kinh doanh tự phát làm xấu xí hình ảnh Thủ đô, nguyên nhân gì khiến 'chợ cóc' tồn tại dai dẳng?Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Hiện Hà Nội có tới 167 điểm kinh doanh tự phát, tồn tại song song với 457 chợ dân sinh. Nguyên nhân khiến "chợ cóc" tồn tại dai dẳng, gây áp lực lớn cho quản lý đô thị chính là thói quen mua sắm "tiện đâu mua đấy" của người dân và chi phí thuê chợ cao.
Giá nhà đất thổ cư Hà Nội cao chót vót, môi giới bỏ nghề vì không bán được hàngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
Giá nhà đất thổ cư tăng cao khiến nguồn khách ít dần, nhiều môi giới không bán được hàng, buộc phải bỏ nghề.
Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa thông qua đề xuất của Sở Xây dựng về việc miễn phí vé trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị). Chính sách này được áp dụng trong bốn ngày, từ 30/8 đến hết 2/9.
Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dânBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).