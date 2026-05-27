Sử dụng xăng E10, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý ethanol trong xăng để động cơ chạy tốt hơn

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được đưa ra thị trường, sử dụng trên toàn quốc. Hiện nay, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là mức độ an toàn của xăng E10 đối với động cơ phương tiện. Theo ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, trong quá trình xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát, đánh giá về khả năng ảnh hưởng của xăng sinh học E5 và E10 tới hiệu suất hoạt động cũng như tuổi thọ động cơ.

Kết quả đánh giá của các nhà khoa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Giao thông Vận tải cho thấy, xăng E5 và E10 gần như không có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu suất vận hành cũng như tuổi thọ các chi tiết máy đối với động cơ xăng.

Thông tư 50/2025, kể từ ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho các phương tiện dùng động cơ xăng trên cả nước.

Những loại ô tô, xe máy nào sử dụng được xăng E10?

Với những xe máy ghi rõ sử dụng được xăng E10 ở nắp bình xăng thì người dân yên tâm sử dụng. Với những loại xe không có thông tin như vậy kể cả xe mới lẫn xe cũ người dân hãy đọc hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để xác định có được sử dụng xăng E10 hay không.

Với những xe cũ người dân cũng nên mang đi kiểm tra để phát hiện có những rủi ro gì không trước khi sử dụng xăng E10 như khó nổ, cặn bám, tắc lọc, các kim phun, đường ống dẫn xăng có bị hư hỏng.

Với ô tô, rất nhiều loại xe có ghi rõ có sử dụng được xăng E10 hay không ở nắp bình xăng. Với xe không ghi thông tin thì đọc sách hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất để xác định.

Theo các chuyên gia, với xe ô tô cũ tồn tại hơn 10 năm, dù sử dụng được xăng E10 cũng cần kiểm tra thay thế một số bộ phận, chi tiết có thể suy yếu sau một thời gian dài sử dụng đó là do phớt và đường ống dẫn nhiên liệu.

Nhiều trường hợp cả người đi xe máy và ô tô cho rằng khi đổ xăng E10 vào cảm giác bị ì xe và có nhều vấn đề với động cơ. Điều này có thể giải thích như sau: Xe cũ nên cặn bẩn đóng trong bình xăng. Với tính ăn mòn của Ethanol trong xăng E10 khiến cặn bẩn tan ra, chạy theo đường ống làm tắc vòi phun, ảnh hưởng đến các bộ phận khác, dẫn đến động cơ bị ì đi. Vì vậy, phải vệ sinh bình xăng sạch sẽ trước khi đổ xăng E10.

Mặt khác, Ethanol có tính ngậm nước nên xe lâu ngày không chạy sẽ hút ẩm không khí vào, dẫn đến nồng độ nước ở trong xăng tăng lên. Đồng thời, xảy ra hiện tượng phân tách nước và Ethanol lắng xuống dưới, xăng ở trên khi đó dẫn đến công suất giảm đi.

Nhìn chung, xăng sinh học E10 có thể sử dụng cho nhiều dòng ô tô, xe máy hiện nay nếu được nhà sản xuất xác nhận tương thích. Tuy nhiên, với các phương tiện đã sử dụng lâu năm, người dùng nên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi chuyển đổi để tránh các sự cố như tắc vòi phun, hư hỏng đường ống hay giảm hiệu suất động cơ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần vệ sinh bình xăng định kỳ, hạn chế để xe quá lâu không sử dụng và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm bảo đảm an toàn, độ bền động cơ cũng như phát huy hiệu quả của nhiên liệu sinh học E10.

Xăng sinh học E10 có thể dùng cho nhiều dòng ô tô, xe máy nếu nhà sản xuất xác nhận tương thích. Ảnh: Nam Nguyễn.

Vì sao ô tô, xe máy ít sử dụng dễ gặp vấn đề khi dùng xăng E10?

Xăng E10 là loại xăng sinh học có chứa 10% ethanol (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng thông thường. Tên gọi E10 của loại xăng này được hiểu với ký tự E là viết tắt của Ethanol, 10 là tỷ lệ phần trăm ethanol pha trộn trong xăng. Ethanol có ưu điểm giúp giảm khí thải, tăng khả năng cháy sạch nhưng lại có tính hút ẩm cao hơn xăng khoáng thông thường.

Với ô tô, xe máy ít hoặc không sử dụng lâu ngày, nhiên liệu xăng E10 tồn đọng lâu trong bình chứa dễ hấp thụ hơi nước từ không khí. Khi lượng nước tích tụ vượt ngưỡng cho phép, hỗn hợp ethanol và nước có thể tách khỏi xăng, gây hiện tượng phân lớp nhiên liệu. Điều này làm giảm chất lượng xăng, ảnh hưởng đến khả năng đốt cháy và vận hành động cơ.

Ngoài ra, ethanol cũng có tính tẩy rửa mạnh hơn, có thể cuốn cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong bình nhiên liệu hoặc đường ống dẫn xăng. Với xe đã sử dụng nhiều năm nhưng ít bảo dưỡng, nguy cơ nghẹt lọc xăng hoặc kim phun sẽ cao hơn. Một số chuyên gia kỹ thuật ô tô cho biết, nếu xe để lâu không vận hành, xăng E10 còn có thể khiến gioăng cao su, ron hoặc các chi tiết nhựa trong hệ thống nhiên liệu bị lão hóa nhanh hơn nếu vật liệu không tương thích tốt với ethanol.

Do đó, với ô tô, xe máy đổ xăng E10 nhưng ít sử dụng, người dùng cần đặc biệt chú ý đến việc bảo quản xe, để hạn chế ảnh hưởng.

Một số thói quen người dùng ô tô, xe máy nên thay đổi khi sử dụng xăng E10

Trong bối cảnh xăng sinh học E10 đang dần phổ biến tại Việt Nam, việc thay đổi một số thói quen sử dụng ô tô, xe máy không chỉ giúp phương tiện vận hành ổn định hơn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ động cơ và tối ưu hiệu quả nhiên liệu.

Hạn chế đổ xăng E10 đầy bình nếu xe để lâu ngày không sử dụng

Một trong những đặc tính của ethanol trong xăng E10 là khả năng hút ẩm từ không khí cao hơn xăng khoáng thông thường. Nếu xe để lâu không vận hành, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như Việt Nam, hơi nước có thể tích tụ trong bình nhiên liệu, làm giảm chất lượng xăng.

Đối với ô tô, xe máy ít sử dụng, việc đổ đầy bình xăng E10 và không sử dụng nhiều tuần hoặc nhiều tháng có thể khiến nhiên liệu bị biến chất, khó cháy hơn, thậm chí tạo cặn trong hệ thống nhiên liệu.

Không nên đổ xăng E10 tràn bình

Nhiều người dùng ô tô, xe máy tại Việt Nam có thói quen yêu cầu nhân viên cây xăng đổ đầy bình nhằm hạn chế việc ghé trạm nhiên liệu nhiều lần. Tuy nhiên, với xăng E10, đây không phải thói quen được khuyến khích. Ethanol trong xăng sinh học có khả năng giãn nở và bay hơi mạnh hơn trong điều kiện nhiệt độ cao. Nếu đổ xăng quá đầy, nhiên liệu có thể tràn sang hệ thống thu hồi hơi xăng hoặc tạo áp suất lớn trong bình chứa.

Ngoài nguy cơ hao hụt nhiên liệu, việc đổ tràn bình lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát khí thải trên ô tô đời mới. Trong khi đó với xe máy, tình trạng trào xăng khi dựng chân chống hoặc đỗ dưới trời nắng nóng cũng dễ xảy ra hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ nên đổ xăng ở mức vừa đủ, dừng bơm khi vòi ngắt tự động thay vì cố "lắc bình, châm thêm" để đầy miệng bình như trước đây.

Khởi động xe định kỳ

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo quản ô tô, xe máy sử dụng xăng E10 nhưng ít sử dụng là khởi động và vận hành xe định kỳ. Theo khuyến cáo, chủ xe nên khởi động và cho xe vận hành khoảng 10 - 15 phút mỗi tuần. Việc này giúp nhiên liệu được lưu thông qua bơm xăng, kim phun và buồng đốt, hạn chế tình trạng xăng bị ứ đọng lâu ngày trong đường ống.

Nếu có điều kiện, thời gian chủ xe nên lái xe di chuyển quãng ngắn thay vì chỉ nổ máy tại chỗ. Điều này giúp động cơ đạt nhiệt độ vận hành tiêu chuẩn, đồng thời hỗ trợ bôi trơn các chi tiết cơ khí hiệu quả hơn.

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu thường xuyên hơn

So với xăng khoáng truyền thống, xăng E10 có tính tẩy rửa mạnh hơn. Điều này giúp làm sạch cặn bẩn tồn đọng trong hệ thống nhiên liệu, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cặn bị bong ra và làm bẩn lọc xăng trong giai đoạn đầu sử dụng. Với những mẫu ô tô, xe máy đời cũ hoặc ít bảo dưỡng, người dùng nên chú ý kiểm tra các chi tiết như lọc nhiên liệu, ống dẫn xăng, ron cao su hay kim phun sau khi chuyển sang dùng E10.

Theo các kỹ thuật viên ô tô, ethanol có thể khiến một số gioăng cao su hoặc vật liệu nhựa cũ xuống cấp nhanh hơn nếu xe không được thiết kế tối ưu cho nhiên liệu pha cồn sinh học. Do đó, người dùng nên chủ động bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu định kỳ sớm hơn so với trước đây, nhất là với xe đã sử dụng nhiều năm.

Không nên mua xăng E10 tích trữ trong can, chai quá lâu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, không ít người có thói quen mua xăng dự trữ trong can hoặc chai nhựa để dùng dần cho xe máy, máy phát điện hay các thiết bị dân dụng. Tuy nhiên, với xăng E10, việc lưu trữ kéo dài không được khuyến khích. Ethanol trong nhiên liệu có thể hấp thụ hơi nước từ môi trường, khiến chất lượng xăng giảm nhanh hơn so với xăng RON 95 thông thường.

Ngoài ra, nếu chứa trong chai nhựa hoặc can không đạt chuẩn, ethanol còn có thể phản ứng với vật liệu chứa, ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Các chuyên gia cho rằng người dùng chỉ nên mua lượng nhiên liệu vừa đủ sử dụng trong thời gian ngắn, đồng thời bảo quản trong bình chứa chuyên dụng, kín và đặt ở nơi thoáng mát.

Lựa chọn cây xăng bắn xăng E10 uy tín

Khi sử dụng xăng E10, việc lựa chọn cây xăng uy tín càng trở nên quan trọng hơn. Do đặc tính của ethanol dễ hấp thụ nước, khâu bảo quản nhiên liệu tại trạm xăng cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh lẫn tạp chất hoặc hơi ẩm.

Người dùng nên ưu tiên đổ xăng tại các cây xăng lớn, có lượng khách ổn định để nhiên liệu được luân chuyển thường xuyên. Điều này giúp hạn chế nguy cơ xăng tồn lâu trong bồn chứa. Bên cạnh đó, việc chọn các hệ thống phân phối uy tín cũng giúp đảm bảo chất lượng xăng E10 đúng tiêu chuẩn pha trộn, tránh tình trạng nhiên liệu kém chất lượng gây ảnh hưởng đến động cơ.