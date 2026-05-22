Từ 1/6/2026 cả nước dùng một loại xăng mới, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý chi tiết này

Từ 1/6 cả nước sẽ dùng xăng E10

Từ ngày 1/6, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương. Đây là loại xăng sinh học chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng.

Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030 nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.

Điều này đồng nghĩa các loại xăng khoáng RON95-V và RON95-III sẽ được thay thế bằng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026. Theo đó, trên thị trường sẽ chỉ còn các loại xăng sinh học như: xăng E10 RON95-V, xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92-II.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc triển khai xăng sinh học E10 cần được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu.

Từ nay đến ngày 31/5/2026, Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, phổ biến rộng rãi về tính an toàn và lợi ích của xăng sinh học E10 nhằm tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1/6/2026, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Kể từ ngày 1/6/2026, lực lượng Quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc ghi nhãn mập mờ về chủng loại xăng dầu tại vòi bơm; tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý thị trường các cấp và công chức phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10; để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc hình thành điểm nóng về gian lận, gây mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Trước đó, từ 15/5, hệ thống các cửa hàng xăng dầu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL đã dừng bán xăng RON95 và bán đại trà xăng sinh học E10. Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cũng dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 và dừng bán xăng khoáng từ ngày 20/5.

Cả 2 doanh nghiệp lớn này đều đã bán thí điểm xăng E10 tại nhiều địa phương từ tháng 8/2025 và đều không ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng của sản phẩm.

Xăng sinh học E10 là gì?

Theo Bộ Công Thương, xăng sinh học E10 là nhiên liệu gồm 10% ethanol sinh học và 90% xăng truyền thống. Ethanol tại Việt Nam chủ yếu được sản xuất từ sắn lát khô, mật rỉ đường và các phụ phẩm nông nghiệp thông qua quá trình lên men.

Do ethanol có trị số octan cao tới 109 nên khi pha vào xăng sẽ giúp nhiên liệu chống kích nổ tốt hơn, hỗ trợ quá trình đốt cháy hiệu quả hơn trong động cơ.

Các nghiên cứu cho thấy xăng E10 có thể giúp giảm phát thải khí độc hại như CO và HC khoảng 20-30% so với xăng khoáng thông thường, đồng thời góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Xăng E10 hợp với loại xe nào?

Theo Bộ Công Thương, các nghiên cứu chỉ ra rằng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ xe.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, phần lớn ô tô và xe máy đời mới hiện nay đều đã được thiết kế để tương thích với nhiên liệu sinh học pha ethanol. Việc sử dụng xăng sinh học giúp giảm đáng kể các khí thải gây hại như CO, HC và bụi mịn phát sinh trong quá trình đốt cháy, qua đó góp phần cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn.

Bên cạnh yếu tố môi trường, nhiên liệu sinh học còn được đánh giá là giải pháp giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy xu hướng giao thông xanh. Đây là bước đi phù hợp với xu hướng quốc tế cũng như cam kết giảm phát thải của Việt Nam trong những năm tới.

Hầu hết các dòng xe máy hiện đại, đặc biệt là từ các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha, Piaggio đều đã được thiết kế tương thích với các loại xăng có chứa ethanol như E5 và E10. Các mẫu xe tay ga, xe số phổ thông được trang bị hệ thống phun xăng điện tử hoặc chế hòa khí đều có thể vận hành ổn định với xăng E10.

Tuy nhiên, với các dòng xe cũ, đặc biệt sản xuất trước năm 2000, cần thận trọng. Những xe này có thể sử dụng vật liệu không phù hợp với ethanol trong hệ thống nhiên liệu, dẫn đến nguy cơ hỏng hóc như rò rỉ, ăn mòn hoặc tắc nghẽn.

Ngoài ra, nếu để xe lâu không sử dụng, xăng E10 có thể hút ẩm gây phân tách lớp, ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và khả năng khởi động. Một số mẫu xe cổ điển hoặc xe hiệu suất cao cũng được khuyến cáo chỉ sử dụng xăng không pha ethanol (E0) hoặc E5 để đảm bảo độ bền động cơ.

Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo dưỡng chính hãng trước khi sử dụng xăng E10. Đồng thời, nên bảo dưỡng xe định kỳ và vận hành thường xuyên để đảm bảo hiệu quả sử dụng và kéo dài tuổi thọ động cơ.

Có thể bơm lẫn xăng E10 vào bình nhiên liệu đang chứa xăng A92, A95 không?

Nếu xe bạn tương thích với xăng E10, bạn có thể chuyển đổi ngay, không cần xả hết xăng A92 hoặc A95 đang có trong bình. Theo Cẩm nang Xăng sinh học do Bộ Công Thương ban hành, đối với cả xe có thiết kế phun xăng điện tử và chế hoà khí, có thể sử dụng lẫn xăng sinh học với nhiên liệu xăng thông thường mà không cần phải điều chỉnh hệ thống nhiên liệu hay lượng nhiên liệu cung cấp.

Không giống như việc trộn xăng và dầu diesel, việc đổ xen kẽ giữa xăng E10 và xăng không chì thường hoặc xăng không chì cao cấp là hoàn toàn bình thường, không gây hại cho hệ thống nhiên liệu hay động cơ.

Lý do là tất cả các loại xăng không chì về cơ bản đều là cùng một loại nhiên liệu, chỉ khác nhau ở một số phụ gia (như ethanol trong E10) hoặc mức độ tinh chế khác nhau.