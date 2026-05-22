Từ 1/6/2026 cả nước dùng một loại xăng mới, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý chi tiết này
GĐXH - Theo lộ trình của Bộ Công Thương, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc thay thế cho xăng RON 95 từ 1/6 tới.
Từ 1/6 cả nước sẽ dùng xăng E10
Từ ngày 1/6, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương. Đây là loại xăng sinh học chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng.
Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030 nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.
Điều này đồng nghĩa các loại xăng khoáng RON95-V và RON95-III sẽ được thay thế bằng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026. Theo đó, trên thị trường sẽ chỉ còn các loại xăng sinh học như: xăng E10 RON95-V, xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92-II.
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc triển khai xăng sinh học E10 cần được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu.
Từ nay đến ngày 31/5/2026, Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, phổ biến rộng rãi về tính an toàn và lợi ích của xăng sinh học E10 nhằm tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn.
Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1/6/2026, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.
Kể từ ngày 1/6/2026, lực lượng Quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc ghi nhãn mập mờ về chủng loại xăng dầu tại vòi bơm; tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý thị trường các cấp và công chức phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10; để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc hình thành điểm nóng về gian lận, gây mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.
Trước đó, từ 15/5, hệ thống các cửa hàng xăng dầu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL đã dừng bán xăng RON95 và bán đại trà xăng sinh học E10. Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cũng dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 và dừng bán xăng khoáng từ ngày 20/5.
Cả 2 doanh nghiệp lớn này đều đã bán thí điểm xăng E10 tại nhiều địa phương từ tháng 8/2025 và đều không ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng của sản phẩm.
Xăng sinh học E10 là gì?
Theo Bộ Công Thương, xăng sinh học E10 là nhiên liệu gồm 10% ethanol sinh học và 90% xăng truyền thống. Ethanol tại Việt Nam chủ yếu được sản xuất từ sắn lát khô, mật rỉ đường và các phụ phẩm nông nghiệp thông qua quá trình lên men.
Do ethanol có trị số octan cao tới 109 nên khi pha vào xăng sẽ giúp nhiên liệu chống kích nổ tốt hơn, hỗ trợ quá trình đốt cháy hiệu quả hơn trong động cơ.
Các nghiên cứu cho thấy xăng E10 có thể giúp giảm phát thải khí độc hại như CO và HC khoảng 20-30% so với xăng khoáng thông thường, đồng thời góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Xăng E10 hợp với loại xe nào?
Theo Bộ Công Thương, các nghiên cứu chỉ ra rằng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ xe.
Theo các chuyên gia kỹ thuật, phần lớn ô tô và xe máy đời mới hiện nay đều đã được thiết kế để tương thích với nhiên liệu sinh học pha ethanol. Việc sử dụng xăng sinh học giúp giảm đáng kể các khí thải gây hại như CO, HC và bụi mịn phát sinh trong quá trình đốt cháy, qua đó góp phần cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn.
Bên cạnh yếu tố môi trường, nhiên liệu sinh học còn được đánh giá là giải pháp giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy xu hướng giao thông xanh. Đây là bước đi phù hợp với xu hướng quốc tế cũng như cam kết giảm phát thải của Việt Nam trong những năm tới.
Hầu hết các dòng xe máy hiện đại, đặc biệt là từ các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha, Piaggio đều đã được thiết kế tương thích với các loại xăng có chứa ethanol như E5 và E10. Các mẫu xe tay ga, xe số phổ thông được trang bị hệ thống phun xăng điện tử hoặc chế hòa khí đều có thể vận hành ổn định với xăng E10.
Tuy nhiên, với các dòng xe cũ, đặc biệt sản xuất trước năm 2000, cần thận trọng. Những xe này có thể sử dụng vật liệu không phù hợp với ethanol trong hệ thống nhiên liệu, dẫn đến nguy cơ hỏng hóc như rò rỉ, ăn mòn hoặc tắc nghẽn.
Ngoài ra, nếu để xe lâu không sử dụng, xăng E10 có thể hút ẩm gây phân tách lớp, ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và khả năng khởi động. Một số mẫu xe cổ điển hoặc xe hiệu suất cao cũng được khuyến cáo chỉ sử dụng xăng không pha ethanol (E0) hoặc E5 để đảm bảo độ bền động cơ.
Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo dưỡng chính hãng trước khi sử dụng xăng E10. Đồng thời, nên bảo dưỡng xe định kỳ và vận hành thường xuyên để đảm bảo hiệu quả sử dụng và kéo dài tuổi thọ động cơ.
Có thể bơm lẫn xăng E10 vào bình nhiên liệu đang chứa xăng A92, A95 không?
Nếu xe bạn tương thích với xăng E10, bạn có thể chuyển đổi ngay, không cần xả hết xăng A92 hoặc A95 đang có trong bình. Theo Cẩm nang Xăng sinh học do Bộ Công Thương ban hành, đối với cả xe có thiết kế phun xăng điện tử và chế hoà khí, có thể sử dụng lẫn xăng sinh học với nhiên liệu xăng thông thường mà không cần phải điều chỉnh hệ thống nhiên liệu hay lượng nhiên liệu cung cấp.
Không giống như việc trộn xăng và dầu diesel, việc đổ xen kẽ giữa xăng E10 và xăng không chì thường hoặc xăng không chì cao cấp là hoàn toàn bình thường, không gây hại cho hệ thống nhiên liệu hay động cơ.
Lý do là tất cả các loại xăng không chì về cơ bản đều là cùng một loại nhiên liệu, chỉ khác nhau ở một số phụ gia (như ethanol trong E10) hoặc mức độ tinh chế khác nhau.
SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV 7 chỗ hybrid gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 360 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 463 triệu đồng, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Ford Everest.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 24/5/2026: Số lượng khu vực bị mất điện tiếp tục tăng cao trong những ngày nắng nóngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 21/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 21/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Sedan điện hạng D với thiết kế hiện đại, công nghệ lái thông minh và phạm vi hoạt động lên tới 660 km, giá bán cực rẻ chỉ 251 triệu đồng cùng sức mạnh tối đa 216 mã lực, tân binh này được xem là cái tên đủ sức tạo sức ép lên Toyota Camry và Honda Accord.
Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, màn điện tử, cốp đựng tiện dụng rẻ hơn Wave Alpha phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với thiết kế bo tròn trẻ trung, đèn LED hiện đại, đi khoảng 80 km/lần sạc và phù hợp nhu cầu đô thị.
Tỷ giá USD hôm nay 21/5: Đồng Đô la Mỹ bán ra đang ở mức 26,341 đồng/USDGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 21/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 21/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi 2 triệu/kg so với ngày hôm quaGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 21/5, sau đà giảm ngày hôm qua, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng nhẹ lên vùng 78 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tăng tới 1,5-2 triệu đồng/lượng.
Loại cá dù giá đắt vẫn được nhiều người săn lùng nhờ tăng cường trí nhớ, sáng mắt, khỏe xươngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Dù đắt, hơn 1 triệu đồng/kg, nhưng cá bơn vẫn được nhiều người săn lùng vì hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, giúp phát triển xương khớp, cải thiện chiều cao và trí não ở trẻ nhỏ, đồng thời hỗ trợ xương chắc khỏe và chống loãng xương ở người lớn.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 24/5/2026: Số lượng khu vực bị mất điện tiếp tục tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?Giá cả thị trường
GĐXH - Hatchback hạng A của BYD vừa chính thức trình làng phiên bản 2026 với hàng loạt nâng cấp công nghệ đáng chú ý, giá bán dễ tiếp cận cùng phạm vi hoạt động lên tới 405 km.