Sự thật về rụng tóc khi dùng biện pháp tránh thai nội tiết tố

Rụng tóc khi sử dụng các biện pháp tránh thai nội tiết là nỗi ám ảnh chung của nhiều phái đẹp, gây ra không ít lo lắng về thẩm mỹ và sức khỏe.

Thực tế, sự biến động hormone đột ngột có thể khiến chu kỳ phát triển của tóc bị gián đoạn, dẫn đến tình trạng tóc thưa dần hoặc rụng hàng loạt. Hiểu rõ nguyên nhân và các giải pháp can thiệp kịp thời sẽ giúp sớm tìm lại mái tóc chắc khỏe mà không cần phải từ bỏ phương pháp tránh thai thai phù hợp.

Tóc có 3 giai đoạn: Anagen (mọc), Catagen (thoái hóa) và Telogen (nghỉ ngơi). Thông thường, tóc rụng rải rác nên chúng ta ít nhận ra. Tuy nhiên, sự thay đổi hormone từ các biện pháp tránh thai có thể 'ép' một lượng lớn tóc chuyển sang giai đoạn Telogen cùng lúc. Thay vì mọc tiếp, tóc sẽ 'ngủ đông' quá lâu và rụng hàng loạt.

1. Điểm mặt các "thủ phạm" gây rụng tóc khi dùng các biện pháp tránh thai nội tiết tố

Rụng tóc khi sử dụng các biện pháp tránh thai nội tiết khiến nhiều chị em lo lắng.

Không phải biện pháp nào cũng gây rụng tóc giống nhau, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hormone đưa vào cơ thể:

Rụng tóc khi đang dùng biện pháp tránh thai

Nếu loại thuốc dùng chứa progestin có tính androgen cao, nó có thể kích thích các thụ thể khiến nang tóc bị thu nhỏ và rụng. Tuy nhiên, một tin vui là các loại thuốc chứa estrogen hoặc progestin kháng androgen lại có thể giúp tóc mọc dày hơn nhờ ức chế testosterone .

Rụng tóc sau khi ngừng biện pháp tránh thai

Đây là tình trạng phổ biến nhất. Khi ngừng cung cấp hormone ngoại sinh, cơ thể rơi vào trạng thái "sốc nội tiết" tương tự như phụ nữ sau sinh. Tóc sẽ rụng nhiều trong khoảng vài tháng đầu nhưng tin tốt là tình trạng này thường mang tính tạm thời.

2. Cách chăm sóc mái tóc ngay tại nhà khi rụng tóc do các biện pháp tránh thai

Đừng quá hoảng loạn khi thấy lược đầy tóc. Hãy áp dụng ngay quy trình sau đây:

"Nạp năng lượng" từ bên trong

Vitamin tổng hợp: Thiếu hụt sắt, vitamin C và D là nguyên nhân hàng đầu làm trầm trọng hơn tình trạng rụng tóc. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với vitamin A và selen – dư thừa hai chất này lại chính là tác nhân gây rụng tóc.

Chế độ ăn giàu đạm: Tóc được cấu tạo từ chất sừng (keratin). Một thực đơn đầy đủ protein, ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh là "nguyên liệu" tốt nhất để nang tóc phục hồi.

Thay đổi thói quen chăm sóc

Giảm áp lực vật lý: Ngừng ngay thói quen buộc tóc đuôi ngựa quá chặt hoặc búi tóc cao. Điều này gây áp lực lên chân tóc vốn đang yếu.

Hạn chế nhiệt và hóa chất: Trong giai đoạn tóc đang nhạy cảm, hãy nói "không" với máy ép, máy uốn và các loại thuốc tẩy nhuộm nồng độ cao.

3. Lời khuyên khi có ý định thay đổi biện pháp tránh thai

Nhiều phụ nữ bị rụng tóc quá nhiều nên đã dừng biện pháp tránh thai ngay lập tức và thay đổi sang biện pháp tránh trai khác. Tuy nhiên, đừng vội vã dừng lại mà không có lộ trình. Nếu rụng tóc do thuốc hiện tại, hãy thảo luận với bác sĩ để chuyển sang loại có hoạt tính kháng androgen cao như drospirenone. Cơ thể cần khoảng 6 tháng để điều chỉnh lại sự mất cân bằng nội tiết tố . Sự kiên trì và chăm sóc đúng cách sẽ giúp mái tóc hồi sinh.

Rụng tóc do tránh thai là một hành trình đầy thử thách về tâm lý nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát. Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi lối sống và thăm khám chuyên khoa nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng.



