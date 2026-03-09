Mới nhất
Dân số và phát triển

Ra máu giữa chu kỳ kinh có nguy hiểm không? Khi nào cần được khám sớm?

Thứ hai, 14:04 09/03/2026 | Dân số và phát triển
M.H (th)
M.H (th)
GĐXH - Ra máu giữa chu kỳ kinh đây là hiện tượng khá thường gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả sinh lý bình thường, rối loạn nội tiết và dấu hiệu mang thai sớm...

Ra máu giữa chu kỳ kinh có nguy hiểm không?

Ra máu giữa chu kỳ kinh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số trường hợp chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Một nguyên nhân khá phổ biến là hiện tượng rụng trứng. Vào thời điểm này, nồng độ hormone estrogen trong cơ thể có thể giảm nhẹ trong thời gian ngắn, khiến lớp niêm mạc tử cung bong ra một ít và gây chảy máu nhẹ. Lượng máu thường rất ít, chỉ xuất hiện trong 1–2 ngày và không kèm theo triệu chứng bất thường.

Ngoài ra, ra máu giữa chu kỳ kinh đôi khi cũng có thể là máu báo thai. Đây là hiện tượng xảy ra khi trứng đã được thụ tinh và bắt đầu làm tổ trong niêm mạc tử cung. Tuy nhiên, không phải phụ nữ mang thai nào cũng xuất hiện dấu hiệu này và lượng máu thường rất ít, có màu hồng nhạt hoặc nâu sẫm.

Ra máu giữa chu kỳ kinh có nguy hiểm không? Khi nào cần được khám sớm? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy vậy, phần lớn các trường hợp ra máu giữa chu kỳ kinh lại không liên quan đến thai kỳ. Hiện tượng này có thể xảy ra do nhiều yếu tố như căng thẳng kéo dài, thay đổi cân nặng đột ngột, rối loạn nội tiết tố hoặc tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Việc đặt vòng tránh thai cũng có thể khiến niêm mạc tử cung bị kích thích và dẫn đến chảy máu bất thường.

Trong một số trường hợp khác, ra máu giữa chu kỳ kinh có thể là dấu hiệu của các bệnh lý phụ khoa như viêm nhiễm đường sinh dục, polyp cổ tử cung hoặc u xơ tử cung. Những tình trạng này thường khiến chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn và gây chảy máu ngoài kỳ kinh.

Vì vậy, để xác định ra máu giữa chu kỳ kinh có nguy hiểm không, phụ nữ cần theo dõi kỹ các đặc điểm của hiện tượng này như thời điểm xuất hiện, lượng máu, màu sắc và các triệu chứng đi kèm.

Khi nào ra máu giữa chu kỳ kinh cần được khám sớm?

Mặc dù không phải trường hợp nào cũng nguy hiểm, nhưng phụ nữ vẫn nên chú ý đến những dấu hiệu bất thường để kịp thời đi khám.

Nếu tình trạng ra máu giữa chu kỳ kinh kéo dài nhiều ngày, lượng máu ra nhiều hoặc xảy ra lặp lại trong nhiều chu kỳ liên tiếp thì cần được kiểm tra sớm. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề về nội tiết hoặc bệnh lý phụ khoa.

Ngoài ra, khi hiện tượng chảy máu giữa chu kỳ đi kèm với các biểu hiện như đau bụng dữ dội, chóng mặt, mệt lả, sốt, khí hư có mùi bất thường hoặc nghi ngờ mang thai ngoài tử cung thì cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Những dấu hiệu này có thể liên quan đến các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng cần được xử lý kịp thời.

Việc thăm khám phụ khoa và thực hiện các xét nghiệm cần thiết sẽ giúp bác sĩ xác định chính xác nguyên nhân gây ra máu giữa chu kỳ kinh. Từ đó, người bệnh có thể được tư vấn phương pháp theo dõi hoặc điều trị phù hợp, giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản và tránh các biến chứng không mong muốn.

Ra máu giữa chu kỳ kinh có nguy hiểm không? Khi nào cần được khám sớm? - Ảnh 2.Ra máu âm đạo bất thường, người phụ nữ 30 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện bệnh hiếm gặp

GĐXH - Xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo bất thường, khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện tình trạng thông động tĩnh mạch tử cung.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Thiếu nữ 20 tuổi mắc ung thư cổ tử cung chỉ vì kiểu dùng giấy vệ sinh cực quen, ai nghe xong cũng tưởng TỐT

Thiếu nữ 20 tuổi mắc ung thư cổ tử cung chỉ vì kiểu dùng giấy vệ sinh cực quen, ai nghe xong cũng tưởng TỐT

Dân số và phát triển
Người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội khám vô sinh: Phát hiện polyp mọc chi chít trong buồng tử cung

Người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội khám vô sinh: Phát hiện polyp mọc chi chít trong buồng tử cung

Dân số và phát triển
Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung âm thầm làm 1 điều khiến nhiều người nể phục

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung âm thầm làm 1 điều khiến nhiều người nể phục

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách

