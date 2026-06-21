Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh biểu hiện rất đa dạng trong cuộc sống. Chị em thường gặp khó khăn khi tập trung vào công việc hoặc duy trì cuộc trò chuyện.

Đi kèm là chứng hay quên phiền toái, liên tục chật vật nhớ điều định nói hay tìm đồ đạc lạc mất. Họ cũng lúng túng, gặp trở ngại khi đưa ra những quyết định từng rất đơn giản. Tất cả tạo nên cảm giác mơ màng, nói chung, ảnh hưởng lớn đến năng suất và tâm lý.

1. Tại sao sương mù não lại xảy ra trong thời kỳ mãn kinh?

Tình trạng sương mù não trong giai đoạn mãn kinh là điều mà rất nhiều chị em phụ nữ phải đối mặt.

Nguyên nhân của hiện tượng sương mù não trong thời kỳ mãn kinh rất phức tạp và chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Tuy nhiên, một vài yếu tố được cho là có đóng góp vào tình trạng này:

Thay đổi nội tiết tố: Trong thời kỳ mãn kinh, mức độ hormone estrogen trong cơ thể phụ nữ bị dao động và sụt giảm. Sự thay đổi này có tác động trực tiếp và ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của não bộ.

Rối loạn giấc ngủ: Phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh rất phổ biến gặp phải tình trạng khó ngủ, mất ngủ, đặc biệt là do hiện tượng đổ mồ hôi trộm vào ban đêm gây ra. Việc giấc ngủ bị gián đoạn liên tục sẽ tác động tiêu cực đến chức năng nhận thức vào ban ngày.

Căng thẳng (stress): Việc phải đối mặt và xoay xở với hàng loạt thay đổi về thể chất cũng như các triệu chứng khó chịu của thời kỳ mãn kinh dễ khiến chị em rơi vào trạng thái căng thẳng. Tình trạng căng thẳng mạn tính này đã được chứng minh là tác nhân làm trầm trọng thêm chứng sương mù não.

Các yếu tố từ lối sống: Một chế độ ăn uống kém dinh dưỡng, lười vận động hoặc việc sử dụng một số loại thuốc nhất định trong giai đoạn này cũng là những yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng suy giảm nhận thức .

2. Cách để chống lại sương mù não ở phụ nữ mãn kinh

Mặc dù không có một giải pháp chung duy nhất nào phù hợp cho tất cả mọi người nhưng có những chiến lược có thể mang lại sự nhẹ nhõm, từ thay đổi lối sống cho đến các phương pháp điều trị y tế.

Ưu tiên giấc ngủ: Hãy đặt mục tiêu ngủ từ 7 - 9 tiếng chất lượng mỗi đêm. Nếu chứng đổ mồ hôi trộm ban đêm làm gián đoạn giấc ngủ, có một vài điều có thể điều chỉnh để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Do đó, nên đặt nhiệt độ phòng mát mẻ vào ban đêm, vì phòng mát hơn sẽ dễ ngủ hơn. Tránh các tác nhân liên quan đến chế độ ăn uống như rượu, caffein hoặc đồ ăn cay nóng gần giờ đi ngủ. Hãy mặc đồ ngủ thoáng khí làm bằng vải tự nhiên như cotton.

Quản lý căng thẳng: Thực hành các kỹ thuật thư giãn như thiền, thở sâu hoặc yoga dù chỉ vài phút mỗi ngày cũng có thể giúp xoa dịu tâm trí và giảm bớt căng thẳng - yếu tố vốn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Tập thể dục thường xuyên: Tham gia ít nhất 30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày cho dù đó là đi bộ, pilates, lớp học đạp xe trong nhà hay bất cứ điều gì thấy thích đều có thể cải thiện sức khỏe não bộ và chức năng nhận thức.

Rèn luyện các bài tập nhận thức: Giống như cơ thể, não bộ của chúng ta cũng cần được tập thể dục. Các trò chơi như giải ô chữ có thể giúp cải thiện trí nhớ và tốc độ xử lý của chúng ta.

Ăn đa dạng các thực phẩm lành mạnh Tập trung chế độ ăn uống vào trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc có thể giúp hỗ trợ chức năng não khỏe mạnh.

Uống đủ nước: Mất nước có thể góp phần gây ra các khó khăn về nhận thức. Hãy cố gắng đặt mục tiêu uống từ 6 - 8 ly nước mỗi ngày. Để thực hiện điều này dễ dàng hơn, cũng có thể thử cho thêm vài lát chanh hoặc dưa chuột vào bình nước để tăng thêm sự hấp dẫn.

Cân nhắc liệu pháp hormone: Trong một số trường hợp, liệu pháp hormone (HT) có thể giúp giảm bớt các triệu chứng sương mù não. HT bao gồm việc bổ sung các dạng hormone – hoặc là estrogen, hoặc là sự kết hợp giữa estrogen và progesterone – để giúp giảm bớt các triệu chứng mãn kinh.

Lời khuyên Tình trạng sương mù não trong giai đoạn mãn kinh là điều mà rất nhiều phụ nữ phải đối mặt. Tuy nhiên, khi đã hiểu rõ nguyên nhân, chị em hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát các triệu chứng để lấy lại sự nhạy bén và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức vì chứng bệnh này, đừng âm thầm chịu đựng một mình. Hãy chủ động đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn lộ trình chăm sóc và điều trị phù hợp nhất.



