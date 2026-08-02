Tại sao kinh nguyệt đến sớm? 8 nguyên nhân phổ biến chị em cần lưu ý

Kinh nguyệt không phải lúc nào cũng tuân thủ một lịch trình cố định như đồng hồ. Đôi khi, những căng thẳng trong cuộc sống, thay đổi chế độ sinh hoạt hoặc vấn đề sức khỏe nội tiết có thể khiến chu kỳ của bị xáo trộn. Dù việc thỉnh thoảng đến sớm vài ngày là bình thường nhưng nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, cơ thể đang gửi đi những tín hiệu cảnh báo quan trọng mà chị em không nên bỏ qua.

1. Những nguyên nhân phổ biến khiến kinh nguyệt đến sớm

Phụ nữ bị căng thẳng, stress cũng có khả năng khiến kinh nguyệt đến sớm.

Theo ThS.BS Lê Quang Dương – Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, thông thường, một chu kỳ kinh nguyệt khỏe mạnh kéo dài từ 21 đến 35 ngày. Nếu chu kỳ ngắn hơn 21 ngày, đó được coi là chu kỳ bất thường. Có rất nhiều yếu tố ngoại cảnh có thể tác động trực tiếp đến nội tiết tố , khiến kỳ "đèn đỏ" xuất hiện sớm hơn:

Căng thẳng kéo dài: Stress khiến cơ thể sản sinh nhiều cortisol – loại hormone có khả năng làm rối loạn trục điều khiển hormone sinh sản, từ đó phá vỡ lịch trình chu kỳ của bạn.

Thay đổi lối sống đột ngột: Việc mới bắt đầu, chế độ tập luyện cường độ cao, sụt cân/tăng cân quá nhanh, hoặc thay đổi môi trường sống (đi du lịch, đổi múi giờ) đều có thể làm chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn.

Tác dụng phụ của thuốc: Một số loại thuốc như thuốc giảm đau (aspirin), thực phẩm chức năng, hoặc đặc biệt là việc quên uống thuốc tránh thai hàng ngày có thể làm niêm mạc tử cung bong sớm.

Giai đoạn chuyển giao nội tiết: Đối với các bạn gái mới dậy thì hoặc phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh , hệ thống hormone chưa ổn định hoặc đang trong quá trình suy giảm, dẫn đến sự khó đoán định của ngày hành kinh.

Dấu hiệu mang thai: Đôi khi, máu báo thai xuất hiện sớm khiến bạn lầm tưởng là kinh nguyệt. Nếu có quan hệ tình dục không an toàn , hãy thực hiện thử thai để có kết quả chính xác nhất.

Nếu tình trạng kinh nguyệt đến sớm đi kèm với các biểu hiện đau đớn hay chảy máu bất thường, các chị em tuyệt đối không nên chủ quan vì đây có thể là bệnh lý:

Vấn đề tại tử cung và cổ tử cung: Polyp, u xơ tử cung hoặc tình trạng lạc nội mạc tử cung trong cơ (adenomyosis) là những nguyên nhân phổ biến gây xuất huyết ngoài chu kỳ hoặc khiến kinh nguyệt đến sớm, kèm theo đau bụng dữ dội.

Rối loạn nội tiết và tuyến giáp: Suy giáp hoặc các rối loạn tuyến yên thường làm ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hormone của cơ thể, dẫn đến chu kỳ không ổn định.

Viêm nhiễm phụ khoa: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (như lậu, chlamydia) hoặc viêm nhiễm cổ tử cung có thể gây chảy máu bất thường, đặc biệt là sau khi quan hệ.

2. Khi nào nên đi khám khi kinh nguyệt đến sớm?

ThS.BS Lê Quang Dương khuyên, nếu kinh nguyệt chỉ đến sớm một vài lần trong năm do áp lực công việc, không cần quá lo lắng. Hãy thử theo dõi lịch trình trong 3 - 4 tháng tới. Tuy nhiên, hãy đặt lịch hẹn với bác sĩ phụ khoa ngay khi:

Chu kỳ luôn đến sớm hơn 21 ngày (tình trạng đa kinh).

Lượng máu ra nhiều bất thường, kéo dài hơn 7 ngày.

Đau bụng dữ dội hoặc đau bất thường trong kỳ kinh.

Chảy máu sau khi quan hệ tình dục hoặc chảy máu giữa chu kỳ.

Việc thăm khám, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết sẽ giúp xác định rõ nguyên nhân. Chị em đừng ngần ngại chia sẻ các triệu chứng của mình, bảo vệ sức khỏe sinh sản rất quan trọng đối với phụ nữ.



