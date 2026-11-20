Gần 40 tuổi mới có con, chúng tôi dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con

Năm nay tôi 70 tuổi, từng là giáo viên dạy văn cấp 3, còn chồng tôi công tác trong ngành ngân hàng. Chúng tôi đã nghỉ hưu nhiều năm, cả hai đều có lương hưu khá, cuộc sống vật chất không phải lo nghĩ quá nhiều. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người nghĩ vợ chồng tôi đang có một tuổi già đáng mơ ước.

Nhưng chẳng ai biết phía sau cuộc sống tưởng như viên mãn ấy là một nỗi đau mà đến giờ tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Vợ chồng tôi hiếm muộn, mãi gần 40 tuổi tôi mới sinh được một cậu con trai. Vì là con một, chúng tôi luôn muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất, không muốn con phải thiếu thốn hay thua kém bạn bè. Có lẽ vì quá mong con được sung sướng, chúng tôi đã vô tình bao bọc con quá mức.

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Từ những năm học cấp 3, con trai tôi đã bắt đầu chơi với một nhóm bạn khiến chúng tôi lo lắng. Các cháu thường tụ tập, đi chơi, có những biểu hiện không tốt. Tôi và chồng đã nhiều lần nhắc nhở, khuyên bảo, thậm chí nghiêm khắc ngăn cấm.

Nhưng khi con lên đại học, mọi thứ bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Con sống xa nhà, có những mối quan hệ riêng, những cuộc vui mà bố mẹ không thể biết hết.

Cho đến một ngày, tôi biết con bị nghiện. Tôi không thể tin con mình lại sa vào con đường ấy. Tôi vừa đau đớn, vừa xấu hổ, vừa hoang mang không biết phải làm gì để kéo con trở lại.

Khi con trưởng thành, vợ chồng tôi giục con lập gia đình. Chúng tôi nghĩ rằng khi có vợ, có con, con sẽ có thêm trách nhiệm, biết lo cho mái ấm của mình và dần từ bỏ những mối quan hệ không lành mạnh trước đây.

Thế nhưng, sau khi vợ con sinh đứa con đầu lòng không lâu, biến cố đau đớn nhất cuộc đời tôi xảy ra. Con trai tôi bị sốc thuốc và qua đời, để lại người vợ trẻ cùng đứa con còn đỏ hỏn.

Tôi không thể tin đó là sự thật. Một người mẹ gần 40 tuổi mới có con, dành cả cuộc đời để chăm chút, hy vọng và chờ đợi, cuối cùng lại phải chứng kiến con ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Chồng tôi cũng suy sụp. Ông ít nói hơn, thường ngồi lặng lẽ một mình. Tôi chưa từng nghĩ rằng những năm tháng cuối đời, vợ chồng mình lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Tuổi già chỉ còn cháu nội là niềm vui, nhưng tôi lo cho tương lai của cháu

Từ ngày con mất, cháu nội trở thành niềm an ủi lớn nhất của vợ chồng tôi. Mỗi lần nhìn cháu, tôi lại thấy thấp thoáng hình ảnh con trai khi còn nhỏ. Có những nét mặt, cử chỉ của cháu khiến tôi nhớ con đến nghẹn lòng.

Tôi thương con dâu. Còn trẻ mà đã phải chịu cảnh góa bụa, một mình nuôi con khi tương lai phía trước còn rất dài. Vợ chồng tôi luôn muốn đỡ đần để mẹ con cháu có cuộc sống ổn định. Chúng tôi không muốn con dâu phải cảm thấy đơn độc, càng không muốn cháu nội thiếu thốn tình cảm và điều kiện sống chỉ vì mất cha từ khi còn quá nhỏ.

Ảnh minh họa.

Nhưng tuổi tác không chờ đợi ai. Tôi năm nay đã 70, chồng cũng đã nghỉ hưu. Dù sức khỏe hiện tại chưa quá yếu, chúng tôi hiểu rằng mình không thể ở bên cháu mãi mãi. Điều khiến tôi lo lắng nhất là nếu một ngày ông bà không còn, cháu sẽ sống ra sao, tài sản của gia đình nên được sắp xếp thế nào để bảo đảm tương lai lâu dài cho cháu.

Gần đây, vợ chồng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện lập giấy tờ thừa kế. Chúng tôi có nhà cửa, tiền tiết kiệm và một số tài sản tích lũy trong nhiều năm. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ nhiều đến việc phân chia, bởi trong suy nghĩ của mình, con trai sẽ là người tiếp nối gia đình, còn vợ chồng tôi chỉ cần sống khỏe mạnh, vui vầy bên con cháu.

Giờ con không còn, mọi dự định đều phải thay đổi. Tôi muốn dành phần lớn tài sản cho cháu nội, bởi cháu là người thân ruột thịt gần gũi nhất, cũng là người cần được bảo vệ khi còn quá nhỏ. Nhưng tôi cũng băn khoăn liệu có nên lập giấy tờ để con dâu đứng ra quản lý tài sản dành cho cháu hay không.

Con dâu còn trẻ, tôi thương và tin cháu, nhưng chuyện tài sản là việc hệ trọng, cần tính toán rõ ràng để tránh những rắc rối về sau. Cháu nội hiện chưa đủ tuổi trưởng thành. Nếu để con dâu thay mặt quản lý tài sản thì cần có những giấy tờ, thỏa thuận và cách thức nào để bảo đảm quyền lợi của cháu?

Có người khuyên chúng tôi nên làm thủ tục thừa kế sớm, xác định rõ phần tài sản dành cho cháu. Người khác lại cho rằng cứ để mọi chuyện tự nhiên, khi nào cần tính thì tính. Nhưng ở tuổi này, tôi không muốn trì hoãn những việc có thể chủ động chuẩn bị.

Tôi chỉ mong những gì vợ chồng tích lũy cả đời sẽ được sắp xếp hợp lý, để cháu nội có một tương lai ổn định và con dâu cũng có thể yên tâm nuôi dạy cháu. Xin mọi người cho tôi lời khuyên: Vợ chồng tôi nên làm thế nào để vừa bảo đảm quyền lợi cho cháu, vừa tránh những rắc rối về tài sản sau này?

H.Giang