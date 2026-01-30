SUV cỡ nhỏ giá 330 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, công nghệ hiện đại cạnh tranh Kia Seltos, bán như Kia Morning, Hyundai Grand i10
GĐXH - SUV cỡ nhỏ của Nissan nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ dòng SUV biểu tượng Patrol.
SUV cỡ nhỏ thiết kế đẹp long lanh, công nghệ hiện đại cạnh tranh Kia Seltos
Nissan Tekton được xem là "át chủ bài" của hãng xe Nhật Bản trong nỗ lực giành lại thị phần tại các thị trường đang phát triển, nơi phân khúc SUV cỡ nhỏ và cỡ trung đang tăng trưởng mạnh nhờ mức giá dễ tiếp cận cùng khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển đô thị lẫn gia đình.
Dù mới chỉ xuất hiện qua các hình ảnh hé lộ, Nissan Tekton đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ dòng SUV biểu tượng Patrol.
Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô dập nổi, lưới tản nhiệt cỡ lớn và dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài toàn chiều ngang. Cụm đèn pha tạo hình chữ C đặc trưng của Nissan giúp tổng thể trở nên hiện đại, dễ nhận diện. Ở phía sau, dải đèn hậu LED liền mạch hai bên mang lại cảm giác bề thế và cao cấp hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.
Tekton được phát triển trên nền tảng khung gầm CMF-B, dùng chung với Renault Duster thế hệ mới. Với chiều dài khoảng 4,3 m, mẫu xe được định vị trong nhóm SUV cỡ nhỏ – cỡ trung, hướng tới người dùng đô thị nhưng vẫn đảm bảo không gian đủ rộng cho nhu cầu gia đình và những chuyến đi dài.
Khoang nội thất của Nissan Tekton hiện chưa được công bố chính thức, song các thông tin rò rỉ cho thấy mẫu xe này sẽ tập trung mạnh vào yếu tố công nghệ.
Xe nhiều khả năng được trang bị màn hình trung tâm khoảng 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, ghế trước có thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh. Về an toàn, Tekton được kỳ vọng sở hữu 6 túi khí tiêu chuẩn cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.
Về vận hành, Nissan Tekton dự kiến có hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp, gồm bản 1.0L thiên về tiết kiệm nhiên liệu và bản 1.3L cho công suất khoảng 156 mã lực. Xe có thể đi kèm hộp số sàn hoặc hộp số vô cấp CVT. Ngoài ra, Nissan được cho là đang phát triển thêm biến thể hybrid nhằm cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ lớn đến từ Toyota và Suzuki.
Giá SUV cỡ nhỏ Nissan Tekton
Theo kế hoạch, Nissan Tekton sẽ được sản xuất tại Ấn Độ để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.
Sau khi quy đổi, giá bán dự kiến dao động trong khoảng 330–540 triệu đồng, qua đó đưa Tekton trở thành đối thủ trực tiếp của những cái tên quen thuộc như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Renault Duster trong cuộc đua giành thị phần ở phân khúc SUV phổ thông.
Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường
Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.
VinFast VF 5 Plus
Giá từ 442 triệu đồng.
VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.
Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.
Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.
Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…
Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.
Giá xe Hyundai Grand i10
Từ 360 - 435 triệu đồng.
Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.
Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.
Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.
Giá xe Kia Morning
Từ 349 đến 424 triệu đồng.
Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.
Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.
Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.
Giá xe Toyota Wigo
Từ 352 - 385 triệu đồng.
Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.
Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.
Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.
Giá xe Mitsubishi Attrage
Từ 380 – 490 triệu đồng.
Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.
Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.
