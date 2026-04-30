Tác dụng bất ngờ của việc để baking soda trong nhà tắm không phải ai cũng biết
GĐXH - Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp nhưng ít ai biết baking soda còn có vô vàn công dụng tuyệt vời khi vệ sinh và khử mùi trong không gian nhà tắm.
Khử mùi hôi hiệu quả
Baking soda (NaHCO3) là một loại muối khoáng tự nhiên với đặc tính kiềm nhẹ. Nhờ tính chất này, baking soda có khả năng trung hòa axit, khử mùi hôi, làm sạch vết bẩn và diệt khuẩn hiệu quả.
Trong môi trường ẩm ướt và thường xuyên tiếp xúc với các chất bẩn như nhà tắm, baking soda trở thành "trợ thủ đắc lực" giúp bạn vệ sinh và giữ cho không gian luôn sạch sẽ, thơm tho.
Nhà tắm thường có mùi ẩm mốc, hôi khó chịu do vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Baking soda có khả năng hấp thụ và trung hòa các phân tử gây mùi, giúp không gian nhà tắm luôn thơm mát. Bạn có thể đặt một bát baking soda mở nắp trong góc nhà tắm, hoặc rắc baking soda lên sàn nhà, bồn cầu để khử mùi hiệu quả.
Làm sạch bồn cầu
Baking soda là chất tẩy rửa tự nhiên an toàn và hiệu quả cho bồn cầu. Rắc baking soda lên bề mặt bồn cầu, để khoảng 15-20 phút rồi dùng bàn chải cọ sạch. Baking soda sẽ giúp loại bỏ vết ố vàng, vết bẩn cứng đầu và khử mùi hôi bồn cầu hiệu quả.
Thông tắc cống
Cống nhà tắm thường bị tắc nghẽn do tóc, xà phòng, cặn bẩn tích tụ. Baking soda kết hợp với giấm ăn sẽ tạo ra phản ứng sủi bọt giúp đánh tan các chất cặn bã, thông tắc cống nhanh chóng. Đổ 1 cốc baking soda xuống cống, tiếp theo là 1 cốc giấm ăn. Đợi khoảng 30 phút rồi xả nước nóng để làm sạch cống.
Làm sạch sàn nhà tắm
Sàn nhà tắm thường xuyên bị ướt và dễ bám bẩn. Baking soda giúp làm sạch các vết bẩn, ố vàng trên sàn nhà tắm hiệu quả. Hòa tan baking soda với nước tạo thành hỗn hợp sệt, sau đó dùng bàn chải chà lên sàn nhà tắm. Baking soda sẽ giúp đánh bay vết bẩn, trả lại vẻ sáng bóng cho sàn nhà.
Làm sạch tường nhà tắm
Tường nhà tắm cũng dễ bị ố vàng, nấm mốc do độ ẩm cao. Baking soda kết hợp với nước oxy già sẽ tạo thành hỗn hợp tẩy rửa mạnh mẽ, giúp làm sạch tường nhà tắm hiệu quả. Hòa tan baking soda với nước oxy già theo tỷ lệ 1:1, sau đó dùng khăn mềm lau lên tường nhà tắm.
Làm sạch vòi sen, vòi nước
Vòi sen, vòi nước thường bị ố vàng, đóng cặn canxi do nước cứng. Baking soda giúp làm sạch các vết ố, cặn bẩn trên vòi sen, vòi nước một cách dễ dàng. Hòa tan baking soda với nước tạo thành hỗn hợp sệt, sau đó dùng khăn mềm hoặc bàn chải đánh răng cũ chà lên vòi sen, vòi nước.
Làm sạch gương nhà tắm
Gương nhà tắm thường bị mờ, bám hơi nước. Baking soda giúp làm sạch gương, trả lại vẻ sáng bóng cho gương nhà tắm. Hòa tan baking soda với nước, sau đó dùng khăn mềm lau lên bề mặt gương.
Làm sạch bồn tắm
Bồn tắm thường bị ố vàng, xỉn màu do sử dụng lâu ngày. Baking soda kết hợp với giấm ăn hoặc chanh sẽ giúp làm sạch bồn tắm hiệu quả. Rắc baking soda lên bề mặt bồn tắm, sau đó dùng giấm ăn hoặc nước cốt chanh xịt lên. Đợi khoảng 15-20 phút rồi dùng bàn chải cọ sạch.
