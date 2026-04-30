Tác dụng bất ngờ của việc để baking soda trong nhà tắm không phải ai cũng biết

Thứ năm, 19:00 30/04/2026 | Không gian sống
GĐXH - Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp nhưng ít ai biết baking soda còn có vô vàn công dụng tuyệt vời khi vệ sinh và khử mùi trong không gian nhà tắm.

Khử mùi hôi hiệu quả  

Baking soda (NaHCO3) là một loại muối khoáng tự nhiên với đặc tính kiềm nhẹ. Nhờ tính chất này, baking soda có khả năng trung hòa axit, khử mùi hôi, làm sạch vết bẩn và diệt khuẩn hiệu quả. 

Trong môi trường ẩm ướt và thường xuyên tiếp xúc với các chất bẩn như nhà tắm, baking soda trở thành "trợ thủ đắc lực" giúp bạn vệ sinh và giữ cho không gian luôn sạch sẽ, thơm tho.

Nhà tắm thường có mùi ẩm mốc, hôi khó chịu do vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Baking soda có khả năng hấp thụ và trung hòa các phân tử gây mùi, giúp không gian nhà tắm luôn thơm mát. Bạn có thể đặt một bát baking soda mở nắp trong góc nhà tắm, hoặc rắc baking soda lên sàn nhà, bồn cầu để khử mùi hiệu quả.

Làm sạch bồn cầu

Baking soda là chất tẩy rửa tự nhiên an toàn và hiệu quả cho bồn cầu. Rắc baking soda lên bề mặt bồn cầu, để khoảng 15-20 phút rồi dùng bàn chải cọ sạch. Baking soda sẽ giúp loại bỏ vết ố vàng, vết bẩn cứng đầu và khử mùi hôi bồn cầu hiệu quả.

Baking soda còn có vô vàn công dụng tuyệt vời khi vệ sinh và khử mùi trong không gian nhà tắm.

Thông tắc cống

Cống nhà tắm thường bị tắc nghẽn do tóc, xà phòng, cặn bẩn tích tụ. Baking soda kết hợp với giấm ăn sẽ tạo ra phản ứng sủi bọt giúp đánh tan các chất cặn bã, thông tắc cống nhanh chóng. Đổ 1 cốc baking soda xuống cống, tiếp theo là 1 cốc giấm ăn. Đợi khoảng 30 phút rồi xả nước nóng để làm sạch cống.

Làm sạch sàn nhà tắm

Sàn nhà tắm thường xuyên bị ướt và dễ bám bẩn. Baking soda giúp làm sạch các vết bẩn, ố vàng trên sàn nhà tắm hiệu quả. Hòa tan baking soda với nước tạo thành hỗn hợp sệt, sau đó dùng bàn chải chà lên sàn nhà tắm. Baking soda sẽ giúp đánh bay vết bẩn, trả lại vẻ sáng bóng cho sàn nhà.

Làm sạch tường nhà tắm

Tường nhà tắm cũng dễ bị ố vàng, nấm mốc do độ ẩm cao. Baking soda kết hợp với nước oxy già sẽ tạo thành hỗn hợp tẩy rửa mạnh mẽ, giúp làm sạch tường nhà tắm hiệu quả. Hòa tan baking soda với nước oxy già theo tỷ lệ 1:1, sau đó dùng khăn mềm lau lên tường nhà tắm.

Hòa tan baking soda với nước tạo thành hỗn hợp sệt, sau đó dùng khăn mềm hoặc bàn chải đánh răng cũ chà lên vòi sen, vòi nước để làm sạch.

Làm sạch vòi sen, vòi nước

Vòi sen, vòi nước thường bị ố vàng, đóng cặn canxi do nước cứng. Baking soda giúp làm sạch các vết ố, cặn bẩn trên vòi sen, vòi nước một cách dễ dàng. Hòa tan baking soda với nước tạo thành hỗn hợp sệt, sau đó dùng khăn mềm hoặc bàn chải đánh răng cũ chà lên vòi sen, vòi nước.

Làm sạch gương nhà tắm

Gương nhà tắm thường bị mờ, bám hơi nước. Baking soda giúp làm sạch gương, trả lại vẻ sáng bóng cho gương nhà tắm. Hòa tan baking soda với nước, sau đó dùng khăn mềm lau lên bề mặt gương.

Làm sạch bồn tắm

Bồn tắm thường bị ố vàng, xỉn màu do sử dụng lâu ngày. Baking soda kết hợp với giấm ăn hoặc chanh sẽ giúp làm sạch bồn tắm hiệu quả. Rắc baking soda lên bề mặt bồn tắm, sau đó dùng giấm ăn hoặc nước cốt chanh xịt lên. Đợi khoảng 15-20 phút rồi dùng bàn chải cọ sạch.

Tủ lạnh chạy tốn điện, nguyên nhân và những cách khắc phục cực hayTủ lạnh chạy tốn điện, nguyên nhân và những cách khắc phục cực hay

GĐXH - Trong bài viết dưới đây, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những nguyên nhân khiến tủ lạnh chạy tốn điện và những lời khuyên hữu ích để khắc phục cho vấn đề này nhé.

Cách để không mất nhiều tiền điện điều hòa mà còn giúp tăng tuổi thọ thiết bị này trong nhàCách để không mất nhiều tiền điện điều hòa mà còn giúp tăng tuổi thọ thiết bị này trong nhà

GĐXH - Vào những ngày hè nắng nóng gay gắt thì nhu cầu sử dụng điều hòa của các hộ gia đình tăng đáng kể. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách dùng thì không chỉ mang lại hiệu quả làm lạnh tối ưu mà còn hạn chế tình trạng lãng phí điện năng hàng tháng.

Tin liên quan

Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026

Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026

Nên cảnh giác với những loại hoa đẹp nhưng có độc tố

Nên cảnh giác với những loại hoa đẹp nhưng có độc tố

Nhà có cây tự nhiên chết là điềm báo gì?

Nhà có cây tự nhiên chết là điềm báo gì?

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

Tủ lạnh chạy tốn điện, nguyên nhân và những cách khắc phục cực hay

Tủ lạnh chạy tốn điện, nguyên nhân và những cách khắc phục cực hay

Cùng chuyên mục

Đây mới là địa điểm lý tưởng hấp dẫn, độc đáo trong những ngày nghỉ cực chill

Đây mới là địa điểm lý tưởng hấp dẫn, độc đáo trong những ngày nghỉ cực chill

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Bạn đang tìm địa điểm du lịch cho những ngày nghỉ lễ vừa sống ảo cực chill vừa tránh được cái nóng đầu hè? Bài viết này tổng hợp những nơi từ trong nhà mát lạnh, ngoài trời đẹp mê ly cho đến các khu nghỉ dưỡng ngoại thành lý tưởng.

Các điểm vui chơi đẹp và ý nghĩa dịp 30/4 tại Hà Nội

Các điểm vui chơi đẹp và ý nghĩa dịp 30/4 tại Hà Nội

- 2 ngày trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ giải phóng miền Nam sắp đến nên nhiều người đang tìm kiếm địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội. Hãy khám phá ngay top những địa chỉ thú vị và mang đậm nét lịch sử với bài viết dưới đây.

Người mệnh Thủy để cây gì trên bàn khơi thông dòng chảy tài lộc

Người mệnh Thủy để cây gì trên bàn khơi thông dòng chảy tài lộc

- 3 ngày trước

GĐXH - Với những người mang mệnh Thủy, việc lựa chọn cây cảnh hợp mệnh có thể giúp tăng cường vận khí, khơi thông dòng chảy tài lộc và mang lại sự hanh thông trong công việc.

Người mệnh sau nên trồng cây này giúp tăng cường vượng khí, mang lại may mắn và tài lộc

Người mệnh sau nên trồng cây này giúp tăng cường vượng khí, mang lại may mắn và tài lộc

- 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những lợi ích về mặt phong thủy, cây phú quý còn có mối liên hệ đặc biệt với các mệnh trong ngũ hành. Việc chọn cây hợp mệnh không chỉ giúp tăng cường vượng khí mà còn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

- 4 ngày trước

GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.

Bí quyết thu hút tài lộc trong phong thủy phòng tắm không phải ai cũng biết

Bí quyết thu hút tài lộc trong phong thủy phòng tắm không phải ai cũng biết

- 6 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, phòng tắm, nếu đặt sai vị trí hoặc thiết kế không hợp lý sẽ khiến "thủy khí" bị thất thoát. Điều này không chỉ làm hao hụt tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và hòa khí trong gia đình.

Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026

Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026

- 6 ngày trước

GĐXH - Cây kim tiền còn được biết đến với nhiều tên như cây phát tài, kim tài phát, kim tiền lộc phát. Là loại cây này dễ trồng, chăm sóc. Một điều ít ai biết rằng kim tiền cũng ra hoa và khi ra hoa sẽ báo hiệu điềm tương lai sắp xảy đến.

Nên cảnh giác với những loại hoa đẹp nhưng có độc tố

Nên cảnh giác với những loại hoa đẹp nhưng có độc tố

- 6 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách một số loài hoa phổ biến có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng cần cẩn trọng vì chúng chứa các thành phần tự nhiên có thể gây ngộ độc cho người và thú cưng.

Nhà có cây tự nhiên chết là điềm báo gì?

Nhà có cây tự nhiên chết là điềm báo gì?

- 1 tuần trước

GĐXH - Trong phong thuỷ, cây cảnh sẽ mang đến may mắn cũng như sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ, vì vậy nếu nhà có cây tự nhiên chết có phải điềm báo xui xẻo đến cho gia chủ?

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

- 1 tuần trước

GĐXH - Mặc dù được biết đến như một biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, cây kim tiền vẫn tiềm ẩn những rủi ro về độc tính mà không phải ai cũng nắm rõ.

Xem nhiều

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

GĐXH - Mặc dù được biết đến như một biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, cây kim tiền vẫn tiềm ẩn những rủi ro về độc tính mà không phải ai cũng nắm rõ.

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

Cây xanh lý tưởng cho không gian nhà vệ sinh sạch và thư giãn năm 2026

Cây xanh lý tưởng cho không gian nhà vệ sinh sạch và thư giãn năm 2026

Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026

Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026

Nhà có cây tự nhiên chết là điềm báo gì?

Nhà có cây tự nhiên chết là điềm báo gì?

