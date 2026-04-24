Bí quyết thu hút tài lộc trong phong thủy phòng tắm không phải ai cũng biết
GĐXH - Theo phong thủy, phòng tắm, nếu đặt sai vị trí hoặc thiết kế không hợp lý sẽ khiến "thủy khí" bị thất thoát. Điều này không chỉ làm hao hụt tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và hòa khí trong gia đình.
Bố trí phòng tắm hợp phong thủy
Vị trí đặt phòng tắm: Không nên đặt phòng tắm ở chính giữa ngôi nhà. Vị trí trung tâm được coi là "trái tim" của ngôi nhà, cần sự khô thoáng và nguồn năng lượng dương, trong khi nhà tắm thường ẩm ướt và dễ tích tụ khí xấu.
Tránh đặt phòng tắm đối diện cửa chính, vì sẽ gây thất thoát tài lộc ngay khi dòng năng lượng đi vào nhà.
Không bố trí phòng tắm phía trên phòng khách, bàn thờ hoặc giường ngủ để hạn chế luồng khí tiêu cực.
Cửa phòng tắm và hướng mở: Cửa phòng tắm tốt nhất không được đối diện bếp, phòng ngủ hay phòng thờ. Nếu không thể thay đổi kiến trúc, gia chủ có thể treo rèm hoặc đặt các vật phẩm phong thủy như thảm chùi chân màu sắc hợp mệnh để hóa giải.
Ánh sáng và thông gió: Phòng tắm nên có cửa sổ hoặc quạt thông gió để tránh ẩm mốc. Ánh sáng trong phòng tắm cũng rất quan trọng. Nên sử dụng ánh sáng trắng hoặc vàng nhẹ để tạo cảm giác ấm áp, sạch sẽ.
Nếu có thể, hãy tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách lắp cửa sổ hoặc giếng trời để lưu thông không khí và năng lượng.
Màu sắc hợp phong thủy: Sử dụng màu sắc nhẹ nhàng như trắng, xanh dương, be hoặc xám nhạt, vừa mang lại cảm giác thư giãn vừa tạo sự hài hòa ngũ hành.
Gia chủ mệnh Thủy hoặc Mộc có thể dùng gam xanh biển, xanh lá để tăng vượng khí. Người mệnh Thổ có thể chọn màu vàng nhạt, kem để giữ sự ổn định.
Thiết bị và nội thất: Không nên đặt bồn cầu đối diện cửa ra vào hoặc gương, vì điều này có thể phản chiếu năng lượng tiêu cực. Luôn đóng nắp bồn cầu sau khi sử dụng để giữ năng lượng tốt.
Lắp gương giúp mở rộng không gian và tăng cường ánh sáng, nhưng không nên đặt hai gương đối diện nhau, vì điều này có thể gây rối loạn dòng chảy năng lượng.
Lắp bồn rửa và vòi sen nhưng phải đảm bảo các thiết bị này hoạt động tốt, không bị rò rỉ, vì nước rò rỉ tượng trưng cho tài lộc bị thất thoát.
Ngoài ra, bạn có thể thêm cây xanh nhỏ như lưỡi hổ, trầu bà để tăng cường năng lượng tích cực, đồng thời giúp thanh lọc không khí. Nội thất phòng tắm nên tối giản, tránh bừa bộn để không làm năng lượng bị ngưng trệ.
Những điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng tắm
Không để phòng tắm tích tụ mùi hôi, nước ứ đọng hoặc rác thải. Đây là những yếu tố thu hút khí xấu. Không đặt bàn thờ thần tài, ông địa cạnh phòng tắm vì sự đối nghịch năng lượng.
Không dùng màu sơn quá tối hoặc những gam màu nóng như đỏ, cam đậm, vì chúng tạo cảm giác bức bối, không phù hợp năng lượng mát lạnh của nước. Không để cửa phòng tắm thường xuyên mở, tránh thất thoát tài khí.
Mẹo phong thủy giúp phòng tắm thêm vượng khí
Đặt thêm một vài chậu cây xanh nhỏ như lưỡi hổ, trầu bà, lan ý vừa thanh lọc không khí vừa cân bằng năng lượng. Sử dụng mùi hương tự nhiên từ tinh dầu sả, oải hương hoặc bạc hà để tạo cảm giác dễ chịu.
Luôn giữ phòng tắm gọn gàng, sạch sẽ, sắp xếp vật dụng khoa học để năng lượng lưu thông. Treo chuông gió nhỏ bên ngoài phòng tắm để điều hòa khí vận, đặc biệt hiệu quả trong những không gian chật hẹp.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
