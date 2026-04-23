Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

Đặc điểm cây kim tiền

Cây kim tiền, hay còn được gọi bằng nhiều cái tên như cây kim phát tài, cây phát tài, kim tiền phát lộc, có tên khoa học là Zamioculcas Zamiifolia và có xuất xứ từ châu Phi.

Đây là loại cây cảnh phổ biến, thường được trưng bày trong nhà hoặc văn phòng nhờ vẻ đẹp thanh thoát và ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Cây kim tiền thuộc nhóm cây mọng nước, cây kim tiền phát triển dạng bụi và sở hữu tuổi thọ cao. Cây thường cao từ 30cm đến 1m, với rễ củ có khả năng tích nước. Lá cây thuộc dạng kép lông chim, màu xanh đậm, mọc đối xứng dọc theo cuống, tạo nên vẻ ngoài hài hòa, cân đối.

Cây kim tiền có độc không?

Mặc dù đây là loại cây cảnh được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp và ý nghĩa phong thủy, cây kim phát tài (hay kim tiền) lại tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc.

Mặc dù được biết đến như một biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, cây kim tiền vẫn tiềm ẩn những rủi ro về độc tính mà không phải ai cũng nắm rõ.

Các nhà khoa học đã phát hiện trong lá và cuống cây này chứa nhiều canxi oxalat – một hợp chất có khả năng gây kích ứng mạnh. Khi tiếp xúc, nó có thể làm da ngứa rát, gây tổn thương màng nhầy ở họng, môi, niêm mạc lưỡi và kết mạc mắt.

Đặc biệt, một nghiên cứu từ Đại học Bergen (Na Uy) đã tiến hành thử nghiệm độc tố của cây kim tiền trên tôm. Khi tiêm một lượng nhỏ canxi oxalat (chỉ 1mg/ml) chiết xuất từ cây vào tôm, con tôm đã chết ngay lập tức.

Với con người, nếu hấp thụ một lượng lớn độc chất này, các triệu chứng kích ứng sẽ nhanh chóng xuất hiện, bao gồm: Ngứa rát môi, lưỡi, mắt, nổi mẩn đỏ trên da. Nặng hơn, nạn nhân có thể gặp tình trạng buồn nôn, khó thở, co giật, hoặc thậm chí hôn mê. Trẻ nhỏ và những người có làn da nhạy cảm thường dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, khi trồng cây kim tiền trong nhà, cần hết sức thận trọng. Đặt cây ở vị trí xa tầm tay trẻ em và vật nuôi để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

Cây kim tiền không chỉ là loại cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc cải thiện chất lượng không khí.

Thanh lọc không khí hiệu quả

Theo nghiên cứu từ Tạp chí Water, Air & Soil Pollution, cây kim tiền có khả năng thanh lọc không khí mạnh mẽ gấp ba lần so với cây lưỡi hổ. Nhờ khả năng hấp thụ và xử lý các hạt bụi siêu nhỏ, cây giúp không gian sống trở nên trong lành hơn.

Loại bỏ khí độc hại

Cây kim tiền có thể hấp thụ và loại bỏ các chất khí độc hại như xylene, etylbenzen, benzen, toluene và carbon dioxide. Những chất này thường xuất hiện trong môi trường nội thất do sơn, keo dán hoặc các sản phẩm hóa học, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Giảm ô nhiễm ozone mặt đất

Ozone mặt đất là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tạp chí Ecotoxicology and Environmental Safety cho biết, cây kim tiền có khả năng làm giảm nồng độ ozone trong không khí.

Nhờ những lợi ích này, cây được xem là lựa chọn lý tưởng để trồng trong nhà hoặc văn phòng, mang lại không gian sống xanh và lành mạnh.

* Thông tin phòng thủy trong bài mang tính tham khảo.

