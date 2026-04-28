Các điểm vui chơi đẹp và ý nghĩa dịp 30/4 tại Hà Nội
GĐXH - Dịp nghỉ lễ giải phóng miền Nam sắp đến nên nhiều người đang tìm kiếm địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội. Hãy khám phá ngay top những địa chỉ thú vị và mang đậm nét lịch sử với bài viết dưới đây.
Lăng Bác
Vào ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước, lăng Bác luôn là một trong những địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội ý nghĩa nhất. Du khách tới thăm lăng Bác bao gồm nhiều thế hệ khác nhau. Từ các em nhỏ, thanh thiếu niên tới các bác trung tuổi và những cụ già.
30/4 là thời điểm vô cùng thích hợp để ba mẹ cùng trẻ hướng về cội nguồn và gốc rễ dân tộc. Đặc biệt, khi tới viếng lăng Bác vào sáng sớm, gia đình còn có cơ hội được chứng kiến lễ thượng cờ - một nghi thức vô cùng thiêng liêng tại quảng trường Ba Đình.
Di tích nhà tù Hỏa Lò
Nhà tù Hòa Lò không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng biểu tượng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc mà còn là một địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội vô cùng ý nghĩa.
Bảo tàng dân tộc học
Vào dịp nghỉ lễ 30/4, bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức các chương trình thú vị như múa rối nước, múa rối cạn, trò chơi dân gian... để phục vụ du khách. Không chỉ vậy, bảo tàng cũng là nơi lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật mang đậm giá trị văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.
Ngoài ra, trong các phòng trưng bày tại bảo tàng còn lưu giữ đa dạng các loại phim tài liệu về các khía cạnh văn hóa vật thể và phi vật thể cùng nhiều công trình kiến trúc được phục dựng. Đây chắc chắn sẽ là địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội lý tưởng cho các bạn nhỏ yêu thích tìm tòi và khám phá.
Làng gốm Bát Tràng
Làng gốm Bát Tràng cũng là địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội mà các gia đình không nên bỏ qua. Đây là một làng nghề nổi tiếng với các tác phẩm gốm tinh xảo. Giờ đây, làng gốm Bát Tràng không chỉ là nơi sản xuất ra các sản phẩm có giá trị mà còn là khu du lịch thu hút đông đảo du khách tới tham quan và trải nghiệm giá trị truyền thống.
Khu phố cổ Hà Nội
Những dãy phố cổ mang nét đẹp của lịch sử, của thời gian cũng là địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội thu hút nhiều gia đình vào dịp lễ này.
Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Là biểu tượng cho truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là điểm đến không thể bỏ qua vào các dịp lễ lớn như 30/4 – 1/5.
Với lối kiến trúc cổ kính, không gian yên bình và hệ thống bia tiến sĩ ghi danh những bậc hiền tài đất Việt, nơi đây không chỉ là di tích lịch sử mà còn là chốn gửi gắm ước vọng thành đạt của biết bao người dân và học sinh, sinh viên. Nếu bạn đang thắc mắc 30/4 nên đi đâu quanh Hà Nội để kết hợp tham quan, thư giãn và khám phá di sản văn hóa, thì Văn Miếu chắc chắn là lựa chọn lý tưởng.
Xem show múa rối nước Thăng Long
Múa rối nước Thăng Long là loại hình nghệ thuật truyền thống đậm chất Bắc Bộ, mang lại những trải nghiệm vừa dân gian vừa giải trí.
Vào những ngày nghỉ lễ như 30/4 – 1/5, các suất diễn tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long thường cháy vé nhờ lượng khách du lịch tăng cao. Những tích trò quen thuộc như Thạch Sanh, Chú Tễu, Lê Lợi trả gươm… được dàn dựng sống động, hài hước nhưng vẫn đậm màu lịch sử, văn hóa.
