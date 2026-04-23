Nhà có cây tự nhiên chết là điềm báo gì?

Thứ năm, 14:28 23/04/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Trong phong thuỷ, cây cảnh sẽ mang đến may mắn cũng như sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ, vì vậy nếu nhà có cây tự nhiên chết có phải điềm báo xui xẻo đến cho gia chủ?

Cây chết do âm khí

Ngôi nhà đang cạn kiệt sinh khí

Theo phong thủy, ngôi nhà không đủ sinh khí để cây tiếp tục phát triển tươi tốt thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của gia chủ cũng như khiến việc làm ăn, vận may của những người trong gia đình đi xuống.

Vị trí không hợp phong thủy

Vị trí đặt cây thường đi đôi với ý nghĩa của cây. Cây phong thủy chọn cho chỗ nào thì nên đặt đúng vị trí đó.

Theo phong thủy, ngôi nhà không đủ sinh khí để cây tiếp tục phát triển tươi tốt thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của gia chủ.

Cây thu hút tài lộc thì nên đặt cây có nơi có nguồn sinh khí tốt, nơi có ánh sáng chiếu vào; còn cây có chức năng trấn âm khí thì nên đặt ở những vị trí xấu như trong góc khuất, nhà vệ sinh…

Cây khắc gia chủ

Trong phong thủy, trường hợp cây trồng mà khắc mệnh với gia chủ thì có thể tác động tiêu cực xui xẻo đến người sinh sống trong nhà cũng như ảnh hưởng vận khí không tốt tới chính ngôi nhà đang ở. Vì vậy, nếu cây bị héo khô thì cần phải được thay thế bằng cây xanh tươi tốt khác. 

Mặt khác, nếu cây xanh đặt trong phòng ngủ mà bị chết thì gia chủ cần phải xem xét lại không khí trong phòng, đây có thể là điềm báo xui xẻo đối với sức khỏe của gia chủ. Tránh để cây chết trong nhà.

Nếu cây bị héo khô thì cần phải được thay thế bằng cây xanh tươi tốt khác.

Một số cách giải hạn khi cây chết

Thay đổi vị trí cây trong nhà. Thay đổi sang một loại cây khác. Kết hợp thêm hồ cá đặt trong nhà.

Cây chết do lỗi chăm sóc

Độ ẩm không thích hợp

Độ ẩm trong nhà thường sẽ không đủ với cây, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh. Cây thiếu độ ẩm sẽ rụng lá, xơ xác và trở nên khô héo, xuất hiện màu nâu trên đỉnh lá.

Nếu tưới quá nhiều nước cho cây cũng không tốt vì sẽ xảy ra tình trạng ngập úng, dư nước khiến cây bị chết do dư ẩm.

Cây thiếu nắng

Cây cần ánh sáng để sản sinh chất diệp lục để lá cây có độ xanh tươi vốn có. Cây thiếu sáng sẽ nhạt màu, lá non ra có kích thước nhỏ so với bình thường.

Cây cần ánh sáng để sản sinh chất diệp lục để lá cây có độ xanh tươi vốn có.

Cây chết do lỗi chăm sóc (không chú ý loại bỏ sâu bọ)

Cần kiểm tra cây thường xuyên vì sâu bọ tấn công gây ảnh hưởng đến cây rất nhanh. Đặc điểm của cây bị sâu bọ tàn phá: lá cây bạc màu và xoăn, dù được tưới nước vẫn ủ rũ.

Những hình ảnh không tốt, không tích cực như cây chết trong nhà sẽ tạo ra không khí ảm đạm, u uất, gây ra ảnh hưởng bất lợi đến công việc, sức khoẻ, tâm lý con người sống trong môi trường đó.

Vì thế, cần theo dõi để kịp thời loại bỏ cây chết để thay vào đó bằng những cây xanh tốt, ngoài ra cần đặt cây ra bên ngoài để cây tiếp thu sinh khí, tạo sự tích cực đến gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Tin liên quan

Hóa giải phong thủy nhà ở ngã 3 đường xấu giúp gia trạch bình an

Hóa giải phong thủy nhà ở ngã 3 đường xấu giúp gia trạch bình an

Những yếu tố phong thủy cần thận trọng khi mua nhà trong ngõ

Những yếu tố phong thủy cần thận trọng khi mua nhà trong ngõ

Nếu muốn không hao tài phá lộc, hãy đọc bài viết sau để tránh phạm sai phong thủy nhà bếp 2026

Nếu muốn không hao tài phá lộc, hãy đọc bài viết sau để tránh phạm sai phong thủy nhà bếp 2026

Vật phẩm trong phòng khách cần tránh để bảo vệ vận khí gia đình bạn

Vật phẩm trong phòng khách cần tránh để bảo vệ vận khí gia đình bạn

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc bài trí phòng khách đúng cách có thể thu hút vận may, nhưng nếu đặt sai một số vật phong thủy lại đại kỵ.

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

GĐXH - Mặc dù được biết đến như một biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, cây kim tiền vẫn tiềm ẩn những rủi ro về độc tính mà không phải ai cũng nắm rõ.

Lễ hội Bình Đà 2026: Trang nghiêm nghi lễ Quốc Tổ, lan tỏa tinh thần “Con Rồng Cháu Tiên”

Lễ hội Bình Đà 2026: Trang nghiêm nghi lễ Quốc Tổ, lan tỏa tinh thần “Con Rồng Cháu Tiên”

GĐXH - Ngày 22/4/2026 (tức mùng 6 tháng 3 âm lịch), tại Đền Nội Bình Đà, Lễ rước, tế và dâng hương tưởng niệm Lạc Long Quân diễn ra trang nghiêm, trở thành điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Bình Đà 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

4 loại cây đặt phòng khách dễ trồng vừa đẹp hiện đại, vừa hút tài lộc ai cũng nên có

4 loại cây đặt phòng khách dễ trồng vừa đẹp hiện đại, vừa hút tài lộc ai cũng nên có

GĐXH – 4 loại cây dưới đây vừa đẹp, dễ chăm, vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực, phù hợp với nhiều không gian phòng khách hiện đại.

Ý nghĩa bình lông công trong phong thủy và cải vận bạn nên biết

Ý nghĩa bình lông công trong phong thủy và cải vận bạn nên biết

GĐXH - Trong phong thủy, lông công, các họa tiết lông công hoặc hình chim công được cho là có tác dụng phong thủy rất tốt. Vừa đem đến sự sang trọng quyến quý, lại tránh được xui rủi cho gia đình.

Rước tài lộc và dương khí với cách đặt bếp thông minh

Rước tài lộc và dương khí với cách đặt bếp thông minh

GĐXH - Phong thủy là yếu tố quan trọng nhất cần được nhắc đến, có rước được tài lộc vào nhà hay không, có đón nhận dương khí cho gia đạo hay không phụ thuộc vào cách chúng ta đặt bếp.

Hệ thống Phi Tinh trong phái Huyền Không xác định cát – hung của ngôi nhà dựa trên yếu tố nào

Hệ thống Phi Tinh trong phái Huyền Không xác định cát – hung của ngôi nhà dựa trên yếu tố nào

GĐXH - Phái Huyền Không không chỉ là hệ thống lý thuyết phong thủy mà còn là phương pháp ứng dụng trong việc bố trí và điều chỉnh không gian sống. Khi áp dụng đúng cách, nó có thể hỗ trợ xác định các phương vị vượng khí, năng lượng trong nhà ở.

Mậu Kỷ Đô Thiên Sát có sức ảnh hưởng đến ngôi nhà và đất đai như thế nào?

Mậu Kỷ Đô Thiên Sát có sức ảnh hưởng đến ngôi nhà và đất đai như thế nào?

GĐXH - Trong bài viết này, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, từ ý nghĩa cho đến các phương pháp hóa giải theo chuẩn phong thủy, nhằm mang lại bình an và thịnh vượng cho gia đình.

Cây phong thủy trồng ngoài ban công cho các tuổi, mệnh giúp kích hoạt tài lộc 2026

Cây phong thủy trồng ngoài ban công cho các tuổi, mệnh giúp kích hoạt tài lộc 2026

GĐXH - Ban công là khu vực đón nắng, đón gió và cũng là nơi thu hút nguồn sinh khí quan trọng cho ngôi nhà. Việc lựa chọn cây phong thủy trồng ngoài ban công hợp tuổi, hợp mệnh không chỉ giúp không gian xanh mát mà còn kích hoạt tài lộc, may mắn.

Tranh treo phòng bếp hợp phong thuỷ theo mệnh 2026

Tranh treo phòng bếp hợp phong thuỷ theo mệnh 2026

GĐXH - Khi trang trí phòng bếp ngoài các vật liệu như bàn ăn, ghế thì tranh treo cũng được nhiều người quan tâm. Dưới đây là cách chọn tranh treo phòng bếp hợp phong thuỷ theo mệnh 2026.

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộc

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộc

Cây xanh lý tưởng cho không gian nhà vệ sinh sạch và thư giãn năm 2026

Cây xanh lý tưởng cho không gian nhà vệ sinh sạch và thư giãn năm 2026

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

Cách chọn các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi mang lại vận may và sức khỏe

Cách chọn các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi mang lại vận may và sức khỏe

