Nhà có cây tự nhiên chết là điềm báo gì?

Cây chết do âm khí

Ngôi nhà đang cạn kiệt sinh khí

Theo phong thủy, ngôi nhà không đủ sinh khí để cây tiếp tục phát triển tươi tốt thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của gia chủ cũng như khiến việc làm ăn, vận may của những người trong gia đình đi xuống.

Vị trí không hợp phong thủy

Vị trí đặt cây thường đi đôi với ý nghĩa của cây. Cây phong thủy chọn cho chỗ nào thì nên đặt đúng vị trí đó.

Cây thu hút tài lộc thì nên đặt cây có nơi có nguồn sinh khí tốt, nơi có ánh sáng chiếu vào; còn cây có chức năng trấn âm khí thì nên đặt ở những vị trí xấu như trong góc khuất, nhà vệ sinh…

Cây khắc gia chủ

Trong phong thủy, trường hợp cây trồng mà khắc mệnh với gia chủ thì có thể tác động tiêu cực xui xẻo đến người sinh sống trong nhà cũng như ảnh hưởng vận khí không tốt tới chính ngôi nhà đang ở. Vì vậy, nếu cây bị héo khô thì cần phải được thay thế bằng cây xanh tươi tốt khác.

Mặt khác, nếu cây xanh đặt trong phòng ngủ mà bị chết thì gia chủ cần phải xem xét lại không khí trong phòng, đây có thể là điềm báo xui xẻo đối với sức khỏe của gia chủ. Tránh để cây chết trong nhà.

Một số cách giải hạn khi cây chết

Thay đổi vị trí cây trong nhà. Thay đổi sang một loại cây khác. Kết hợp thêm hồ cá đặt trong nhà.

Cây chết do lỗi chăm sóc

Độ ẩm không thích hợp

Độ ẩm trong nhà thường sẽ không đủ với cây, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh. Cây thiếu độ ẩm sẽ rụng lá, xơ xác và trở nên khô héo, xuất hiện màu nâu trên đỉnh lá.

Nếu tưới quá nhiều nước cho cây cũng không tốt vì sẽ xảy ra tình trạng ngập úng, dư nước khiến cây bị chết do dư ẩm.

Cây thiếu nắng

Cây cần ánh sáng để sản sinh chất diệp lục để lá cây có độ xanh tươi vốn có. Cây thiếu sáng sẽ nhạt màu, lá non ra có kích thước nhỏ so với bình thường.

Cây chết do lỗi chăm sóc (không chú ý loại bỏ sâu bọ)

Cần kiểm tra cây thường xuyên vì sâu bọ tấn công gây ảnh hưởng đến cây rất nhanh. Đặc điểm của cây bị sâu bọ tàn phá: lá cây bạc màu và xoăn, dù được tưới nước vẫn ủ rũ.

Những hình ảnh không tốt, không tích cực như cây chết trong nhà sẽ tạo ra không khí ảm đạm, u uất, gây ra ảnh hưởng bất lợi đến công việc, sức khoẻ, tâm lý con người sống trong môi trường đó.

Vì thế, cần theo dõi để kịp thời loại bỏ cây chết để thay vào đó bằng những cây xanh tốt, ngoài ra cần đặt cây ra bên ngoài để cây tiếp thu sinh khí, tạo sự tích cực đến gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

